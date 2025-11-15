Stocks To Buy: షేర్ ఖాన్ కొనమన్న ఈ స్టాక్స్ 3-4 వారాల్లో అద్భుతాలు చేయగలవు.. టార్గెట్ ధర ఎంతంటే..?

Sharekhan Technical Stocks: దేశీయ బ్రోకరేజ్ సంస్థ షేర్ ఖాన్ తాజాగా ఐదు టెక్నికల్ స్టాక్స్పై బై రేటింగ్ ఇచ్చింది. రాబోయే 3–4 వారాల వ్యవధిలో ఈ స్టాక్స్ కొనుగోలు చేయాలని సంస్థ సూచించింది. నవంబర్ 13వ తేదీ ముగింపు ధర (CMP) ఆధారంగా ఈ సిఫార్సులు అందించింది. ఇన్వెస్టర్లు ఈ స్టాక్స్ను లొకేషన్-బేస్డ్ విధానంలో కొనుగోలు చేయాలని, అంటే ధరలు అనుకూలంగా ఉన్నప్పుడు దశల వారీగా ఎంట్రీ ఇవ్వాలని బ్రోకరేజ్ సూచిస్తోంది. ఏ స్టాక్ అయినా కొనడం ముందు టార్గెట్ ప్రైస్, స్టాప్లాస్, పెట్టుబడి వ్యూహాన్ని స్పష్టంగా నిర్ధారించుకోవడం అత్యంత అవసరం. ఇదిలా ఉండగా.. రాబోయే ఒక సంవత్సర కాలానికి ఈ ఐదు స్టాక్స్కు సంబంధించి మూల ప్రాథమిక టార్గెట్ ధరలు కూడా షేర్ ఖాన్ ప్రకటించింది. దీంతో స్వల్పకాలికంగా ట్రేడింగ్ చేయాలనుకునే వారికీ, దీర్ఘకాలిక పెట్టుబడిదారులకీ ఈ సిఫార్సులు ఉపయోగకరంగా ఉంటాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
APL అపోలో షేరును షేర్ ఖాన్ కొనుగోలుకు సూచించింది. ప్రస్తుతం ఈ స్టాక్ CMP రూ. 1,765 వద్ద ట్రేడ్ అవుతోంది. పెట్టుబడిదారులు రూ. 1,795 నుండి రూ. 1,770 మధ్య కొనుగోలు చేయవచ్చని బ్రోకరేజ్ సూచిస్తోంది. రిస్క్ మేనేజ్మెంట్ భాగంగా స్టాప్లాస్ను రూ. 1,714 వద్ద ఉంచింది. వచ్చే కొన్ని వారాల్లో ఈ స్టాక్కు రూ. 1,856 రూ. 1,928 వంటి టెక్నికల్ టార్గెట్ నిర్ణయించారు. దీర్ఘకాలిక ప్రాతిపదికన చూస్తే, ఒక సంవత్సరానికి కంపెనీ బేసిక్ టార్గెట్ రూ. 2,000గా అంచనా వేసింది.
కల్పతరు ప్రాజెక్ట్స్ కూడా బలమైన కొనుగోలు సూచన పొందిన స్టాక్స్లో ఒకటి. CMP రూ. 1,239గా ఉండగా, పెట్టుబడిదారులు దీన్ని రూ. 1,290–రూ. 1,275 పరిధిలో కొనుగోలు చేయవచ్చని షేర్ ఖాన్ సిఫార్సు చేసింది. స్టాప్లాస్ను రూ. 1,234 వద్ద సెట్ చేశారు. స్వల్పకాలంలో ఈ స్టాక్కు రూ. 1,336, రూ. 1,388 వంటి రెండు సాంకేతిక టార్గెట్లను నిర్దేశించగా, వచ్చే ఏడాదికి బేసిక్ టార్గెట్ గా రూ. 1,570ను లక్ష్యంగా పెట్టారు.
