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Sheela Kaur: పరుగు హీరోయిన్ షీలా కౌర్ గుర్తుందా? ఇప్పటికీ అదే అందంతో

Written ByVishnupriya
Published: Aug 18, 2026, 09:26 PM IST|Updated: Aug 18, 2026, 09:26 PM IST

Sheela Kaur: అల్లు అర్జున్ హీరోగా తెరకెక్కిన పరుగు సినిమాతో తెలుగు ప్రేక్షకులకు పరిచయమైన హీరోయిన్ షీలా కౌర్ గుర్తుందా? ఆ తర్వాత పలు తెలుగు చిత్రాల్లో నటించిన ఆమె కొంతకాలంగా సినిమాలకు దూరంగా ఉన్నారు. తాజాగా షీలా కౌర్‌కు సంబంధించిన ఫొటోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతుండటంతో అభిమానులు ఆమెను మరోసారి గుర్తు చేసుకుంటున్నారు. సినిమాలకు దూరమైనా ఇప్పటికీ అదే అందంతో కనిపిస్తున్న షీలా కౌర్ ఫొటోలు నెటిజన్లను ఆకట్టుకుంటున్నాయి.

Allu Arjun Heroine1/5

పరుగు హీరోయిన్ షీలా కౌర్

కొంతమంది హీరోయిన్లు కొన్ని సినిమాలతోనే ప్రేక్షకుల మనసుల్లో ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకుంటారు. మంచి నటన, అందం, వరుస విజయాలు ఉన్నప్పటికీ కొంతకాలం తర్వాత సినిమాలకు దూరమవుతారు. అలాంటి కథే నటి షీలా కౌర్‌ది. తెలుగులో పరుగు సినిమాతో మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకున్న ఆమె ఆ తర్వాత చాలా కాలంగా వెండితెరకు దూరంగా ఉంటున్నారు.  

Parugu Heroine2/5

షీలా కౌర్ తాజా ఫొటోలు

షీలా కౌర్ తొలుత తమిళ చిత్ర పరిశ్రమలో నటిగా కెరీర్ ప్రారంభించారు. అక్కడ పలు సినిమాల్లో నటించిన అనంతరం 2006లో సీతాకోక చిలుక చిత్రంతో తెలుగు ప్రేక్షకులకు పరిచయమయ్యారు. అయితే ఈ సినిమా ఆశించిన స్థాయిలో విజయం సాధించలేదు. ఆ తర్వాత మంచు మనోజ్‌తో కలిసి రాజుభాయ్ లో నటించారు. ఆ సినిమా కూడా బాక్సాఫీస్ వద్ద పెద్దగా ప్రభావం చూపలేదు. 2007లో వచ్చిన హలో ప్రేమిస్తారా కూడా ఆమెకు ఆశించిన స్థాయిలో గుర్తింపు తీసుకురాలేకపోయింది.  

Sheela Kaur New Photos3/5

షీలా కౌర్ లేటెస్ట్ ఫొటోలు

అయితే అల్లు అర్జున్ హీరోగా నటించిన పరుగు షీలా కౌర్ కెరీర్‌లో కీలక మలుపుగా నిలిచింది. ఈ సినిమా మంచి విజయాన్ని అందుకోవడంతో ఆమెకు తెలుగులో మరిన్ని అవకాశాలు వచ్చాయి. అనంతరం మస్కా, అదుర్స్ వంటి చిత్రాల్లోనూ కనిపించి ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకున్నారు. దీంతో వరుస అవకాశాలతో షీలా కెరీర్ మంచి ఊపందుకుంది.అయితే 2011 తర్వాత ఆమె సినిమాలకు దూరమయ్యారు. కొంతకాలం విరామం తీసుకున్న షీలా 2018లో ఓ కన్నడ చిత్రం ద్వారా మళ్లీ నటనలోకి అడుగుపెట్టారు. కానీ ఆ తర్వాత మాత్రం సినిమాల్లో పెద్దగా కనిపించలేదు.  

Sheela Kaur Latest Photos4/5

అల్లు అర్జున్ హీరోయిన్

వ్యక్తిగత జీవితంలోకి అడుగుపెట్టిన తర్వాత షీలా మరింతగా మీడియాకు దూరంగా ఉంటున్నారు. 2020లో చెన్నైకి చెందిన వ్యాపారవేత్త సంతోష్ రెడ్డిని వివాహం చేసుకున్నట్లు సమాచారం. ప్రస్తుతం కుటుంబ జీవితానికి ప్రాధాన్యత ఇస్తున్న ఆమె సోషల్ మీడియాలో మాత్రం అప్పుడప్పుడు తన ఫోటోలు, వ్యక్తిగత విషయాలను అభిమానులతో పంచుకుంటున్నారు.  

Parugu Actress Sheela Kaur5/5

పరుగు హీరోయిన్

ఇటీవల ఆమె సోషల్ మీడియా పోస్టుల్లో కనిపించిన ఫోటోలు అభిమానుల దృష్టిని ఆకర్షించాయి. సినిమాలకు దూరంగా ఉన్నప్పటికీ ఆమె అందం, స్టైల్‌లో పెద్దగా మార్పు కనిపించకపోవడంతో అభిమానులు ఆసక్తిగా స్పందిస్తున్నారు. ఒకప్పుడు పరుగు సినిమాతో తెలుగు ప్రేక్షకులకు దగ్గరైన షీలా కౌర్ ఇప్పుడు మళ్లీ సినిమాల్లో కనిపిస్తారా? అనేది మాత్రం ఆసక్తికరంగా మారింది.

TAGS:
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