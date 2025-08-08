Shilpa Shetty Photos: కర్ణాటకకు చెందిన నటి శిల్పా శెట్టి.. తన అందంతో పాటు ఫిట్నెస్తో ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుంది. యాభై ఏళ్లు దాటినా నిత్యయవ్వనంగా ఆమె అందం అందర్ని కట్టిపడేస్తుంది. ఇన్స్టాగ్రామ్లో నిత్యం యాక్టివ్ గా ఉండే ఈ 50 ఏళ్ల బ్యూటీ.. బీచ్లో అందాల విందు ఇస్తుంది. ఇంకెందుకు ఆలస్యం ఆ ఫొటోలు ఏంటో మీరే చూసేయండి.
నటి శిల్పా శెట్టి.. 8 జూన్ 1975లో కర్ణాటకలోని మంగళూలో జన్మించింది. మోడలింగ్ ప్రపంచం నుండి సినిమాల్లోకి అడుగుపెట్టిన శిల్ప.. 90లలో అనేక హిట్ చిత్రాలలో నటించింది. 1993లో విడుదలైన 'బాజిగర్' అనే హిందీ చిత్రంతో హీరోయిన్గా వెండితెరకు పరిచయమైంది.
1996లో విడుదలైన 'మిస్టర్ రోమియో' సినిమాతో తమిళ చిత్రసీమలోకి అడుగుపెట్టింది. ఆ తర్వాత తెలుగులో 'సాహస వీరుడు సాగరకన్య' చిత్రంలో వెంకటేష్ సరసన నటించి తెలుగు ప్రేక్షకులను పలకరించింది.
1997లో 'వీడెవడండీ బాబు'సినిమాలో శిల్ప పాత్రలో నటించింది. ఆ తర్వాత 'భలేవాడివి బాసు', 'ఆజాద్' వంటి సినిమాల్లోనూ నటించి మెప్పించారు.
హీరో అక్షయ్ కుమార్ ప్రేమకథ వార్తల్లో నిలిచింది. లండన్ టీవీ షో 'బిగ్ బ్రదర్స్'లో శిల్పా తొలిసారిగా అక్షయ్ గురించి ఒక ప్రకటన చేసింది.
కానీ వారిద్దరి ప్రేమాయణం అర్ధాంతరంగా ముగిసిపోయినట్లు సమాచారం. ఆ తర్వాత అక్షయ్ 2001లో ట్వింకిల్ ఖన్నాను వివాహం చేసుకున్నారు. హీరోయిన్ శిల్పా శెట్టి 2009లో వ్యాపారవేత్త రాజ్ కుంద్రాను వివాహం చేసుకున్నారు.