కిర్లోస్కర్ ఆయిల్ ఇంజిన్స్ షేర్ ప్రస్తుతం రూ. 1,084 వద్ద ఉందని బ్రోకరేజ్ పేర్కొంటోంది. దీనిని రూ. 965–రూ. 950 ధరల మధ్య కొనుగోలు చేయడం ఉత్తమమని సలహా ఇచ్చింది. రిస్క్ను నియంత్రించేందుకు స్టాప్లాస్ను రూ. 922గా నిర్ణయించారు. ఈ స్టాక్కు నిర్ణయించిన రూ. 998 రూ. 1,037 సాంకేతిక లక్ష్యాలు ఇప్పటికే చేరుకున్నాయి. అయితే దీర్ఘకాలికంగా చూసినప్పుడు, కంపెనీ ప్రాథమిక లక్ష్యం రూ. 1,100గా నిర్ణయించింది.
రాడికో ఖైతాన్ CMP రూ. 3,190 వద్ద ఉండగా, దీనిని రూ. 3,180–రూ. 3,160 పరిధిలో కొనుగోలు చేయవచ్చని షేర్ ఖాన్ సూచించింది. స్టాప్లాస్ను రూ 3,048గా నిర్ణయించారు. తదుపరి వారాల్లో ఈ స్టాక్కు రూ. 3,302 రూ. 3,429 వంటి సాంకేతిక లక్ష్యాలు ఉన్నాయి. ఒక సంవత్సరానికి కంపెనీ ప్రాథమిక టార్గెట్ రూ. 3,755గా అంచనా వేసింది. దీర్ఘకాలిక పెట్టుబడులకు ఇది సానుకూలంగా భావిస్తున్నారు.
టైటాన్ షేర్ CMP రూ.3,837 వద్ద ట్రేడవుతుండగా, పెట్టుబడిదారులు దీన్ని రూ. 3,760–రూ. 3,730 పరిధిలో కొనుగోలు చేయవలసిందిగా సూచించారు. స్వల్పకాలిక ప్రమాదాలను తగ్గించడానికి స్టాప్లాస్ను రూ. 3,600 వద్ద నిర్ణయించారు. ఈ స్టాక్కు రూ. 3,900 రూ. 4,050 వంటి సాంకేతిక లక్ష్యాలను నిర్ణయించగా, దీర్ఘకాలికంగా ఒక సంవత్సరంలో రూ. 4,155 చేరుకోవచ్చని బ్రోకరేజ్ అంచనా వేస్తోంది.
Disclaimer: ఇక్కడ అందించిన సమాచారం కేవలం మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. దయచేసి దీన్ని పెట్టుబడి, ఆర్థిక లేదా వ్యాపార సలహాగా భావించవద్దు. గుర్తుంచుకోండి స్టాక్ మార్కెట్లు, మ్యూచువల్ ఫండ్స్, క్రిప్టోకరెన్సీలు, రియల్ ఎస్టేట్, విలువైన లోహాలు వంటి అన్ని రకాల పెట్టుబడులు మార్కెట్ ఆటు పోటులు రిస్కులకు లోబడి ఉంటాయి. దీని అర్థం, మీరు లాభపడవచ్చు లేదా నష్టపోవచ్చు. మీరు తీసుకునే ఎలాంటి పెట్టుబడి నిర్ణయాలు లేదా వ్యాపార కార్యకలాపాల వల్ల కలిగే నష్టాలు లేదా లాభాలకు మా సంస్థ జీ తెలుగు వెబ్ పోర్టల్ ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ బాధ్యత వహించదు. ఏదైనా ఆర్థిక నిర్ణయం తీసుకునే ముందు, తప్పకుండా ఒక రిజిస్టర్డ్ లేదా సర్టిఫైడ్ ఆర్థిక నిపుణుడిని సంప్రదించి, వారి సలహా తీసుకోమని పాఠకులకు సిఫార్సు చేస్తున్నాము.