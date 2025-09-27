Credit Cards: ఫ్రెండ్స్ అడగ్గానే క్రెడిట్ కార్డు ఇచ్చేస్తున్నారా..? జాగ్రత్త.. ఈ విషయాలు తెలియకపోతే దెబ్బై పోతారు..!

Credit Cards: మనలో చాలామంది క్రెడిట్ కార్డులు వాడటం అలవాటు చేసుకున్నాం. ఎక్కువగా అత్యవసర సమయాల్లోనే వీటిని ఉపయోగిస్తాం. కొన్నిసార్లు మన స్నేహితులకు అవసరం వస్తే వారికి కూడా మన కార్డులు ఇచ్చేస్తాం. అలా వారు షాపింగ్ చేసుకుంటారు. కానీ ఇలా తరచూ స్నేహితులకు క్రెడిట్ కార్డులు ఇవ్వడం వల్ల భవిష్యత్తులో ఇబ్బందులు ఎదురవుతాయని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. అవి ఏమిటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
మీ స్నేహితులకు క్రెడిట్ కార్డు ఇచ్చి వాళ్లతో షాపింగ్ చేయించడం మీకు అలవాటా..? వాళ్లు భారీగా ఖర్చు చేసి మీకు డబ్బులు తిరిగి చెల్లిస్తారా..? కొన్నిసార్లు వాళ్లు డబ్బులు చెల్లించకపోవచ్చు. ఇలా జరిగితే భవిష్యత్తులో మీరు ఇబ్బందులు ఎదుర్కోవచ్చు.
మీ స్నేహితులకు క్రెడిట్ కార్డు ఇవ్వడం అలవాటుగా మారితే ఎలాంటి ఇబ్బందులు వస్తాయో తెలుసుకోవాలి. ఇలా తరచూ కార్డు వాడటం వల్ల అదనపు ఛార్జీలు పడే అవకాశం ఉంది. పెద్ద మొత్తంలో షాపింగ్ చేయడం కొనసాగితే మీరు ఆర్థిక ఇబ్బందుల్లో పడవచ్చు.
ఒక ఆర్థిక సంవత్సరంలో ఎవరైనా క్రెడిట్ కార్డుతో 10 లక్షల రూపాయలకు మించి ఖర్చు చేస్తే, బ్యాంకులు ఆ వివరాలను ఆదాయపు పన్ను అధికారులకు పంపిస్తాయి. అధికారులు మీ ఆర్థిక లావాదేవీలను పరిశీలిస్తారు. ఒక లక్ష రూపాయలకు మించి నగదుతో కార్డు బిల్లులు చెల్లించే వారు కూడా ఈ పరిశీలనలోకి వస్తారు.
మీరు EMIలు చెల్లించడానికి మీ బ్యాంకు ఖాతాలో పెద్ద మొత్తంలో డబ్బు జమ చేస్తే, దానికి మీరు వివరణ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. ఆ డబ్బు వేరొకరిదని నిరూపించినా, కొన్నిసార్లు అధికారులకు సమాధానం చెప్పక తప్పదు.
మీరు దర్యాప్తుకు సహకరించకపోతే జరిమానా చెల్లించాల్సి రావచ్చు. అందుకే UPI, NEFT, IMPS వంటి ట్రాక్ చేయగల బ్యాంకింగ్ సేవల ద్వారా లావాదేవీలు చేయడం సురక్షితం. క్రెడిట్ కార్డ్ బకాయిలు చెల్లించడానికి డబ్బు తీసుకోవడం లేదా ఇవ్వడం చేయకపోవడం మంచిది.