Shia Muslim population in the world: ప్రపంచ జనాభాలో షియా ముస్లింలు ఎంతమంది? ఇండియాలో వీరి ప్రభావం ఎంత?

Shia Muslim population in the world: మధ్యప్రాచ్యంలో ఉద్రిక్తతలు పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో షియా–సున్నీ ముస్లింల గురించి చర్చలు మళ్లీ ముందుకు వచ్చాయి. ఇరాన్–ఇజ్రాయెల్ వివాదం తరువాత, అనేక ముస్లిం దేశాలు ఇరాన్కు బహిరంగ మద్దతు ప్రకటించకపోవడానికి ఒక కారణంగా ఆ దేశాల్లో సున్నీ మెజారిటీ ఉండటాన్ని కొందరు విశ్లేషకులు సూచిస్తున్నారు. ఈ సందర్భంలో ప్రపంచవ్యాప్తంగా షియా ముస్లింల సంఖ్య ఎంత? వారు ఎక్కువగా ఉన్న దేశాలు ఏవి? అనే ప్రశ్నలు సహజంగానే ఉత్పన్నమవుతున్నాయి. ప్రపంచంలో షియా ముస్లింల మొత్తం జనాభా? తెలుసుకుందాం.
ప్రపంచవ్యాప్తంగా షియా ముస్లింల సంఖ్య 200 నుండి 260 మిలియన్ల మధ్య ఉంటుందని అంచనాలు సూచిస్తున్నాయి. ఇది మొత్తం ముస్లిం జనాభాలో సుమారు 10 నుండి 13 శాతం ప్రాతినిధ్యం వహిస్తుంది. అంటే ప్రపంచంలోని ప్రతి 100 మంది ముస్లింలలో సుమారు 10 నుండి 13 మంది షియాలు. మిగిలిన వారిలో ఎక్కువ మంది సున్నీలు. షియా సమాజం అనేక దేశాలలో విస్తరించి ఉంది, కానీ కొన్ని దేశాలలో, వారి జనాభా గణనీయంగా ఎక్కువగా ఉంది.
ఇరాన్: ఇరాన్లో అత్యధిక షియా జనాభా ఉంది. ఇక్కడ 80 నుండి 85 మిలియన్ల మంది షియా ముస్లింలు నివసిస్తున్నారు. దేశ మొత్తం జనాభాలో షియాలు 90 నుండి 95 శాతం ఉన్నారు. ఇరాన్ అధికారికంగా షియా-మెజారిటీ ఇస్లామిక్ రిపబ్లిక్.
భారతదేశం ఇరాన్ తర్వాత ప్రపంచంలో రెండవ అతిపెద్ద షియా జనాభా భారతదేశంలో ఉంది. ఇక్కడ సుమారు 30 నుండి 50 మిలియన్ల షియా ముస్లింలు నివసిస్తున్నారు. వారు భారతదేశ మొత్తం ముస్లిం జనాభాలో సుమారు 10 నుండి 15 శాతం ఉన్నారు. భారతదేశంలోని షియా సమాజం ప్రధానంగా ఉత్తరప్రదేశ్, బీహార్, కాశ్మీర్, హైదరాబాద్, అనేక ఇతర ప్రాంతాలలో కేంద్రీకృతమై ఉంది. లక్నో చాలా కాలంగా షియా సంస్కృతికి ప్రధాన కేంద్రంగా పరిగణిస్తుంది.
పాకిస్తాన్ పాకిస్తాన్లో 25 నుండి 45 మిలియన్ల మంది షియా ముస్లింలు ఉన్నారు, వారు మొత్తం ముస్లిం జనాభాలో దాదాపు 10 నుండి 20 శాతం ఉన్నారు.
ఇరాక్ ఇరాక్లో షియా ముస్లింలు మెజారిటీ. ముస్లిం జనాభాలో 65 నుండి 70 శాతం మధ్య షియాలు ఉన్నారు. మొత్తం సంఖ్య 20 నుండి 25 మిలియన్ల మధ్య ఉంటుందని అంచనా.
అజర్బైజాన్ అజర్బైజాన్ జనాభాలో దాదాపు 65 నుండి 75 శాతం మంది షియాలు, ఇరాన్ తర్వాత ఇది రెండవ అతిపెద్ద షియా-మెజారిటీ దేశంగా నిలిచింది.
బహ్రెయిన్ బహ్రెయిన్లో, జనాభాలో 65 నుండి 75 శాతం మంది షియాలు, కానీ ఇక్కడ అధికారం సున్నీ రాజకుటుంబం చేతుల్లో ఉంది.
లెబనాన్ లెబనాన్లో, ముస్లిం జనాభాలో షియాలు దాదాపు 45 నుండి 55 శాతం ఉన్నారు. షియాలను రాజకీయంగా కూడా బలంగా భావిస్తారు.
యెమెన్ యెమెన్ జనాభాలో దాదాపు 35 నుండి 45 శాతం మంది షియాలు, ఎక్కువగా జైదీ శాఖకు చెందినవారు.
ఆఫ్ఘనిస్తాన్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్లో 10 నుండి 15 శాతం ముస్లింలు షియాలు.
టర్కియే టర్కీలో 10 నుండి 20 మిలియన్ల మంది షియా ముస్లింలు నివసిస్తున్నారు, వీరిలో పెద్ద సంఖ్యలో అలెవి సమాజానికి చెందినవారు ఉన్నారు.
ఇతర దేశాలు జార్జియాలో ముస్లిం జనాభాలో 15 నుండి 25 శాతం, బల్గేరియాలో 10 నుండి 15 శాతం, స్వీడన్లో 20 నుండి 40 శాతం మంది షియాలుగా పరిగణించబడతారు.
షియా మెజారిటీ ఎన్ని దేశాలు ఉన్నాయి? ప్రపంచంలో కేవలం నాలుగు దేశాలలో మాత్రమే షియా ముస్లింలు మెజారిటీగా పరిగణించబడుతున్నారు. అవి ఇరాన్, ఇరాక్, అజర్బైజాన్, బహ్రెయిన్. ఈ దేశాలలో, షియా జనాభా 50 శాతం మించిపోయింది, మిగిలిన దేశాలలో వారు మైనారిటీగానే ఉన్నారు.