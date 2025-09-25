Shikhar Dhawan Girlfriend: క్రికెటర్ శిఖర్ ధావన్ కాబోయే భార్య ఈమెనే..ఐరిష్ పిల్లతో రొమాన్స్ చేస్తున్నాడు!

Shikhar Dhawan Girlfriend Sophie Shine: భారత మాజీ క్రికెటర్ శిఖర్ ధావన్ ఐరిష్ ప్రొఫెషనల్ సోఫీ షైన్తో మళ్ళీ ప్రేమాయణం సాగిస్తున్నాడా? అంటే అవుననే అంటున్నారు క్రికెట్ ఫ్యాన్స్. ఈషా ముఖర్జీ నుండి విడాకులు తీసుకున్న తర్వాత.. ధావన్ సోఫీతో తన ప్రేమ ప్రయాణాన్ని వెల్లడించాడు. దుబాయ్లో వారి మొదటి సమావేశం నుండి ఈ బంధానికి అడుగులు పడ్డాయని.. ఆ తర్వాత అవి అందమైన ఇన్స్టాగ్రామ్ పోస్టులకు వరకు చేరిందని తెలియజేశాడు.
ఈ జంట మొదట దుబాయ్లోని ఒక రెస్టారెంట్లో కలుసుకున్నారని సమాచారం. అక్కడ సోఫీ కామఫ్లాజ్ ప్యాంటు, జాకెట్ ధరించారు. ధావన్ ఆమెను "చాలా అందంగా" కనిపిస్తున్నట్లు కాంప్లిమెంట్ ఇచ్చాడట.
ఇలా వారిద్దరి మధ్య పరిచయం, ప్రేమగా మారిందట. ధావన్ కొంటే చూపులు ఆమెను కట్టిపడేసినట్లు సోఫీ షైన్ చెప్పుకొచ్చింది.
సోఫీ సాధారణం అమ్మాయి అయినా.. మత్తెక్కించే దుస్తులు ధరించి శిఖర్ ధావన్ను ప్రేమలోకి దింపింది. ఆ తర్వాత వారిద్దరి కలిసి లివిన్ రిలేషన్లో ఉన్నట్లు తెలిసింది.
తొలుత సోఫీ షైన్ వీరి ప్రేమ గురించి వెల్లడించింది. ఆ తర్వాత ధావన్ వీరి బంధాన్ని ధ్రువీకరించారు. ఇద్దరూ కలిసి సోఫీ పుట్టినరోజు వేడుకలను నిర్వహించారు.
సోఫీ షైనీ కూడా తరచూ శిఖర్ ధావన్తో పాటు క్రికెట్ మ్యాచ్కు హాజరవుతుంది. సోఫీ 150K+ ఇన్స్టాగ్రామ్ ఫాలోవర్స్ ఉన్నారు. క్రికెట్ ఈవెంట్ల దగ్గర నుంచి విహారయాత్రల వరకు వీరిద్దరూ కలిసే విహరిస్తున్నారు.