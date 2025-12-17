English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Shanidev: ఈ 3 రాశులు 2026లో ధనవంతులు.. శని వల్ల జేబులో అదృష్టం పెట్టుకుని తిరుగుతారు..!

Shanidev 3 lucky Signs: శని గ్రహం వల్ల 2026 లో బంపర్ జాబ్ కొట్టబోతున్న మూడు రాశులు. పండితుల ప్రకారం 2026 లో శనిదేవుడు ఆరు నెలలు సరళ రేఖ పై సంచారం చేయనున్నాడు. ఈ నేపథ్యంలో కొన్ని రాశులకు ఆర్థికంగా అభివృద్ధి ఉండటంతోపాటు అదృష్టం కూడా కలిసి వస్తుంది. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం. 
 
1 /5

 శని వల్ల 2026లో అదృష్టం కలగబోతున్న మూడురాశులు ఉన్నాయి. శనిదేవుడు జులై 26వ తేదీ 2026 వరకు ఒకే సరళరేఖ పై ప్రయాణం చేయనున్నాడు. ఈ నేపథ్యంలో మూడు రాశుల వారికి అదృష్ట యోగం ఉంటుంది. ఆర్థిక అభివృద్ధి కలుగుతుంది. ఇందులో మీ రాశి కూడా ఉందా?  

2 /5

 శని వల్ల కన్యా రాశి వారు అశేష లాభాలు పొందుతారు. అదృష్టం కలిసి వస్తుంది. కొత్త వ్యాపారాలు ప్రారంభించే అవకాశం ఉంది. ప్రమోషన్ వస్తుంది. కొత్త ఉద్యోగాలు మరే అవకాశం ఉంది. విద్యార్థులకు కూడా కలిసి వచ్చే కాలం.  

3 /5

 శని వల్ల తులా రాశి వారి కూడా బోలెడు లాభాలు ఉంటాయి.  ప్రతి పనిలో విజయం మంచి ప్రశంసలు పొందుతారు. ఆర్థిక అభివృద్ధి కలుగుతుంది. కుటుంబంలో సఖ్యత పెరుగుతుంది దూరప్రాంత ప్రయాణాలు కూడా చేస్తారు.  

4 /5

 శని దేవుడి అశేష ప్రభావం వల్ల మకర రాశి వారికి కూడా ఆరు నెలల పాటు అదృష్ట యోగం కలుగుతుంద. ప్రతి విషయంలో విజయం సాధిస్తారు. శత్రువులపై విజయం వీరిదే. ఎన్నో రోజులుగా ఎదురు చూస్తున్న శుభవార్త వింటారు. ఒక ప్రాజెక్టులో విజయం వరిస్తుంది.  

5 /5

(Disclaimer: ఇక్కడ ఇవ్వబడిన సమాచారం సాధారణ నమ్మకాలు మరియు సమాచారంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ZEE Telugu NEWS దీన్ని ధృవీకరించలేదు.)   

Shanidev 2026 Saturn Transit 2026 Lucky Zodiac Signs 2026 Shanidev Effects 2026 Wealth Horoscope 2026 Rich Zodiac Signs

