Shilpa Shetty: పెళ్లికి ముందు హీరోతో కన్యత్వాన్ని కోల్పోయిన స్టార్ హీరోయిన్..ఆ తర్వాత ఏం జరిగింది?

Shilpa Shetty Akshay Kumar: పెళ్లికి ముందే తన కన్యత్వాన్ని కోల్పోయానంటూ ఓ స్టార్ హీరోయిన్ బహిరంగంగా చెప్పింది. అందుకు కారణంగా బాలీవుడ్ స్టార్ హీరో అక్షయ్ కుమార్ అంటూ పరోక్షంగా చెప్పకొచ్చింది. అయితే ఇంతకీ ఆమె ఎవరో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
కర్ణాటకకు చెందిన నటి శిల్పా శెట్టి.. తన అందంతో పాటు ఫిట్నెస్తో ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుంది. యాభై ఏళ్లు దాటినా నిత్యయవ్వనంగా ఆమె అందం అందర్ని కట్టిపడేస్తుంది. ఆమె ఇటీవలే "KD" సినిమాతో దాదాపు 18 సంవత్సరాల తర్వాత శాండల్వుడ్లోకి తిరిగి ప్రవేశించింది.
మోడలింగ్ ప్రపంచం నుండి సినిమాల్లోకి అడుగుపెట్టిన శిల్ప.. 90లలో అనేక హిట్ చిత్రాలలో నటించింది. ఈ సమయంలో శిల్పా శెట్టి హీరో అక్షయ్ కుమార్ ప్రేమకథ వార్తల్లో నిలిచింది. లండన్ టీవీ షో 'బిగ్ బ్రదర్స్'లో శిల్పా తొలిసారిగా అక్షయ్ గురించి ఒక ప్రకటన చేసింది. ఆ షోలో ఆమె 22 ఏళ్ల వయసులో తన కన్యత్వాన్ని కోల్పోయినట్లు ప్రకటించింది. దానికి అక్షయ్ కుమార్ కారణమని ఆమె స్పష్టం చేసింది.
కానీ వారిద్దరి ప్రేమాయణం అర్ధాంతరంగా ముగిసిపోయినట్లు సమాచారం. ఆ తర్వాత అక్షయ్ 2001లో ట్వింకిల్ ఖన్నాను వివాహం చేసుకున్నారు. హీరోయిన్ శిల్పా శెట్టి 2009లో వ్యాపారవేత్త రాజ్ కుంద్రాను వివాహం చేసుకున్నారు.
రాజ్ కుంద్రా ఆస్తులను విషయానికొస్తే.. మొత్తం ఆస్తుల విలువ దాదాపు రూ.2,800 కోట్లు. ముంబయిలో బీచ్ వ్యూ తో ఓ బంగ్లా కూడా ఉంది. అందులో ఎన్నో విలాసవంతమైన సౌకర్యాలు ఉన్నాయి. అంతే కాకుండా లండన్లో ఒక లగ్జరీ విల్లా.. అనేక డ్యూప్లెక్స్ అపార్ట్మెంట్లను కూడా కలిగి ఉన్నాడు. వాటి ధర కోట్లలో ఉంది.
వీటితో పాటు దుబాయ్లోని బుర్జ్ ఖలీఫాలోని 19వ అంతస్తులో ఒక ఫ్లాట్, ఒక ప్రైవేట్ జెట్ ఉన్నట్లు బాలీవుడ్ వర్గాలు చెబుతున్నాయి. శిల్పా శెట్టి నికర విలువ దాదాపు ₹134 కోట్లు. శిల్పా శెట్టి, రాజ్ కుంద్రా బంగ్లా ముంబయిలోని జుహు ప్రాంతంలో ఉంది. దీనికి 'కినారా' అని పేరు పెట్టారు.