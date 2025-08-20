Shiva Parvathi Favourate Zodiac Signs: ఈ రెండు రాశుల వారు శివ పార్వతిల స్వరూపం.. ఇంతకీ ఏమిటా రాశులు..

Shiva Parvathi Favourate Zodiac Signs: జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో 12 రాశులు వేటికవే ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చుకున్నాయి. అయితే రెండు రాశులు మాత్రం నిజంగా శివ-పార్వతి స్వరూపులుగా భావిస్తుంటారు. ప్రతి వ్యక్తి తమ జీవిత భాగస్వామి ధర్మవంతులుగా, ఆదర్శమూర్తులుగా అదృష్టవంతులుగా ఉండాలని కోరుకుంటారు. జ్యోతిషశాస్త్రంలో 12 రాశులు వేటికవే భిన్న స్వభావం కలిగి ఉన్నాయి. అవేంటో ఓ లుక్కేద్దాం..
Which zodiacs make the best couple: ప్రతి వ్యక్తి తమ జీవిత భాగస్వామి తమకు తోడు నీడుగా తమకు అన్ని విధాలుగా ఆదర్శవంతగా ఉండాలని కోరుకుంటారు. ఈ పన్నెండు రాశుల్లో కొందరు చాలా కష్టపడి పనిచేసేవారంటారు. కొందరు సోమరితనం కలిగి ఉంటారు. జ్యోతిషశాస్త్రం ప్రకారం, కొన్ని రాశుల వ్యక్తులు ధర్మవంతులుగా పరిగణించబడుతారు. ఈ వ్యక్తులు ప్రతి రంగంలో నిపుణులుగా చెలామణి అవుతుంటారు.
వృషభం-సింహం: జ్యోతిషశాస్త్రం ప్రకారం, సింహరాశి ప్రజలు తమ జీవిత భాగస్వామిని చాలా గాఢంగా ప్రేమిస్తారట. ఈ వ్యక్తులు ప్రతి పనిలో నిపుణులుగా ఉంటారు. ఈ రాశి వారికి సంబంధాలను ఎలా చక్కగా నిర్వహించాలో తెలుసు. అంతేకాకుండా, ఈ రాశి వారు తమ జీవిత భాగస్వామిని పూర్తిగా అన్ని జాగ్రత్తలు బాధ్యతలు తీసుకుంటారు.
అంతేకాదు చేసే ప్రతి పనిలో వారి జీవిత భాగస్వామికి సహాయ, సహకారాలు అందిస్తారు. ఇక సింహ రాశి వారు చాలా కష్టపడి పనిచేస్తారు. వారి కృషి ఆధారంగా, ఈ రాశి వారు ప్రతి పనిలోనూ విజయం సాధిస్తారు.ఇక వృషభం, సింహ రాశి వారు వివాహాం చేసుకుంటే వారి జీవితాంతం అన్యోన్యంగా ఉంటారు.
కర్కాటక రాశి - మీన రాశి : జ్యోతిషశాస్త్రం ప్రకారం, మీన రాశి వారిని ప్రతి పనిలో నిపుణులుగా పరిగణిస్తారు. ఈ రాశి వారు తమ భార్య లేదా భర్త కోసం ఏ పని చేయడానికి సిద్ధంగా ఉంటారు. కర్కాటక రాశి వారు ఎల్లప్పుడూ సహాయం చేయడంలో ముందుంటారు. ముఖ్యంగా కర్కాటక రాశి, మీన రాశి వారు వివాహాం చేసుకుంటే వారి జీవితం అన్యోన్యంగా ఉండబోతుంది. అదేవిధంగా, మీన రాశి వారు ప్రతి పరిస్థితిలోనూ తమ భాగస్వామికి అండగా నిలుస్తారు.
గమనిక: ఈ వ్యాసంలో అందించిన సమాచారం పూర్తిగా నిజమైనది.. ఖచ్చితమైనదని మేము చెప్పలేము. మన సనాతన హిందూ పంచాంగాలు, జ్యోతిష్య పండితులు చెప్పిన దానిని మేము ప్రస్తావించారు. జీ న్యూస్ దీనిని ధృవీకరించడం లేదు.