/Sharmila Mandre Marriage: నిర్మాతను పెళ్లి చేసుకోబోతున్న తెలుగు హీరోయిన్..పెళ్లి ముహూర్తం ఫిక్స్..ఎప్పుడంటే?

Sharmila Mandre Marriage News: ప్రముఖ కన్నడ నటి షర్మిల మాండ్రే త్వరలోనే పెళ్లి పీటలేకపోతున్నారని వార్త ప్రస్తుతం శాండిల్వుడ్లో హాట్ టాపిక్గా మారింది. దాదాపుగా 15 ఏళ్లుగా చిత్ర పరిశ్రమ రాణిస్తున్న ఈమె ఓ ప్రముఖ తమిళ నిర్మాతతో ఏడడుగులు వేయబోతున్నట్లు సమాచారం.
నటి షర్మిల మాండ్రే, నిర్మాత సుధన్ సుందరం మధ్య గతంలో ఏర్పడిన పరిచయం ఇప్పుడు ప్రణయంగా మారింది. ఈ జంట జూన్ 25న నిశ్చితార్థం చేసుకోనున్నట్లు సమాచారం అందుతుంది. వివాహ వేడుక బెంగళూరు లేదా తమిళనాడులో నిర్వహించేందుకు ఇరు కుటుంబ సభ్యులకు ప్లాన్ చేస్తున్నారు.
తెలుగులో అల్లరి నరేష్ హీరోగా నటించిన 'కెవ్వు కేక' సినిమాలో హీరోయిన్ గా పరిచయమైంది. ఈమె కేవలం నటిగానే కాకుండా నిర్మాతగాను తన సత్తా చాటుకుంది.