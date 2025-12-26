English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • Sheker Basha: నా సోకు పళ్లే తిని అని పాడినవ్ కదా.!. సింగర్ చిన్మయి బండారం బైటపెట్టిన శేఖర్ బాషా.. అసలు మ్యాటర్ ఏంటంటే..?

Sheker Basha: నా సోకు పళ్లే తిని అని పాడినవ్ కదా.!. సింగర్ చిన్మయి బండారం బైటపెట్టిన శేఖర్ బాషా.. అసలు మ్యాటర్ ఏంటంటే..?

Shekar basha satires on singer chinmayi: రజనీకాంత్  రోబో సినిమాలోని కిళి మాంజారో పాట పడినప్పుడు ఈ విషయాలు గుర్తుకు రాలేదా అంటూ బిగ్ బాస్ ఫెమ్ శేఖర్ బాషా యాంకర్ చిన్మయిపై తీవ్రస్థాయిలో మండిపడ్డారు. అంతేకాకుండా.. శివాజీ వ్యాఖ్యలపై అనవసరంగ రచ్చ  చేస్తున్నారంటూ ఏకీపారేశారు.
 
1 /5

ఇటీవల దండోరా మూవీ ఈవెంట్ లో శివాజీ హీరోయిన్లు పద్దతిగా దుస్తులు వేసుకొవాలని కామెంట్స్ చేశారు. దీనిపై పెనుదుమారం చెలరేగింది. అంతేకాకుండా దీనిపై తొలుత సింగర్ చిన్మయి రంగంలోకి దిగారు.ఆ తర్వాత అనసూయ కూడా శివాజీ వ్యాఖ్యలపై నాన్ స్టాప్ రచ్చ రాజేస్తున్నారు.  

2 /5

అయితే తాను మాట్లాడిన రెండు మాటలకు మాత్రం సారీ చెప్తున్నట్లు శివాజీ ప్రకటించారు. అంతేకాకుండా అసలు ఆ మాటలు ఎలా వచ్చాయో ఇప్పటికి అర్థం కావడంలేదన్నారు. మొత్తంగా ఆ రెండు పదాలు తప్ప  మరేతర వ్యాఖ్యలకు కూడా రిగ్రేట్ కావడంలేదన్నారు.   

3 /5

మరోవైపు శివాజీ వ్యాఖ్యల రచ్చవేళ  కొంత మంది హీరోయిన్లు శివాజీని ఏకీపారేస్తున్నారు.కానీ నెటిజన్లు మాత్రం శివాజీకి సపోర్ట్ చేస్తు కామెంట్స్ చేస్తున్నారు. మొత్తంగా శివాజీ వ్యాఖ్యలు దుమారం ఇటు ఇండస్ట్రీతో పాటు, సోషల్ మీడియాలో కూడా హాట్ టాపిక్ గా మారింది.  ఈ క్రమంలో బిగ్ బాస్ ఫెమ్ శేఖర్ బాషా సింగర్ చిన్మయిపై సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు.

4 /5

చిన్మయి శివాజీ వివాదంలో అనవసరంగా రాద్దాంతం చేస్తుందన్నారు. అయితే.. గతంలో సూపర్ స్టార్ రజనీకాంత్ మూవీ రోబో మూవీలోని  కిళి మాంజారో భళ భళి మాంజారో.. కథ కళీ మాంజారో యారో.. యారో.. పాటలో.. నా సోకు పళ్లే తిని వెన్ను పట్టి ఆరబెట్టి హనీ.. ఆ పాటను చిన్మయి పాడారన్నారు. అందుకులో సోకు పళ్లు అంటే ఏంటని అన్నారు.

5 /5

మొత్తంగా ఆ పాటపాడినప్పుడు ఆమెకు ఇది తప్పుగా అన్పించలేదా అంటూ చిన్మయిపై శేఖర్ బాషా సెటైర్ లు వేశారు. మరోవైపు శివాజీ సామాన్లు అంటే రాద్దాంతం చేస్తున్నారు...మరీ అప్పుడుసోకు పండ్లు అని పాట పాడినప్పుడు దానిలో బూతులు కన్పించలేదా.. డబ్బులు ఇస్తే ఎంతకైన దిగజారి పాటలు పాడతారా..?.. అంటూ శేఖర్ బాషా సింగర్ చిన్మయిని ఏకీపారేశారు. మొత్తంగా ప్రస్తుతం శివాజీ టాలీవుడ్ తో పాటు,  సోషల్ మీడియాలో హాట్ టాపిక్ గా మారింది.  

Singer Chinmayi Sripada Shekar Basha Actor Shivaji Shivaji Heroine dressing sense Chinmayi controversy Actor Shivaji dressing Row Tollywood Rajinikanth robo movie Chinmayi vs shekar basha Anasuya Bharadwaj

Next Gallery

Meena Daughter Nainika: నటి మీనా కూతుర్ని చూశారా!? 13 ఏళ్లకే హీరోయిన్‌ తలదన్నే అందం! అమ్మాకూతుళ్లు ఎలా ఉన్నారంటే?