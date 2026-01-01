Venomous Cobra Rescue: మహారాష్ట్రలో జరిగిన ఒక వింత సంఘటన ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారింది. నాగ్పూర్ జిల్లాలో ఒక వ్యక్తి తన రెండు చక్రాల వాహన హెల్మెట్ను.. చూసి ఒక్కసారిగా భయపడ్డాడు. ఎందుకంటే ఆ హెల్మెట్ లోపలే ఒక విషపూరిత కోబ్రా పాము దాక్కొని ఉంది. ఈ ఘటన బుధవారం రోజున జరిగింది.
మహారాష్ట్రలోని నాగపూర్ లో ఒక అతనికి భయంకర సంఘటన ఎదురయింది. అతనికి సాధారణంగా వాహనం నడిపే ముందు హెల్మెట్ వేసుకోవడం ఒక అలవాటు. కానీ ఈసారి హెల్మెట్ లోపల పాము ఉండటంతో.. ఆ వ్యక్తి ప్రమాదం నుంచి తృటిలో తప్పించుకున్నాడు.
హెల్మెట్ బయట పెట్టి ఉండగా, చల్లదనం కోసం లేదా సురక్షిత స్థలం అనుకుని కోబ్రా పాము అందులోకి వెళ్లినట్లు అంచనా వేస్తున్నారు. ఈ విషయం తెలుసుకున్న వెంటనే స్థానికులు అటవీ శాఖకు.. పాము పట్టే నిపుణుడికి సమాచారం ఇచ్చారు. కొద్ది సేపట్లోనే ఒక వన్యప్రాణి ప్రేమికుడు అక్కడికి వచ్చి ఎంతో జాగ్రత్తగా పామును పట్టుకున్నాడు.
ఎలాంటి హాని కలగకుండా, పామును సురక్షితంగా అడవిలో విడిచిపెట్టారు. ఈ మొత్తం ఘటనను వీడియోగా తీసి సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేయడంతో అది వేగంగా వైరల్ అయింది.
అందుకే మన పెద్దలు మనం ఏదైనా వేసుకునే ముందు తప్పకుండా జాగ్రత్తగా చూసుకుని వేసుకోవాలి అని అనిపించారు. షూస్ అయినా, కారు అయినా ఒకసారి జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి. ముఖ్యంగా గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో లేదా చెట్లు, పొదలు ఎక్కువగా ఉన్న ప్రాంతాల్లో ఇలాంటి జాగ్రత్తలు చాలా అవసరం.
నిపుణులు కూడా ప్రజలకు హెచ్చరికలు ఇస్తున్నారు. ఇళ్ల బయట ఉన్న వస్తువులు, వాహనాలు, హెల్మెట్లు వంటి వాటిని ఉపయోగించే ముందు ఒకసారి పరిశీలించాలి అంటున్నారు. చిన్న అజాగ్రత్త కూడా పెద్ద ప్రమాదానికి దారి తీస్తుందని చెబుతున్నారు.