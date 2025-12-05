Dhawan Girlfriend: క్రికెటర్ శిఖర్ ధావన్ కాబోయే భార్య..హీరోయిన్ల కంటే మించిన అందం..అప్సరస దిగొచ్చినట్టుగా..!

Shikhar Dhawan Girlfriend: టీమ్ఇండియా మాజీ క్రికెటర్ శిఖర్ ధావన్ పుట్టినరోజు నేడు (డిసెంబరు 5). గతంలో ఆయన తన భార్య నుంచి విడాకులు తీసుకోగా.. ఇప్పుడు మరో మహిళను పెళ్లి చేసుకునేందుకు రెడీ అయ్యాడు. ధావన్ పుట్టినరోజు సందర్భంగా ఆమె ఎవరో.. ఏం చేస్తుందనే విషయాలను తెలుసుకుందాం.
టీమ్ఇండియా మాజీ క్రికెటర్ శిఖర్ ధావన్ రూమ్లో ఇటీవలే ఓ అమ్మాయి కనిపించింది. ఆమె పేరు సోఫీ షైన్. ఇప్పుడు వారిద్దరూ ప్రేమలో ఉన్నట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి.
ధావన్ తన కెరీర్లో అటు క్రికెట్ కెరీర్తో పాటు వ్యక్తిగత జీవితంలోనూ ఎన్నో ఆటుపోట్లను చూశాడు. తన మొదటి భార్య తన కంటే 10 ఏళ్లు పెద్దదైనా ఆయేషాను ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకున్నాడు. దాదాపుగా 8 ఏళ్లు కలిసున్న ఈ దంపతులు ఆ తర్వాత విడాకులు తీసుకొని విడిపోయారు.
శిఖర్ ధావన్, ఆయేషాలకు 2009లో ఎంగేజ్మెంట్.. 2012లో పెళ్లి తంతు జరిగిపోయింది. కానీ, పెళ్లైన ఏడాదికే ఇద్దరి మధ్య మనస్పర్థలు మొదలయ్యాయి. పెళ్లి తర్వాత భారతదేశంలోనే ఉంటానని చెప్పిన ఆయేషా.. ఆ తర్వాత ఆస్ట్రేలియా వెళ్లి అక్కడే నివసిస్తోంది. ఈ లోగా వారిద్దరి మధ్య దూరం మరింత పెరిగింది. ఫలితంగా వీరిద్దరికి విడాకులు అయ్యాయి.
ఆయేషా ముఖర్జీతో విడాకుల తర్వాత క్రికెట్ కెరీర్కు గుడ్బై చెప్పిన ధావన్.. మానసికంగా ఎంతో కృంగిపోయారు. జీవితంలో బలహీనంగా మారిన ఈ క్రికెటర్ జీవితంలోకి ఇప్పుడు ఓ హీరోయిన్ ప్రవేశించింది.
ఐరిష్లో జన్మించిన సోఫీ షైన్తో ధావన్ డేటింగ్ చేస్తున్నట్లు టాక్ నడుస్తోంది. 2025 ఛాంపియన్స్ ట్రోఫీ సందర్భంగా ఈ జంట మొదట స్టేడియంలో కలిసి కనిపించారు. అప్పట్లో వీరిద్దరూ ప్రేమికులు అంటూ వార్తలు వచ్చాయి. ఈ క్రమంలో శిఖర్ ధావన్ ఇదే విషయంపై స్పష్టత ఇచ్చాడు. సోఫీ షైన్ తన జీవితంలోకి ప్రవేశించే అవకాశం ఉందని చెప్పాడు.
శిఖర్ ధావన్ ప్రేయసి సోఫీ షైన్ అబుదాబిలోని నార్తర్న్ ట్రస్ట్ కార్పొరేషన్లో పెద్ద జాబ్ చేస్తుందని సమాచారం. లిమెరిక్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ నుండి మార్కెటింగ్ గ్రాడ్యుయేట్ అయిన ఆమె కార్పొరేట్ ప్రపంచంలో తనదైన ముద్ర వేసింది. నివేదికల ప్రకారం.. ధావన్, సోఫీ షైన్ కొన్నేళ్లుగా దుబాయ్లో కలుసుకున్నారు. వారి స్నేహం ఇప్పుడు ప్రేమగా మారిందట. త్వరలోనే వీరిద్దరూ పెళ్లి చేసుకొని ఒక్కటవ్వనున్నారని సమాచారం.