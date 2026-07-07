/Shilpa Shirodkar: అలా ఉన్నానని చాలా అవమానించారు.. మహేష్ మరదలు శిల్పా శిరోద్కర్ ఎమోషనల్ కామెంట్స్!

Shilpa Shirodkar:నటి శిల్పా శిరోద్కర్ చయ్యా చయ్యా పాటలో నటించే అవకాశం బరువు కారణంగా కోల్పోయినట్లు వెల్లడించారు. ఆ సమయంలో ఎదుర్కొన్న అవమానాలు, ఒత్తిళ్ల గురించి ఆమె చేసిన వ్యాఖ్యలు ప్రస్తుతం చర్చనీయాంశంగా మారాయి.
బాలీవుడ్లో ఎప్పటికీ గుర్తుండిపోయే ఐకానిక్ పాటల్లో చయ్యా చయ్యా ఒకటి. దిల్ సే చిత్రంలోని ఈ పాటతో మలైకా అరోరా ఒక్కసారిగా దేశవ్యాప్తంగా గుర్తింపు తెచ్చుకున్నారు. అయితే ఈ పాట కోసం మొదట తననే ఎంపిక చేసి, తర్వాత లావుగా ఉన్నాననే కారణంతో అవకాశం కోల్పోయానని నటి శిల్పా శిరోద్కర్ తాజాగా వెల్లడించారు.
ఒక టెలివిజన్ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న శిల్పా శిరోద్కర్ మాట్లాడుతూ.. ఈ పాట కోసం కొరియోగ్రాఫర్ ఫరా ఖాన్ తనను సంప్రదించారని చెప్పారు. అయితే ఇందులో నటించాలంటే బరువు తగ్గాలని సూచిస్తూ 15 రోజుల సమయం ఇచ్చారని తెలిపారు.
ఆ అవకాశాన్ని దక్కించుకోవాలనే ఉద్దేశంతో ఆ 15 రోజుల పాటు కఠినమైన డైట్ పాటించానని, ఉడికించిన కూరగాయలు మాత్రమే తింటూ వ్యాయామం కూడా చేశానని గుర్తు చేసుకున్నారు. కానీ మళ్లీ కలిసినప్పుడు ఇంకా లావుగానే ఉన్నావని చెప్పి ఆ అవకాశం నుంచి తప్పించారని వెల్లడించారు.
అంతేకాదు, తన బరువు 100 కిలోలు ఉందని చెప్పారని, కానీ ఆ సమయంలో తాను అంత బరువు లేనని శిల్పా పేర్కొన్నారు. ఆ సంఘటన జరిగిన సమయంలో కొరియోగ్రాఫర్ గీతా కపూర్ కూడా అక్కడే ఉన్నారని తెలిపారు.చివరికి ఆ పాటలో మలైకా అరోరా నటించగా, అది దేశవ్యాప్తంగా సంచలన విజయాన్ని అందుకుంది. రైలు పైకప్పుపై చిత్రీకరించిన ఈ పాట ఇప్పటికీ భారతీయ సినీ చరిత్రలో అత్యంత గుర్తుండిపోయే పాటల్లో ఒకటిగా నిలిచింది.
శిల్పా శిరోద్కర్ కెరీర్ విషయానికి వస్తే.. బాలీవుడ్లో పలు విజయవంతమైన చిత్రాల్లో నటించిన ఆమె తెలుగులో కూడా ప్రేక్షకులకు సుపరిచితురాలు. ఇటీవల జటాధర చిత్రంలో కీలక పాత్ర పోషించారు. అలాగే బిగ్ బాస్ 18 లో పాల్గొని ప్రేక్షకులను అలరించారు. తాజాగా శిల్పా చేసిన ఈ వ్యాఖ్యలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారాయి. సినీ పరిశ్రమలో అవకాశాల కోసం నటీనటులు ఎదుర్కొనే ఒత్తిళ్లు, ఫిట్నెస్ ప్రమాణాలపై మరోసారి చర్చకు దారితీశాయి.