Shigella: కేరళంలో మరో కొత్త వ్యాధి కలకలం.. 12 మందికి పాజిటివ్‌, చిన్నారి మృతి, లక్షణాలు ఇవే..!

కేరళంలోని కొలికోడ్ జిల్లాలో మరోసారి కొత్తరకం వ్యాధి కలకలం రేపుతోంది. ప్రధానంగా ఇది చిన్నపిల్లల్లో ఎక్కువగా వ్యాధి విస్తరిస్తోంది. ఈ నేపథ్యంలో ఒక చిన్నారి కూడా మృతి చెందింది. ఇప్పటికే మరో 12 మంది కూడా పాజిటివ్ వచ్చింది. ఈ ఇన్ఫెక్షన్ వేగంగా సోకుతోందని వైద్యులు చెబుతున్నారు. రక్త విరోచనాలు, కడుపునొప్పి, జ్వరం వంటి లక్షణాలు ముందుగా కనిపిస్తాయి.
ఐదేళ్ల లోపు పిల్లల్లో ఈ వ్యాధి ప్రభావం చాలా తీవ్రంగా ఉంటుంది. ప్రధానంగా చేతులు శుభ్రంగా కడుక్కోవాలి. కాచి చల్లార్చిన నీటిని మాత్రమే తాగాలని వైద్యులు సూచిస్తున్నారు.
ఈ వ్యాధి విస్తరణ నేపథ్యంలో ఆరోగ్యశాఖ గ్రామపంచాయతీ, అధికారులు ఎరంజికల్ వంటి ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో పారిశుద్ధ చర్యలు కూడా చేపట్టారు. వ్యాధి నియంత్రణ కోసం ప్రత్యేక క్యాంపును కూడా ఏర్పాటు చేశారు.
ఇంటింటికి తిరుగుతూ ప్రజల్లో అవగాహన కల్పిస్తున్నారు. అంతేకాదు బావుల్లో క్లోరినేషన్ ప్రక్రియ కూడా చేపట్టారు. ఫుడ్ సేఫ్టీ అధికారులు కూడా తినుబండారాలు దుకాణాలలో తనిఖీలు కూడా నిర్వహిస్తున్నారు . దీనికోసం రాపిడ్ రెస్పాన్స్ టీమ్ కూడా రంగంలోకి దిగింది.
అనకురా ప్రాంతంలో షీగెల్లతో అంగన్వాడీలో చదువుతున్న మూడున్నర ఏళ్ల పాప చనిపోయింది. పాపతో చదివే ఇతర పిల్లల్లో కూడా లక్షణాలు కనిపించాయి. వ్యాధి అభివృద్ధి చెందుతున్న సంఖ్య వారి పెరుగుతూ వస్తోంది. ఇక వ్యాధి నిర్ధారణ అయిన వారిని ప్రైవేటు ఆసుపత్రిలో చికిత్స అందిస్తున్నారు.
మొత్తంగా 12 మందికి ఈ వ్యాధి నిర్ధారణ అయింది. షీగెళ్ల బ్యాక్టీరియా ప్రధానంగా పేగుల్లో సోకి మలంలో రక్తం వచ్చేలా చేస్తుంది. ఆ తర్వాత జ్వరం, తలనొప్పి, అలసట, వికారం, ఒళ్ళు నొప్పులు వంటి వ్యాధి లక్షణాలు కనిపిస్తాయని ఆరోగ్య శాఖ అధికారులు చెబుతున్నారు.