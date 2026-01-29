Shivam Dube Love Story: టీమిండియా ఆల్రౌండర్ శివమ్ దూబే సూపర్ఫామ్లో ఉన్నాడు. ఇటు బౌలింగ్.. అటు బ్యాటింగ్లో దుమ్ములేపుతున్నాడు. కివీస్తో జరిగిన నాలుటో టీ20 మ్యాచ్లో కేవలం 15 బంతుల్లో హాఫ్ సెంచరీ బాదాడు. దూబే క్రికెట్ కెరీర్ గురించి అందరికీ తెలుసు. మరీ దూబే లవ్స్టోరీ గురించి చాలామందికి తెలియదు. శివమ్ దూబే ప్రేమించిన పెళ్లి చేసుకున్న అమ్మాయి ఎవరు..? వాళ్ల లవ్స్టోరీ ఎలా మొదలైంది..? ఎలాంటి అడ్డంకులు ఎదురయ్యాయి..? ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.
శివమ్ దూబే 2021లో అంజుమ్ ఖాన్ను వివాహం చేసుకున్నాడు. హిందూ, ముస్లిం ఆచారాల ద్వారా పెళ్లి చేసుకున్న ఈ జంట.. గోప్యతను కాపాడుకుంటూ ఇద్దరు పిల్లలతో హ్యాపీగా లైఫ్ను లీడ్ చేస్తున్నారు.
అంజుమ్ ఖాన్తో స్నేహితుల ద్వారా దూబేకు పరిచయం ఏర్పడింది. మీడియాకు దూరంగా చాలా కాలంగా వీరి లవ్స్టోరీ రహస్యంగా నడిచింది.
వీరి పెళ్లి ఫొటోలు వైరల్ అయిన తరువాత.. ఒక ముస్లిం యువతితో మతాంతర వివాహం దేశవ్యాప్తంగా చర్చనీయాంశంగా మారింది. సోషల్ మీడియాలో కూడా తీవ్ర విమర్శలు వచ్చాయి. అయినా శివమ్ దూబే-అంజుమ్ ఖాన్ మౌనంగా భరించారు.
శివమ్ దూబే కంటే అంజుమ్ ఖాన్ వయసులో ఆరేళ్లు పెద్ద. వీరి మధ్య వయసు ఎప్పుడు అడ్డంకిగా మారలేదు. మొదట్లో రెండు కుటుంబాల మధ్య మతపరమైన అభ్యంతరాలు ఉన్నా.. ఆ తరువాత ఇరు కుటుంబాలు వీరి ప్రేమను అంగీకరించాయి.
అంజుమ్ ఖాన్ అలీఘర్ ముస్లిం విశ్వవిద్యాలయం నుంచి ఫైన్ ఆర్ట్స్ గ్రాడ్యుయేట్ పూర్తి చేసింది. మోడల్, నటి, వాయిస్ ఓవర్ ఆర్టిస్ట్గా పనిచేసింది. 2022లో కుమారుడు అయాన్, 2025 జనవరిలో కుమార్తె మెహ్విష్ జన్మించారు.
టీ20 వరల్డ్ కప్లో పవర్ హిట్టర్గా దుమ్ములేపుందుకు దూబే రెడీగా ఉన్నాడు. ఐపీఎల్లో చెన్నై సూపర్ కింగ్స్కు జట్టుకు మారిన తరువాత దూబే ఆటతీరు పూర్తిగా మారిపోయింది. భారీ సిక్సర్లు బాదడం దూబే ప్రత్యేకత. స్లో బౌలింగ్లో బ్యాట్స్మెన్లను ఇబ్బంది పెట్టగల నేర్పరి.