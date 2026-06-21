/Samantha Ruth Prabhu: అర్థరాత్రి సమంత చేసిన పని ఎప్పటికీ మర్చిపోలేను.. రాజ్ మరదలు శీతల్ ఎమోషనల్!

Samantha Ruth Prabhu: స్టార్ హీరోయిన్ సమంత ప్రస్తుతం మా ఇంటి బంగారం సినిమాతో మంచి విజయాన్ని ఆస్వాదిస్తున్నారు. మహిళల జీవితాలు, కుటుంబ బంధాల నేపథ్యంలో తెరకెక్కిన ఈ చిత్రం ప్రేక్షకుల నుంచి విశేష ఆదరణ పొందుతోంది. విడుదలైన తొలి రోజుల్లోనే భారీ వసూళ్లు సాధించిన ఈ సినిమా విజయోత్సాహంలో ఉన్న సమంత గురించి తాజాగా ఓ ఆసక్తికర విషయం సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారింది.
దర్శకుడు రాజ్ నిడిమోరును వివాహం చేసుకున్న తర్వాత సమంత కుటుంబ సభ్యులతో ఎంతో ఆప్యాయంగా మెలుగుతున్నారని ఇప్పటికే పలువురు చెప్పుకొచ్చారు. తాజాగా రాజ్ నిడిమోరు సోదరి శీతల్ నిడిమోరు చేసిన ఎమోషనల్ పోస్ట్ ఇప్పుడు అందరి దృష్టిని ఆకర్షిస్తోంది. సమంత తన జీవితంలో మరచిపోలేని ఓ సంఘటన గురించి ఆమె సోషల్ మీడియా ద్వారా వెల్లడించారు.
శీతల్ తెలిపిన వివరాల ప్రకారం.. ఒకరోజు అర్థరాత్రి సమయంలో ఆమె తీవ్ర అస్వస్థతకు గురయ్యారు. చలి జ్వరం, వాంతులు, తీవ్రమైన తలనొప్పితో మంచం దిగలేని పరిస్థితి ఏర్పడింది. ఇంట్లో అందరూ నిద్రలో ఉండటంతో ఏం చేయాలో అర్థం కాక ఫ్యామిలీ గ్రూప్లో మెసేజ్ పెట్టాలా వద్దా అని చాలా సేపు ఆలోచించారట. చివరకు ధైర్యం చేసి మెసేజ్ పంపగానే సమంత వెంటనే స్పందించి నేను వస్తున్నా అని చెప్పిందని శీతల్ గుర్తు చేసుకున్నారు.
ఇంకా ఆశ్చర్యకరమైన విషయం ఏమిటంటే, ఆ రాత్రంతా నిద్ర లేకపోయినా మరుసటి రోజు షూటింగ్లో సమంత పూర్తి ఉత్సాహంతో పాల్గొన్నారని చెప్పారు. చీరలో యాక్షన్ సన్నివేశాలు చేస్తూ, ఎలాంటి అలసట కనిపించకుండా నటించడం చూసి తాను ఆశ్చర్యపోయానని తెలిపారు. షూటింగ్ సెట్లో కూడా సమంత ముందుగా సినిమా గురించి కాకుండా నీ ఆరోగ్యం ఇప్పుడు ఎలా ఉంది? అని అడిగిందని, ఆ క్షణంలో ఆమె చూపిన ఆప్యాయత తనను ఎంతో కదిలించిందని శీతల్ వెల్లడించారు.
జీవితంలో అన్నీ బాగున్నప్పుడు అందరూ ప్రేమ చూపిస్తారు. కానీ మనం కష్టాల్లో ఉన్నప్పుడు మన గురించి ఆలోచించే వారు చాలా అరుదు. సమంతలో నేను అదే చూశాను. అందుకే మా ఇంటి బంగారం అనే టైటిల్ ఆమెకు అచ్చం సరిపోతుంది అంటూ శీతల్ చేసిన వ్యాఖ్యలు ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి. సమంత వ్యక్తిత్వానికి ఇది మరో నిదర్శనమంటూ అభిమానులు ప్రశంసలు కురిపిస్తున్నారు.