English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • Shattila Ekadashi 2026: భోగి పండగ రోజు షట్ తిల ఏకాదశి.. ఈ రోజు తప్పకుండా ఏంచేయాలంటే..?

Shattila Ekadashi 2026: భోగి పండగ రోజు షట్ తిల ఏకాదశి.. ఈ రోజు తప్పకుండా ఏంచేయాలంటే..?

Shattila Ekadashi on bhogi 2026: భోగి పండగ రోజున మనం ఈసారి షట్ తిల ఏకాదశిని జరుపుకొబోతున్నాం. ఏకాదశి అనేది శ్రీ మహావిష్ణువుకు అత్యంత ప్రీతికరమైందని చెప్తారు. అందుకే ఈ రోజున చేసే వ్రతాలు పూజలు వెయ్యిరెట్లు గొప్ప ఫలితాలను ఇస్తాయి.
 
1 /6

మనకు ప్రతినెలలో కూడా రెండు ఏకాదశులు వస్తాయి. అదిశుక్లపక్షంలోఒకటికాగా, కృష్ణపక్షంలో మరోకటి వస్తుంది. ఏకాదశి అనేది శ్రీ మహావిష్ణువుకు అత్యంత ప్రీతికరమైందని పండితులు చెబుతుంటారు.మనం ఈసారి కొత్త ఏడాదిలో మొదటి ఏకాదశిని రేపు అంటే భోగి రోజున జరుపుకొబోతున్నాం.  

2 /6

మనం భోగి పండగను రేపు అంటే.. జనవరి 14న బుధవారం రోజున జరుపుకుంటాం. అయితే.. భోగి రోజున మనంజరుపుకునే ఏకాదశికి షట్ తిల ఏకాదశిగా పిలుస్తారు. ముఖ్యంగా షట్ తిల ఏకాదశి అంటే భోగి రోజున నువ్వులను ఆరువిధాలుగా ఉపయోగించాలన్న మాట.  

3 /6

మరోవైపు దక్షిణాయనం చివరి రోజున భోగిగా చేప్తుంటారు.ఈ రోజున షట్ తిల ఏకాదశి రావడం చాలా అరుదైనదిగా చెప్తారు. ఈరోజున సూర్యోదయంకు ముందే నిద్రలేచి స్నానం చేసే నీళ్లలో కొన్ని నువ్వులను వేసుకొవాలి.  

4 /6

ఆ తర్వాత శుచిగా వస్త్రాలను ధరించి దేవుడి దగ్గర దీపారాధన చేయాలి. మనం శ్రీ మహవిష్ణువకు యథా శక్తి షోడషోపచారాలతో పూజించుకొవాలి. అంతేకాకుండా ఆ దేవుడికి నువ్వులు,బెల్లంతో చేసిన లడ్డును నివేదించాలి. మరల లడ్డులను పేదవారికి దానంగా ఇవ్వాలి.

5 /6

ఈరోజున నువ్వులను పశువులకు దానాగా  తిన్పించాలి. పండితులకు దానంగా ఇవ్వాలి. ఎన్నిరకాలుగా వీలైతే నువ్వులను అన్నిరకాలుగా వంటలలో కానీ, దానాల్లో, పూజల్లో ఉపయోగించుకొవాలి. దీనివల్ల గొప్ప శుభయోగాలు ప్రాప్తిస్తాయని పండితులు చెబుతుంటారు.

6 /6

ఇక తులసీదళాల మాలలతో శ్రీ మహావిష్ణువును పూజించుకొవాలి. విష్ణుసహస్రనామాపారాయణం, సత్యనారాయణ స్వామి వ్రతం అనేవి ఆచరించాలి. ఈ రోజునచేసే పూజలు , వ్రతాలు, హోమాలు వెయ్యిరెట్ల గొప్ప ఫలితాలు ఇస్తాయంటారు. అందుకే భోగి రోజు వచ్చే ఏకాదశిని షట్ తిల ఏకాదశి అని పిలుస్తారు. సూర్యుడిని ఆరాధింస్తే గ్రహ సంబంధ దోషాలు, ఆరోగ్య సమస్యలు దూరం అవుతాయి.

Shattila Ekadashi 2026 Bhogi date 2026 Bhogi tradition Shattila ekadashi tradition Shattila ekadashi fasting rules Shattila ekadashi muhurat Shattila ekadashi on bhogi

Next Gallery

Happy Bhogi: భోగి పండగ విషెస్ HD ఫొటోస్, గ్రీటింగ్స్..