Shilpa Shetty: పెళ్లికి ముందు హీరోతో కన్యత్వాన్ని కోల్పోయిన స్టార్ హీరోయిన్..ఆ తర్వాత ఏం జరిగింది?

Shilpa Shetty Akshay Kumar: పెళ్లికి ముందే తన కన్యత్వాన్ని కోల్పోయానంటూ ఓ స్టార్ హీరోయిన్ బహిరంగంగా చెప్పింది. అందుకు కారణంగా బాలీవుడ్ స్టార్ హీరో అక్షయ్ కుమార్ అంటూ పరోక్షంగా చెప్పకొచ్చింది. అయితే ఇంతకీ ఆమె ఎవరో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. 
1 /5

కర్ణాటకకు చెందిన నటి శిల్పా శెట్టి.. తన అందంతో పాటు ఫిట్‌నెస్‌తో ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుంది. యాభై ఏళ్లు దాటినా నిత్యయవ్వనంగా ఆమె అందం అందర్ని కట్టిపడేస్తుంది. ఆమె ఇటీవలే "KD" సినిమాతో దాదాపు 18 సంవత్సరాల తర్వాత శాండల్‌వుడ్‌లోకి తిరిగి ప్రవేశించింది.  

2 /5

మోడలింగ్ ప్రపంచం నుండి సినిమాల్లోకి అడుగుపెట్టిన  శిల్ప.. 90లలో అనేక హిట్ చిత్రాలలో నటించింది. ఈ సమయంలో శిల్పా శెట్టి హీరో అక్షయ్ కుమార్ ప్రేమకథ వార్తల్లో నిలిచింది. లండన్ టీవీ షో 'బిగ్ బ్రదర్స్'లో శిల్పా తొలిసారిగా అక్షయ్ గురించి ఒక ప్రకటన చేసింది. ఆ షోలో ఆమె 22 ఏళ్ల వయసులో తన కన్యత్వాన్ని కోల్పోయినట్లు ప్రకటించింది. దానికి అక్షయ్ కుమార్ కారణమని ఆమె స్పష్టం చేసింది.  

3 /5

కానీ వారిద్దరి ప్రేమాయణం అర్ధాంతరంగా ముగిసిపోయినట్లు సమాచారం. ఆ తర్వాత అక్షయ్ 2001లో ట్వింకిల్‌ ఖన్నాను వివాహం చేసుకున్నారు. హీరోయిన్ శిల్పా శెట్టి 2009లో వ్యాపారవేత్త రాజ్ కుంద్రాను వివాహం చేసుకున్నారు.  

4 /5

రాజ్ కుంద్రా ఆస్తులను విషయానికొస్తే.. మొత్తం ఆస్తుల విలువ దాదాపు రూ.2,800 కోట్లు. ముంబయిలో బీచ్ వ్యూ తో ఓ బంగ్లా కూడా ఉంది. అందులో ఎన్నో విలాసవంతమైన సౌకర్యాలు ఉన్నాయి. అంతే కాకుండా లండన్‌లో ఒక లగ్జరీ విల్లా.. అనేక డ్యూప్లెక్స్ అపార్ట్‌మెంట్‌లను కూడా కలిగి ఉన్నాడు. వాటి ధర కోట్లలో ఉంది.   

5 /5

వీటితో పాటు దుబాయ్‌లోని బుర్జ్ ఖలీఫాలోని 19వ అంతస్తులో ఒక ఫ్లాట్, ఒక ప్రైవేట్ జెట్‌ ఉన్నట్లు బాలీవుడ్ వర్గాలు చెబుతున్నాయి. శిల్పా శెట్టి నికర విలువ దాదాపు ₹134 కోట్లు. శిల్పా శెట్టి, రాజ్ కుంద్రా బంగ్లా ముంబయిలోని జుహు ప్రాంతంలో ఉంది. దీనికి 'కినారా' అని పేరు పెట్టారు.  

