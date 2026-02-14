English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • Shiva Jyothi: పండంటి బిడ్డకు జన్మనిచ్చిన శివజ్యోతి.. ఆడబిడ్డా? మగబిడ్డా?

Shiva Jyothi: పండంటి బిడ్డకు జన్మనిచ్చిన శివజ్యోతి.. ఆడబిడ్డా? మగబిడ్డా?

Shiva Jyothi Welcomes Baby: బిగ్ బాస్ తెలుగు సెలబ్రిటీ యాంకర్ శివ జ్యోతి ఎట్టకేలకు  పండంటి బిడ్డకు జన్మనిచ్చారు. తీన్మార్ వార్తలతో యాంకర్ శివ జ్యోతి అందరికీ సుపరిచితమే. తాజాగా ఆమె బిడ్డకు జన్మనిచ్చినట్లు సమాచారం.  ఆమె భర్త గంగూలీ బిడ్డను ఎత్తుకున్న ఫోటో సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేశారు. దీంతో ఫ్యాన్స్, సెలబ్రిటీలు కూడా ఆమెకు శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నారు. 
 
1 /5

 యాంకర్ శివ జ్యోతి పండంటి బిడ్డకు జన్మనిచ్చారు. ఈ ఫిబ్రవరి 12వ తేదీన బిడ్డకు జన్మనిచ్చినట్లు సమాచారం. అయితే కాస్త ఆలస్యంగా సోషల్ మీడియా వేదికగా పంచుకున్నారు. గంగూలీని, శివ జ్యోతి ప్రేమ వివాహం చేసుకున్నారు. వీరికి పదేళ్ల తర్వాత పుట్టిన మొదటి సంతానం.  

2 /5

33వ పుట్టినరోజు జీవితంలో బెస్ట్ గిఫ్ట్ హ్యాపీ బర్త్‌ డే చిన్ని.. రెండు హృదయాలు ఇప్పుడు ముగ్గురం అయ్యా మంటూ భావద్వేగంతో సోషల్ మీడియా వేదికగా పంచుకున్నారు. అయితే అతి త్వరలోనే జెండర్ కూడా రివీల్‌ చేస్తాం అని స్పష్టం కూడా చేశారు. దీంతో శివజ్యోతి ఫ్యాన్స్ ఆమెకు శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నారు.   

3 /5

 యాంకర్‌గా తీన్మార్ వార్తలు ద్వారా పరిచయమైన శివ జ్యోతి తన తెలంగాణ యాసతో అందరిని మెప్పించింది. ఆ తర్వాత బిగ్ బాస్ తెలుగులోకి ఎంట్రీ ఇచ్చింది. అప్పటినుంచి మంచి పాపులారిటీ సంపాదించుకుంది. ఇటీవలె వివాదాల్లో కూడా శివ జ్యోతి ఇరుక్కున్న సంగతి తెలిసిందే.   

4 /5

శివజ్యోతి ప్రెగ్నెంట్‌ అయినప్పటి నుంచి పలు ఫోటోషూట్‌లు కూడా చేసిన సంగతి తెలిసిందే. సోషల్‌ మీడియాలో ఎప్పుడూ యాక్టీవ్‌గా ఉంటూ తమ ఫోటోలను పంచుకుంటుంది శివ జ్యోతి. ఈనేపథ్యంలోఈ దంపతులకు అభిమానులు సెలబ్రిటీలు కూడా శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నారు.  

5 /5

 గతంలో సరోగసీ ద్వారా శివ జ్యోతి బిడ్డకు జన్మభూమి ఇవ్వబోతుంది అంటూ వార్తలు కూడా వచ్చాయి. ఆమెపై విమర్శలు కూడా గుప్పించారు. వీటి అంతటికి చెక్ పెడుతూ తాజాగా ఆమె ఫిబ్రవరి 12వ తేదీనా బిడ్డకు జన్మనిచ్చింది. దేవుడిచ్చిన వరం.. వెంకటేశ్వర వ్రతం వల్లే తన కడుపు పండిందని కూడా ఎమోషనల్ అయిన సంగతి తెలిసిందే.

Shiva Jyothi baby news Shiva Jyothi baby born Bigg Boss Telugu Shiva Jyothi Shiva Jyothi first child Shiva Jyothi husband Ganguly

Next Gallery

Surekha Vani Daughter: సురేఖ వాణి కూతురి కోసం రూ.20,000 ఖర్చు పెట్టాడు..చివరికి ఏం రచ్చ జరిగిందంటే?!