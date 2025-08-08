Samantha Divorce: సమంత డ్రామాతో ఏడ్చేసిన నాగచైతన్య..? సంచలన విషయాలు వెలుగులోకి

SV Naganath Shocking Reveals Of Samantha Divorce: సినీ పరిశ్రమలో చూడచక్కని జంటగా.. భార్యాభర్తలు అంటే ఇలా ఉండాలి అని అందరూ భావిస్తున్న క్రమంలో హఠాత్తుగా సమంత, నాగ చైతన్య విడాకులు పొందడం తీవ్ర సంచలనం రేపింది. అయితే విడాకుల అనంతరం ఏం జరిగిందో ఓ ప్రముఖ వ్యక్తి సంచలన విషయాలు బయటపెట్టారు. అవేమిటో తెలుసుకుందాం.
Samantha Naga Chaitanya: సినీ పరిశ్రమలో అద్భుతమైన జంటగా గుర్తింపు పొందుతున్న సమయంలోనే నాగ చైతన్య, సమంత విడిపోయారు. అకస్మాత్తుగా సోషల్ మీడియాలో తమ విడాకులను ప్రకటించారు. లోలోపల ఏం జరిగిందో తెలియదు కానీ సమాజానికి మాత్రం ఒక్కసారిగా షాకింగ్ వార్త అది. సమంత, చై మధ్య ఏం జరిగిందనేది ఇప్పటికీ ట్రెండింగ్ టాపిక్. తాజాగా ఈ వ్యవహారంపై ఒక ప్రముఖ వ్యక్తి సంచలన విషయాలు తెలిపారు. అవి తెలుసుకుందాం.
Samantha Naga Chaitanya: విడాకుల అంశంపై చైతూ, సామ్ అభిమానులు రెండు వర్గాలుగా విడిపోయి ఒకరిపై ఒకరు విమర్శలు చేసుకున్నారు. మీదే తప్పు.. మీదే తప్పు అంటూ సమంత, నాగ చైతన్య విషయంలో అభిమానులు సోషల్ మీడియాలో యుద్ధమే చేసుకున్నారు.
Samantha Naga Chaitanya: నాగ చైతన్య వేరే అమ్మాయితో సంబంధం నెరపడంతో సమంత విడాకులు ఇచ్చారని ఆమె అభిమానులు ఆరోపిస్తుండగా.. నటనకు దూరంగా ఉండాలని చెప్పినా సమంత పట్టించుకోకపోవడంతోనే నాగచైతన్య విడాకులు ఇచ్చాడని అతడి అభిమానులు చెబుతున్నారు. ఇలా పరస్పరం ఇరు అభిమానుల మధ్య రచ్చ జరుగుతోంది.
Samantha Naga Chaitanya: అభిమానులు ఎలా ఉన్నా సమంత, నాగచైతన్య తమ తమ వ్యక్తిగత జీవితంతో బిజీగా ఉన్నారు. విడాకుల తర్వాత ఇద్దరూ నేరుగా ఎప్పుడూ కలవలేదు. తాజాగా వారి విడాకుల అంశంపై ప్రముఖ మనస్తత్వవేత్త ఎస్.వి. నాగనాథ్ ఓ ఇంటర్వ్యూలో సంచలన విషయాలు తెలిపారు. సమంత, నాగ చైతన్య మధ్య సంబంధం గురించి ఆయన చేసిన వ్యాఖ్యలు చర్చనీయాంశంగా మారాయి.
Samantha Naga Chaitanya: విడాకుల తర్వాత సమంత తన మాజీ భర్తను తప్పుబట్టే చర్యలు చేసిందని ఎస్వీ నాగనాథ్ తెలిపారు. సినిమా ఈవెంట్లలో తనను మోసం చేసినట్లుగా సమంత నటించిందని.. విడాకులు తన తప్పు కాదన్నట్లుగా వ్యవహరించిందని వెల్లడించారు. సమంత ఏడ్చి నాగచైతన్యను చెడుగా చూపించిందని ఆరోపించారు.
Samantha Naga Chaitanya: విడాకుల తర్వాత సమంత చేసిన పనికి నాగచైతన్య చాలా బాధపడుతున్నారని మనస్తత్వవేత్త ఎస్వీ నాగనాథ్ తెలిపారు. సమంత కంటే నాగచైతన్య 100 శాతం మెరుగ్గా ఉన్నారని చెప్పారు. సమంత తీరుతో విడాకుల తర్వాత కూడా నాగచైతన్య ఇబ్బందులు పడ్డాడని వెల్లడించారు.