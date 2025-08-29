English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Anchor Rashmi: ఏంటి యాంకర్ రష్మీకి కళ్ళు కనపడవా.. ఇన్ని రోజులు ఈ సీక్రెట్ భలే దాచింది..!


Anchor Rashmi Viral Video 
జబర్దస్త్ షో తో తెగ పేరు తెచ్చుకుంది యాంకర్ రష్మీ. రష్మీ కోసమే అప్పట్లో ఎంతోమంది జబర్దస్త్ షో చూసేవారు అంటే అతిశయోక్తి లేదు. అంతలా యాంకరింగ్ లో తనకంటే పేరు తెచ్చుకున్న రష్మి సినిమాల్లో మాత్రం సక్సెస్ కాలేక పోయింది.. ఈ క్రమంలో ఈ యాంకర్ గురించి ఒక వార్త అందరిని ఆశ్చర్యపరుస్తుంది..

 
1 /5

జబర్దస్త్ షో తో తనకంటూ ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్న నటి రష్మి. ఈ యాంకర్ తెలుగు సినిమా ఇండస్ట్రీలో కొన్ని సినిమాల్లో సైతం కనిపించింది. ముఖ్యంగా రష్మీ నటించిన గుంటూరు టాకీస్ చిత్రం మంచి విజయం సాధించింది. 

2 /5

ఆ తరువాత రష్మీకి కొన్ని అవకాశాలు వచ్చినా కానీ అవి పెద్దగా సక్సెస్ కాలేకపోయాయి. దాంతో రష్మీకి ఛాన్సులు రావడం కూడా తగ్గిపోయాయి. కానీ బుల్లితెరపై మాత్రం ఆమె హవ అస్సలు తగ్గకుండా ఇప్పటికీ కొనసాగుతూనే ఉంది.  

3 /5

ఈ క్రమంలో రష్మీ గురించి ఒక వార్త సోషల్ మీడియాలో హల్చల్ చేస్తూ అందరినీ ఆశ్చర్యపరుస్తుంది. అదేమిటి అంటే తాజాగా instagram లో వైరల్ అవుతున్న వీడియోలో రష్మీ ఒక షాప్ ఓపెనింగ్ కి పోగా.. అక్కడ రిబ్బన్ కత్తిరించడానికి.. కత్తెర తీసుకొని రిబ్బన్ ఎక్కడ ఉంది అని అక్కడే ఉన్నా రిబ్బన్ ని వెతుక్కుంటూ కనిపించింది.

4 /5

దాంతో పక్కనున్న వేరే అమ్మాయి కరెక్ట్ గా రిబ్బన్ దగ్గర ఆ కత్తెర పెట్టి ఇచ్చి కట్ చెయ్యొచ్చింది. ఇక ఈ వీడియో చూసిన అందరికీ రష్మీకి కళ్ళు సరిగ్గా కనిపియ్యవు అన్న విషయం అర్థమైపోయింది. దీంతో ఈ విషయం రష్మీ ఇన్నాళ్లు తెలియకుండా.. భలే దాచింది అంటూ కామెంట్లు పెడుతున్నారు.

5 /5

అంతేకాకుండా ఈ వీడియో చూసిన వాళ్లు అందరూ షాక్ కి కూడా అవుతున్నారు. అంత దగ్గరగా ఉన్న రిబ్బన్ కూడా రష్మీకి కనిపించడం లేదు అంటే ఈమెకు తప్పకుండా.. కళ్ళకి పెద్ద సమస్య ఉంటుంది అని కామెంట్లు పెడుతున్నారు

