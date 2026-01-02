Shanmukh Jaswanth: దీప్తి సునైనాతో బ్రేకప్.. ఇన్నేళ్ల తర్వాత కొత్త ప్రియురాల్ని పరిచయం చేసిన షణ్ముఖ్ జస్వంత్..!

Shanmukh Jaswanth New Girlfriend: యూట్యూబ్లో కవర్ సాంగ్స్, షార్ట్ ఫిలిమ్స్, వెబ్ సిరీస్లతో ఎంతో ఫేమ్ తెచ్చుకున్న వారిలో షణ్ముఖ్ జస్వంత్ ఒకరు. అంతేకాకుండా బిగ్ బాస్ సీజన్ 5లో పార్టిసిపేట్ చేసి, రన్నరప్గా నిలిచాడు. బిగ్ బాస్ ముందు వరకు లవ్లో ఉన్న షణ్ముఖ్, దీప్తి సునైనా.. ఆ తర్వాత విడిపోయారు. అయితే ఇన్నేళ్లు సింగిల్గానే ఉన్న షన్ను.. తాజాగా తన ప్రియురాల్ని పరిచయం చేశాడు.
షణ్ముఖ్ జస్వంత్.. సోషల్ మీడియాలో ఈ పేరు తెలియని వారంటూ ఎవరూ ఉండరు. కవర్ సాంగ్స్, షార్ట్ ఫిలిమ్స్, వెబ్ సిరీస్లతో ఎంతో ఫేమస్ అయిన షణ్ముఖ్ జస్వంత్.. ఆ తర్వాత బిగ్ బాస్ సీజన్ 5లో కూడా పాల్గొన్నాడు. బిగ్ బాస్ ముందు వరకు దీప్తి సునైనా, షణ్ముఖ్.. బహిరంగంగానే తమ ప్రేమని చూపించారు.
అయితే బిగ్ బాస్ షోలో షణ్ముఖ్.. సిరి హన్మంత్కి క్లోజ్గా ఉండటంతో దీప్తి సునైనాతో బ్రేకప్ అయిపొయింది. వీరి బ్రేకప్ని కూడా అఫీషియల్గానే ప్రకటించారు. ఆ తర్వాత మళ్లీ షణ్ముఖ్ సిరీస్లు, సినిమాలలో ట్రై చేస్తున్నాడు. వీటన్నింటి మధ్యలో ఓ యాక్సిడెంట్, గంజాయి కేసుల్లో జైలుకి వెళ్లి వివాదాల్లో కూడా నిలిచాడు.
తాజాగా న్యూ ఇయర్ సందర్భంగా షణ్ముఖ్ జస్వంత్ తన కొత్త ప్రియురాలిని పరిచయం చేసాడు. ఫేస్ కనపడకుండా ఓ అమ్మాయితో దిగిన పలు ఫోటోలను ఇన్స్టాలో షేర్ చేసిన షణ్ముఖ్.. హ్యాపీ బర్త్ డే V.. ఇది దేవుడి ప్లాన్ అంటూ పోస్ట్ చేసాడు.
దీంతో షణ్ముఖ్ జస్వంత్ ప్రేమికురాలి పేరు Vతో స్టార్ట్ అవుతుందని తెలుస్తుంది. అయితే షన్ను మాత్రం ఆ అమ్మాయి ఎవరో చెప్పలేదు. దీంతో ఆ అమ్మాయి ఎవరు..? వీరికి ఎక్కడ పరిచయం..? ప్రేమ సంగతి ఏంటి..? అని షన్ను ఫ్యాన్స్ తెగ వెతికేస్తున్నారు.
ఇక దీప్తి సునైనాతో మూవ్ ఆన్ అయినట్టే.. షణ్ముఖ్ కొత్త జీవితంలోకి వెళ్తున్నాడంటూ నెటిజన్లు కామెంట్స్ చేస్తున్నారు. మరి షణ్ముఖ్ జస్వంత్.. తన కొత్త ప్రియురాలిని ఫ్యాన్స్కు ఎప్పుడూ ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తాడో చూడాలి.