  Shilpa Shetty Fitness: 50 ఏళ్ల వయసులోనూ పిటపిటలాడే అందం..వెంకటేష్ హీరోయిన్ ఇప్పటికీ అదే జోరులో ఉంది!

Shilpa Shetty Fitness: 50 ఏళ్ల వయసులోనూ పిటపిటలాడే అందం..వెంకటేష్ హీరోయిన్ ఇప్పటికీ అదే జోరులో ఉంది!

Shilpa Shetty Fitness Secret: 'సాహస వీరుడు సాగర కన్య' సినిమాతో తెలుగు ప్రేక్షకుల మనసులో గుర్తుండిపోయింది బాలీవుడ్ నటి శిల్పా శెట్టి. 50 ఏళ్ల వయసులో కూడా ఆమె ఎంతో ఫిట్‌గా కనిపిస్తోంది. మధ్య వయసుకు వచ్చినా ఆమె 25 ఏళ్ల యువతిలాగా కనిపిస్తుంది. అందుకు రహస్యం ఆమె ఫాలో అయ్యే డైట్, ఫిట్‌నెస్ సీక్రెట్స్ మాత్రమే. ఆమె ఇప్పటి తరం హీరోయిన్లకు కూడా అందంలో పోటీ ఇస్తుంది.
నటి శిల్పా శెట్టి రోజూ క్రమం తప్పకుండా యోగా చేస్తుంది. తనకు ఎంతో ఇష్టమైన యోగాను ఎన్నో ఏళ్లుగా పోటిస్తున్నట్లు ఆమె కొన్ని సందర్భాల్లో చెప్పుకొచ్చింది. 

రోజూ యోగా చేయడం వల్ల శరీరాన్ని బలంగా, ఆరోగ్యంగా మారుస్తుందని మనలో చాలామందికి తెలిసిన విషయమే.

ఫిట్‌నెస్‌ కోసం కష్టపడే వాళ్ళు నూనెలో వేయించినవి ఆహారాన్ని ఎక్కువగా తినకూడదు. అలాంటి వారు చపాతీలు, పండ్లు ఎక్కువగా తింటే సరిపోతుంది.

శిల్పాశెట్టి ప్రతిరోజూ నోని జ్యూస్, గోరువెచ్చని నీరు తాగుతుంది.

కఠినమైన వ్యాయామం ఆహారం తన అందం రహస్యాన్ని.. ఆ డైట్ పాటించి అందాన్ని, ఫిట్‌నెస్ సొంతం చేసుకున్నట్లు చెప్పుకొచ్చింది.

