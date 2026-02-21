Shikhar Dhawan Sophie Shine Wedding: 40 ఏళ్ల వయసులో శిఖర్ ధావన్ రెండో పెళ్లి..'గబ్బర్' హల్దీ వేడుక ఫొటోలు నెట్టింట వైరల్!

Shikhar Dhawan Sophie Shine Wedding: టీమిండియా మాజీ క్రికెటర్, 'గబ్బర్' శిఖర్ ధావన్ రెండో వివాహానికి సిద్ధమయ్యారు. తన చిరకాల ప్రేయసి సోఫీ షైన్తో కలిసి ఆయన కొత్త జీవితాన్ని ప్రారంభించబోతున్నారు. దీనికి సంబంధించిన హల్దీ (పసుపు) వేడుక ఫోటోలు ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారాయి.
భారత క్రికెట్ చరిత్రలో అత్యంత ఆదరణ పొందిన ఓపెనర్లలో ఒకరైన శిఖర్ ధావన్, తన 40వ ఏట రెండో పెళ్లిపీటలు ఎక్కబోతున్నారు. విడాకుల తర్వాత ఒంటరిగా ఉంటున్న ధావన్, గత కొంతకాలంగా సోఫీ షైన్తో డేటింగ్లో ఉన్న విషయం తెలిసిందే. తాజాగా వీరి వివాహ వేడుకలు ఘనంగా ప్రారంభమయ్యాయి.
సోఫీ షైన్ విదేశీ భామ అయినప్పటికీ, భారతీయ సంప్రదాయ దుస్తుల్లో మెరిసిపోయారు. నారింజ రంగు లెహంగా, మ్యాచింగ్ టాప్లో ఆమె అద్భుతంగా కనిపించారు. ప్రముఖ డిజైనర్లు రింపుల్, హర్ప్రీత్ రూపొందించిన ఈ లెహంగాపై గోల్డెన్ లేస్, సీక్విన్స్ ఎంబ్రాయిడరీ ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచాయి. ధావన్ తెల్లటి కుర్తా పైజామా ధరించి, దానిపై పసుపు రంగు నెహ్రూ జాకెట్తో చాలా హుషారుగా కనిపించారు.
సోఫీ షైన్, శిఖర్ ధావన్ కంటే 5 ఏళ్లు చిన్నవారని సమాచారం. విదేశీయురాలు అయినప్పటికీ సోఫీ స్వచ్ఛమైన భారతీయ శైలి దుస్తులను ధరించి నెటిజన్ల మనసు గెలుచుకున్నారు.
ఈ వారమే వీరి వివాహం అంగరంగ వైభవంగా జరగనుంది. ఇప్పటికే సంగీత్, మెహందీ వేడుకలు పూర్తయ్యాయని, ప్రధాన వివాహానికి కుటుంబ సభ్యులతో పాటు పలువురు క్రికెటర్లు హాజరుకానున్నారని తెలుస్తోంది.
మొదటి భార్య అయేషా ముఖర్జీతో విడాకుల తర్వాత ధావన్ మానసికంగా చాలా ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నారు. అయితే సోఫీ షైన్తో పరిచయం తర్వాత ఆయన జీవితంలో మళ్లీ సంతోషం వెల్లివిరిసింది. వీరిద్దరి కెమిస్ట్రీకి సంబంధించిన ఫోటోలు చూసి అభిమానులు "ఆల్ ది బెస్ట్ గబ్బర్" అంటూ శుభాకాంక్షలు తెలుపుతున్నారు.
మైదానంలో పరుగుల వరద పారించిన ధావన్, వ్యక్తిగత జీవితంలో కూడా ఈ రెండో ఇన్నింగ్స్ను విజయవంతంగా సాగించాలని కోరుకుందాం.