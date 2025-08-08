English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Shilpa Shetty: 50 ఏళ్ల వయసులో హీరోయిన్ పరువాల విందు..బీచ్‌లో సగం బట్టలు వేసుకొని..!

Shilpa Shetty Photos: కర్ణాటకకు చెందిన నటి శిల్పా శెట్టి.. తన అందంతో పాటు ఫిట్‌నెస్‌తో ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుంది. యాభై ఏళ్లు దాటినా నిత్యయవ్వనంగా ఆమె అందం అందర్ని కట్టిపడేస్తుంది. ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో నిత్యం యాక్టివ్ గా ఉండే ఈ 50 ఏళ్ల బ్యూటీ.. బీచ్‌లో అందాల విందు ఇస్తుంది. ఇంకెందుకు ఆలస్యం ఆ ఫొటోలు ఏంటో మీరే చూసేయండి. 
1 /5

నటి శిల్పా శెట్టి.. 8 జూన్ 1975లో కర్ణాటకలోని మంగళూలో జన్మించింది. మోడలింగ్ ప్రపంచం నుండి సినిమాల్లోకి అడుగుపెట్టిన  శిల్ప.. 90లలో అనేక హిట్ చిత్రాలలో నటించింది. 1993లో విడుదలైన 'బాజిగర్' అనే హిందీ చిత్రంతో హీరోయిన్‌గా వెండితెరకు పరిచయమైంది.   

2 /5

1996లో విడుదలైన 'మిస్టర్ రోమియో' సినిమాతో తమిళ చిత్రసీమలోకి అడుగుపెట్టింది. ఆ తర్వాత తెలుగులో 'సాహస వీరుడు సాగరకన్య' చిత్రంలో వెంకటేష్ సరసన నటించి తెలుగు ప్రేక్షకులను పలకరించింది.   

3 /5

1997లో 'వీడెవడండీ బాబు'సినిమాలో శిల్ప పాత్రలో నటించింది. ఆ తర్వాత 'భలేవాడివి బాసు', 'ఆజాద్' వంటి సినిమాల్లోనూ నటించి మెప్పించారు.

4 /5

హీరో అక్షయ్ కుమార్ ప్రేమకథ వార్తల్లో నిలిచింది. లండన్ టీవీ షో 'బిగ్ బ్రదర్స్'లో శిల్పా తొలిసారిగా అక్షయ్ గురించి ఒక ప్రకటన చేసింది. 

5 /5

కానీ వారిద్దరి ప్రేమాయణం అర్ధాంతరంగా ముగిసిపోయినట్లు సమాచారం. ఆ తర్వాత అక్షయ్ 2001లో ట్వింకిల్‌ ఖన్నాను వివాహం చేసుకున్నారు. హీరోయిన్ శిల్పా శెట్టి 2009లో వ్యాపారవేత్త రాజ్ కుంద్రాను వివాహం చేసుకున్నారు.

