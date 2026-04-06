Is Sharwanand Drunk: స్టేజ్‌పై శర్వానంద్ బిహేవియర్ వైరల్..తాగి వచ్చారా అంటూ నెటిజన్ల సందేహం!

Sharwanand Speech:టాలీవుడ్ హీరో శర్వానంద్ ఒక ఈవెంట్‌లో చేసిన స్పీచ్ సోషల్ మీడియాలో వైరల్‌గా మారింది. ముఖ్యంగా ఒక థియేటర్‌లో జరిగిన ఈ కార్యక్రమంలో ఆయన మాట్లాడిన తీరు చూసి చాలా మంది ఆశ్చర్యపోయారు. ఈ వీడియో ప్రస్తుతం ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో విపరీతంగా షేర్ అవుతోంది.
శర్వానంద్ నటించిన బైకర్ సినిమా విడుదలైంది. ఈ సినిమా కోసం ఆయన చాలా కష్టపడ్డారని ఇప్పటికే అందరికీ తెలిసిందే. ముఖ్యంగా తన ఫిట్‌నెస్‌పై దృష్టి పెట్టి, జిమ్‌లో కష్టపడి మంచి ట్రాన్స్‌ఫర్మేషన్ సాధించారు. ఈ సినిమాలో ఆయనకు తండ్రిగా రాజశేఖర్ నటించడం కూడా ప్రత్యేక ఆకర్షణగా మారింది. చాలా మంది ఈ సినిమాను రాజశేఖర్‌కు కంబ్యాక్‌గా.. కూడా భావిస్తున్నారు.  

సినిమా ప్రమోషన్స్‌లో భాగంగా శర్వానంద్ ఒక థియేటర్‌కు వెళ్లి ప్రేక్షకులతో మాట్లాడారు. అయితే ఆయన మాట్లాడిన మాటలు, మాట్లాడిన స్టైల్ కొంచెం వింతగా అనిపించింది. “నేను శర్వాగా మాట్లాడుతున్నాను… నచ్చినా నచ్చకపోయినా మీ ప్రేక్షకులకు వదులుతా… మీరే మా దేవుళ్లు” అంటూ ఆయన భావోద్వేగంగా మాట్లాడారు. అంతేకాదు, “ఇక్కడే నేను చిరంజీవి సినిమా చూసాను, ప్రభాస్ సినిమా చూసాను” అంటూ తన అనుభవాలను పంచుకున్నారు.  

అంతలోనే స్క్రీన్ వైపు తిరిగి నమస్కారం చేయడం, దండం పెట్టడం వంటి చర్యలు కూడా చేశారు. ఈ సీన్ చూసిన ప్రేక్షకులు కాస్త షాక్ అయ్యారు. ఆయన మాట్లాడిన తీరు కొంచెం తేడాగా ఉండటంతో, సోషల్ మీడియాలో నెటిజన్లు “శర్వానంద్ తాగేసి వచ్చారా?” అంటూ కామెంట్లు చేస్తున్నారు. కొందరు సరదాగా “ఏ బ్రాండ్ తాగారు?”, “ఎంత తాగారు?” అంటూ మీమ్స్ కూడా చేస్తున్నారు.           View this post on Instagram                       A post shared by 𝗔𝗿𝘆𝗮🖤 (@arya_templates)  

ఈ సమయంలో పక్కనే ఉన్న రాజశేఖర్ మాత్రం సైలెంట్‌గా నవ్వుతూ ఈ స్పీచ్‌ను చూస్తూ కనిపించారు. అక్కడ ఉన్న ప్రేక్షకులు కూడా ఆశ్చర్యంగా ఆయనను గమనించారు.  

అయితే ఇది నిజంగా తాగి మాట్లాడిన స్పీచ్‌నా? లేక భావోద్వేగంతో వచ్చిన స్పందనా? అనేది క్లారిటీ లేదు. చాలా మంది మాత్రం ఇది ఆయన నిజమైన ఫీలింగ్స్ అని అంటున్నారు. ఏదేమైనా, ఈ వీడియో మాత్రం ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో ట్రెండింగ్‌లో ఉంది.

