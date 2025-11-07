English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • Shilpa Shetty: శిల్పాశెట్టి దంపతులకు బిగుస్తున్న ఉచ్చు.. రూ. 60 కోట్ల మనీలాండరింగ్ కేసులో వెలుగులోకి కీలక సాక్ష్యాలు

Shilpa Shetty: శిల్పాశెట్టి దంపతులకు బిగుస్తున్న ఉచ్చు.. రూ. 60 కోట్ల మనీలాండరింగ్ కేసులో వెలుగులోకి కీలక సాక్ష్యాలు

Shilpa shetty money laundering fraud case: బాలీవుడ్ కపుల్ శిల్పాశెట్టి, రాజ్ కుంద్రాలకు మరోసారి బిగ్ షాక్ తగిలింది. 2015లో నమోదైన రూ. 60 కోట్ల మనీలాండరింగ్ కేసులో వీరిద్దరూ కంపెనీ నిధులను పక్కదారి పట్టించినట్లు.. ముంబై పోలీసుల ఆర్థిక నేరాల విభాగం (EOW) ప్రాథమిక సాక్ష్యాలను కనుగొంది. బెస్ట్ డీల్ టీవీ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ కోసం తీసుకున్న రుణాలను దాని కోసం వాడకుండా.. వారి ఇతర అనుబంధ కంపెనీలకు మళ్లించి సొంతానికి వాడుకున్నారని ఈవోడబ్ల్యూ వర్గాలు అనుమానం వ్యక్తం చేస్తున్నాయి.
1 /5

వ్యాపారవేత్త దీపక్ కొఠారీకి చెందిన NBFC నుంచి 'బెస్ట్ డీల్ టీవీ' కోసం తీసుకున్న నిధులను దుర్వినియోగం చేసినట్లు EOW ప్రాథమిక దర్యాప్తులో తేలింది. ఈ నిధులను సత్యయుగ్ గోల్డ్, వయాన్ ఇండస్ట్రీస్, ఎసెన్షియల్ బల్క్ కమోడిటీస్ వంటి.. శిల్పాశెట్టి, రాజ్ కుంద్రాలకు సంబంధం ఉన్న ఇతర కంపెనీలకు మళ్లించారా అనే కోణంలో అధికారులు లోతుగా దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.

2 /5

అయితే అంత డబ్బును ఎక్కడికి తీసుకెళ్లారు..? ఎలా ఖర్చు చేశారు..? అనేవి ఖచ్చితంగా గుర్తించేందుకు థర్డ్-పార్టీ కన్సల్టెంట్ ద్వారా ఫోరెన్సిక్ ఆడిట్ నిర్వహించాలని EOW నిర్ణయించింది. ఇంటర్నేషనల్ వెకేషన్స్, ప్రసారాలు, వేర్‌హౌసింగ్, ఆఫీసు ఖర్చుల పేరిట ఫేక్ బిల్స్ సృష్టించి డబ్బును పక్కదారి పట్టించి ఉండవచ్చని అధికారులు భావిస్తున్నారు.  

3 /5

ఈ నిధుల దుర్వినియోగం కేసులో భాగంగా EOW అధికారులు.. ఇటీవల రాజ్ కుంద్రాను దాదాపు 5 గంటల పాటు విచారించారు. అయితే మొదట రూ. 60 కోట్లను అప్పుగా తీసుకున్నప్పటికీ, తర్వాత దానిని ఈక్విటీగా మార్చినట్లు రాజ్ కుంద్రా అధికారులకు తెలిపారు. ప్రచార కార్యక్రమాల కోసం రూ. 20 కోట్లు ఖర్చు చేశామని.. హారోయిన్స్ బిపాషా బసు, నేహా ధూపియాలకు బ్రాండ్ ప్రమోషన్ల కోసం చెల్లింపులు జరిపామని.. అందుకు సంబంధించిన ఫోటోలను కూడా ఆయన ఆధారాలుగా సమర్పించారు.  

4 /5

రాజ్ కుంద్రా వాదనలకు, నిధుల వినియోగానికి మధ్య తీవ్రమైన తేడాలు ఉన్నట్లు EOW గుర్తించింది. కంపెనీలో మెజారిటీ వాటాదారుగా ఉన్న శిల్పాశెట్టి.. బెస్ట్ డీల్ టీవీకి ప్రచారం చేసినందుకు తన సొంత ఏజెన్సీ ద్వారా రూ. 15 కోట్లను ఫీజుగా తీసుకున్నారని.. దానిని కంపెనీ ఖర్చుగా చూపారని అధికారులు కనుగొన్నారు.  

5 /5

మరోవైపు వ్యాపారవేత్త దీపక్ కొఠారీ NBFCకి ఈక్విటీ షేర్లు కేటాయించే ముందు ఎలాంటి వాల్యుయేషన్ జరపకపోవడం కూడా పలు అనుమానాలకు తావిస్తోంది. పెద్ద నోట్ల రద్దు కారణంగా తమ వ్యాపారం పూర్తిగా నష్టపోయిందని.. అందుకే కంపెనీని మూసివేయాల్సి వచ్చిందని రాజ్ కుంద్రా తన వాదన వినిపించారు. ఈ కేసులో విచారణను వేగవంతం చేసిన EOW.. త్వరలోనే కంపెనీ మాజీ ఉద్యోగుల వాంగ్మూలాలను కూడా నమోదు చేయనుంది.  

Shilpa Shetty Fraud Case Raj Kundra Fraud Case Shilpa Shetty 60 Crore Fraud Case Shilpa Shetty Raj Kundra Best Deal Tv Money Laundering Fraud Case Mumbai Police Eow Deepak Kothari

Next Gallery

CIBIL Score: ఒకటి కంటే ఎక్కువ క్రెడిట్ కార్డులు వాడితే...మీ సిబిల్ స్కోరు పెరుగుతుందా? తగ్గుతుందా? అసలు విషయం ఇదే..!!