Star Heroin Comments: నిజమే డబ్బుల కోసం తప్పుడు పని చేశా.. రాజకీయ నాయకుడి కొడుకుతో సన్నిహితంగా ఉన్నా: హీరోయిన్

Sherlyn Chopra Relationship News: సినీ ఇండస్ట్రీ అంటేనే రంగుల ప్రపంచం. కానీ బయటకు కనిపించని ఎన్నో కన్నీళ్లు ఈ రంగుల ప్రపంచం వెనుక దాగి ఉంటాయి. ముఖ్యంగా హీరోయిన్స్ ఎన్నో కష్టాలను ఎదుర్కొంటుంటారు. చాలామంది తమ జీవితాల్లో జరిగిన చీకటి కోణాలను బయట ప్రపంచానికి చెప్పేందుకు పెద్దగా ఇష్టపడరు. కానీ గతంలో ఓ హీరోయిన్ తన జీవితంలో జరిగిన చేదు సంఘటనను వెల్లడించగా.. ఆ వ్యాఖ్యలు మరోసారి వైరల్ అవుతున్నాయి.
బాలీవుడ్ నటి షెర్లిన్ చోప్రా తన సినీ కెరీర్, జీవితంలో జరిగిన ఓ పెద్ద రహాస్యాన్ని గతంలో సోషల్ మీడియా వేదికగా బయటపెట్టారు. ఆ వ్యాఖ్యలు పాతవే అయినా.. ఇప్పుడు మరోసారి తెరపైకి వచ్చాయి.
చాలా మంది తమతో సమయం గడపాలంటూ ట్విట్టర్లో మెసేజ్లు, ఈమెయిల్స్ పంపేవారని.. ఆ సమయంలో తనకు డబ్బు అవసరం కావడంతో వారితో పడుకోవడానికి కూడా అంగీకరించానని ఒప్పుకున్నారు.
ఆ సమయంలో తాను పేరు పొందిన ఓ రాజకీయ నాయకుడి కుమారుడితో డేటింగ్ చేసినట్లు చెప్పారు. అతను తనపై ప్రేమతో కాకుండా.. కేవలం శారీరక సుఖం కోసమే అన్నట్లు వ్యవహరించాడని గుర్తు చేసుకున్నారు.
ఇలాంటి విషయాలు బయటకు వెల్లడిస్తే.. తమను ఇండస్ట్రీలో లేకుండా చేస్తారని చాలామంది హీరోయిన్లు భయపడుతుంటారు. కానీ షెర్లిన్ చోప్రా మాత్రం ధైర్యంగా ముందుడగు వేసి తన జీవితంలో జరిగిన చీకటి కోణాలను వెల్లడించారు.
ఓ ఇంటర్వ్యూలో షెర్లిన్ చోప్రా మాట్లాడుతూ.. తాను మారిపోయానని నిరూపించుకోవాలనే ఉద్దేశంతోనే చేసిన తప్పులను ఒప్పుకుంటానని అన్నారు. తాను సానుభూతి కోసమో.. ప్రచారం కోసమో ఈ ప్రకటన చేయలేదన్నారు. తాను మారిపోయిన మనిషినని అన్నారు.
బోల్డ్బ్యూటీగా షెర్లిన్ చోప్రా ఫ్యాన్స్లో ఫుల్ క్రేజ్ ఉంది. ప్లేబాయ్ మ్యాగజైన్కు న్యూడ్గా ఫొజులిచ్చి తొలి భారతీయ నటిగా ఆమె నిలిచారు. కాబసూత్ర 3D, మాయ వంటి సినిమాల్లో నటించారు.