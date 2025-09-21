Sharadiya Navratri 2025: రేపటి నుంచి దేవీ శరన్నవరాత్రి ఉత్సవాలు.. ఘట స్ఠాపనకు శుభసమయం, పూజా విధానం..?..

Navratri durga puja 2025: నవరాత్రుల్లో తొమ్మిది రోజుల పాటు దుర్గమ్మ తల్లి తొమ్మిది అవతారాల్లో భక్తులకు దర్శనమిస్తారు.ఈ క్రమంలో చాలా మంది ఎంతో నిష్టతో పూజలు చేస్తారు. ఎక్కడ కూడా తప్పుడు దొర్లకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకుంటారు.
హిందు సాంప్రదాయంలో అశ్వయుజ మాసంలో దుర్గనవరాత్రి ఉత్సవాలను నిర్వహిస్తారు. తొమ్మిది రోజుల పాటు దుర్గమ్మను తొమ్మిది అవతారాల్లో కొలుచుకుంటారు. ముఖ్యంగా చెడుపై మంచి సాధించిన విజయానికి చిహ్నంగా శరన్నవరాత్రుల్ని జరుపుకుంటారు. రాముడు రావణాసురుడ్ని సంహరించాడని, దుర్గమ్మ తల్లి లోక కంఠకుడైన మహిషాసురుడ్ని అతని అధర్మన్ని అణచినందుకు గుర్తుగా ఉత్సవాల్ని నిర్వహిస్తారు.
ఈ సారి మనం దుర్గ శరన్నావరాత్రి ఉత్సవాలను సెప్టెంబర్ 22 నుంచి సెప్టెంబర్ 30 వరకు ఉత్సవాల్ని జరుపుకోబోతున్నం. అదేవిధంగా అక్టోబర్ 1, 2 మహనవమి, ఆతర్వాత విజయదశమి వేడుల్ని జరుపుకుంటాం. అయితే..ముఖ్యంగా నవరాత్రులు చాలా మంది ఎంతో భక్తితో జరుపుకుంటారు. ఈ తొమ్మిది రోజుల పాటు నిష్టతో మద్యం, మాంసాలకు దూరంగా ఉంటారు. కేవలం అమ్మవారిని ధ్యానిస్తు ఉంటారు. ఈ క్రమంలో పాడ్యమి నుంచి మొదలు కొని విజయదశమి వరకు ఉత్సవాలు జరుగుతాయి.
శరన్నవరాత్రుల్లో మొదటి రోజు సెప్టెంబర్ 22న జరుపుకోబోతున్నాం. ఈరోజున ముఖ్యంగా సూర్యోదయం నుంచి మధ్యాహ్నం వరకు అత్యంత శుభమూహుర్తం ఉందని పండితులు చెబుతున్నారు. ఈ క్రమంలో కొంత మంది అమ్మవారి విగ్రహాల్ని ప్రతిష్టాపన చేస్తుండగా, మరికొంత మంది ఇంట్లో ఘటం (కలశం) రూపంలో అమ్మవారిని తమ ఇంట్లో ఆవాహనం చేసుకుంటారు. పీట మీద ఎరుపు రంగు వస్త్రం వేసి, అమ్మవారి విగ్రహంను దాని మీద పెడతారు. ఆ తర్వాత దానిముందు ఎర్రటి మట్టిలో నవదాన్యాలు వేస్తారు. అదే విధంగా పీట మీద నవగ్రహలు, ఇంద్రాది అష్టదిక్పాలకుల్ని ప్రతిష్టించుకుంటారు.
కలశం దాని పక్కన పెడతారు. కలశంకు షోడషోపచారాలతో పూజలు చేస్తారు. అమ్మవారికి ఆవాహనం, ధూపం, దీపం, నైవేద్యం సమర్పించుకుంటారు. రెండు మూడు రోజులకు ఎర్రటి మట్టిలో నుంచి నవధాన్యాలుమొలకలు వస్తాయి. ప్రతిరోజు కూడా దానిలో నీళ్లను పొస్తారు. ఈ విధంగా తొమ్మిది రోజుల పాటు, తొమ్మిది అవతారాల్లో అమ్మవారిని కొలుచుకుంటారు. ప్రతిరోజు ఉదయం, సాయంత్రం ప్రత్యేకంగా నైవేద్యంను చూపిస్తారు. రోజు కుంకుమార్చనలు జరుపుకుంటారు.
కొంత మంది ఈ తొమ్మిది రోజులు కూడా ఉపవాసాలు ఉంటారు. 1వ రోజున 22 సెప్టెంబర్ శైలపుత్రి అవతారం పూజ తెలుపు రంగు వస్త్రంను అమ్మవారికి సమర్పించుకొవాలి. 2వ రోజున 23 సెప్టెంబర్ బ్రహ్మచారిణి పూజ ఎరుపు రంగు వస్త్రం, 3వ రోజున 24 సెప్టెంబర్ చంద్రఘంట పూజ రాయల్ బ్లూ, 4వ రోజు 25 సెప్టెంబర్ వినాయక చతుర్థి పసుపు, 5వ రోజున 26 సెప్టెంబర్ కూష్మాండ పూజ ఆకుపచ్చ రంగు వస్త్రాలను అమ్మవారికి సమర్పించుకుంటారు.
6వ రోజున 27 సెప్టెంబర్ స్కందమాత పూజ బూడిద రంగు, 7వ రోజు 28 సెప్టెంబర్ కాత్యాయనీ పూజ నారింజ, 8వ రోజున 29 సెప్టెంబర్ కాళరాత్రి పూజ నెమలి ఆకుపచ్చ, 9వ రోజున 30 సెప్టెంబర్ మహాగౌరి పూజ పింక్ వస్త్రాల్ని అమ్మవారికి భక్తితో అర్పించుకుంటారు. ఈ విధంగా అమ్మవారు తొమ్మిది రోజుల్లో భక్తులకు ఈ తొమ్మిది అవతారాల్లో దర్శనమిస్తారు. ఆ తర్వాత అక్టోబర్ 2 విజయ దశమి రోజు రావణుడి ప్రతిమను రాముడు కాల్చేలా చేయడంతో ఈ ఉత్సవాలు ముగుస్తాయి. కొంత మంది ఈ నవరాత్రుల్లో దుర్గసప్తశతి పారాయణ కూడా చేస్తారు.