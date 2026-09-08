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సెప్టెంబర్ 13 వరకు శశి ఆదిత్య రాజయోగం.. ఈ 4 రాశుల వారికి డబ్బే డబ్బు, సమస్యలకు చెక్!

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Sep 08, 2026, 10:58 AM IST|Updated: Sep 08, 2026, 10:58 AM IST


Shashi Aditya Rajyoga Effect: సెప్టెంబర్ 13 వరకు  శశి ఆదిత్య రాజయోగం ప్రభావంతో ఈ కింది రాశులవారికి చాలా శుభప్రదంగా ఉంటుంది. అంతేకాకుండా ఆర్థికంగా కూడా బోలెడు లాభాలు చేకూరుతాయి. దీర్ఘకాలికంగా వస్తున్న సమస్యలు కూడా పరిష్కారమవుతాయి. అయితే, ఏయే రాశులవారికి ఈ సమయం లాభదాయకంగా ఉంటుందో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..

Shashi Aditya Rajyoga Effect On Zodiac: జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో ఒక్కొక్క గ్రహానికి ఒక్కొక్క ప్రాముఖ్యత ఉంటుంది. సింహరాశి ఆత్మవిశ్వాసం, నాయకత్వం, బలం, అధికారంతో పాటు నైపుణ్యానికి సూచికగా భావిస్తారు. చంద్రుడిని మనస్సులో పాటు భావోద్వేగాలకు సూచికగా చెప్పుకుంటూ ఉంటారు. అయితే, సూర్యచంద్రుల గ్రహాల కలయిక జరగబోతోంది. దీని కారణంగా ఎంతో శక్తివంతమైన శశి ఆదిత్య రాజయోగం ఏర్పడుతుందని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు.  ఈ సెప్టెంబర్ 7వ తేదిన సింహరాశిలో ఈ శక్తివంతమైన రాజయోగం ఏర్పడింది.

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శశి ఆదిత్య రాజయోగం

శశి ఆదిత్య రాజయోగం సెప్టెంబర్ 13 వరకు చాలా చురుకుగా ఉంటుందని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. ముఖ్యంగా ఈ సమయంలో వీరికి ఊహించని స్థాయిలో ఆదాయ వనరులు కూడా పెరుగుతాయి. అలాగే జీతాలు కూడా అనుకున్నంత స్థాయిలో పెరుగుతాయి. ముఖ్యంగా ఆదాయ వనరులు విపరీతంగా లభిస్తాయి. అనుకున్న పనుల్లో సులభంగా విజయాలు సాధిస్తారని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. అయితే, ఈ సమయంలో అత్యంత భారీ లాభాలు పొందే రాశులేవో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. 

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మేష రాశి 

శశి ఆదిత్య రాజయోగం ప్రభావంతో మేష రాశివారికి చాలా శుభప్రదంగా ఉంటుంది. అంతేకాకుండా ఉద్యోగాల్లో వస్తున్న సమస్యలు కూడా సులభంగా పరిష్కారమవుతాయి. అంతేకాకుండా ఆర్థికంగా స్థితిగతులు కూడా సులభంగా మెరుగుపడతాయి. అలాగే ఈ సమయంలో పెట్టుబడులు పెట్టాలనుకునేవారికి సమయం ఎంలో లాభదాయకంగా ఉంటుంది. అనేక సమస్యలు కూడా కూడా పూర్తిగా పరిష్కారమవుతాయి. 

Shashi Aditya Yoga3/6

వృషభ రాశి

ఎంతో శక్తివంతమైన శశి ఆదిత్య రాజయోగం ప్రభావంతో వృషభ రాశివారికి ఈ సమయం అత్యంత శుభప్రదంగా ఉంటుంది. అంతేకాకుండా వీరికి ఆర్థిక పరిస్థితులు గతంలో కంటే ఇప్పుడు మరింత మెరుగుపడే అవకాశాలు కూడా కనిపిస్తున్నాయి. వీరికి ఆకస్మాత్తుగా సంపదతో పాటు ఆస్తులు కూడా లభించే ఛాన్స్‌లు కనిపిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా స్నేహితుల నుంచి అద్భుతమైన ఫలితాలు కూడా కలుగుతాయి. 

Shashi Aditya Rajyog September 20264/6

మిథున రాశి

 ఆదిత్య రాజయోగం ప్రభావంతో ఎక్కువగా మిథున రాశివారికి కూడా బోలెడు లాభాలు కలుగుతాయి. వీరికి సమాజంలో గౌరవం, మర్యాదలు ఊహించని స్థాయిలో పెరుగుతాయి. అంతేకాకుండా కొత్త ఆదాయ మార్గాలు కూడా సులభంగా తెరుచుకుంటాయి. దీంతో పాటు వ్యాపారాలు కూడా సక్రమంగా సాగుతాయని జ్యోతిష్యులు తెలుతున్నారు. అలాగే డబ్బు సంబంధిత ఇబ్బందులు కూడా తొలగిపోతాయి.

Zodiac Signs Lucky In September Effect5/6

మీన రాశి 

మీన రాశివారికి కూడా ఈ సమయంలో ఒత్తిడి ఊహించని స్థాయిలో పెరుగుతుంది. అలాగే కొత్త ఆదాయ మార్గాలు కూడా సులభంగా లభిస్తాయి. ముఖ్యంగా పెద్ద పెద్ద చిక్కుల నుంచి కూడా విముక్తి లభిస్తుంది. ఆరోగ్యం కూడా మెరుగుపడుతుంది. కోరుకున్న కోరికలు కూడా సులభంగా నెరబోతున్నాయని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు.   

Lucky Zodiac Signs Effect6/6

గమనిక..

TAGS:
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