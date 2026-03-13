Shikhar Dhawan Sophie Shine Photos: టీమిండియా మాజీ క్రికెటర్, 'గబ్బర్' శిఖర్ ధావన్ ఇటీవలే రెండో పెళ్లి చేసుకున్న సంగతి అందరికి తెలిసిందే. తన చిరకాల ప్రేయసి సోఫీ షైన్తో కలిసి ఆయన కొత్త జీవితాన్ని ప్రారంభించారు. తాజాగా వీరిద్దరూ హనీమూన్లో ఆనందంగా గడుపుతున్నారు. అందుకు సంబంధించిన ఫొటోలు, వీడియోలు ఇప్పుడు వైరల్ అవుతున్నాయి.
భారత క్రికెట్ చరిత్రలో అత్యంత ఆదరణ పొందిన ఓపెనర్లలో శిఖర్ ధావన్ ఒకరు. ఇటీవలే తన 40వ ఏట రెండో పెళ్లి చేసుకున్నాడు.
మొదటి భార్యతో విడాకుల తర్వాత ఒంటరిగా ఉంటున్న ధావన్, గత కొంతకాలంగా సోఫీ షైన్తో డేటింగ్లో ఉన్న విషయం తెలిసిందే. తాజాగా వీరిద్దరూ ఒకటయ్యారు.
సోఫీ షైన్ విదేశీ భామ అయినప్పటికీ, భారతీయ సంప్రదాయ దుస్తుల్లో పెళ్లి చేసుకుంది. ఈ పెళ్లి తర్వాత వీరిద్దరూ ఇప్పుడు హనీమూన్లో ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు. అందుకు సంబంధించిన ఫొటోలను నెట్టింట షేర్ చేశారు.
సోఫీ షైన్, శిఖర్ ధావన్ కంటే 5 ఏళ్లు చిన్నవారని సమాచారం. విదేశీయురాలు అయినప్పటికీ సోఫీ స్వచ్ఛమైన భారతీయ శైలి తనకు ఎంతో ఇష్టమని పలుమార్లు చెప్పుకొచ్చింది.
మొదటి భార్య అయేషా ముఖర్జీతో విడాకుల తర్వాత శిఖర్ ధావన్ మానసికంగా చాలా ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నారు. అయితే సోఫీ షైన్తో పరిచయం తర్వాత ఆయన జీవితంలో మళ్లీ సంతోషం వెల్లివిరిసిందని ఆయన చెప్పారు.