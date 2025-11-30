English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Rashmi Gautam: మేకప్ లేకుండా జబర్దస్త్ యాంకర్ రష్మి ఎలా ఉందో చూశారా?

Anchor Rashmi Gautam Without Makeup Looks Shocks: బుల్లితెరపై వినోదం పంచుతూ అప్పుడప్పుడు వెండితెరపై మెరుస్తున్న నటి, యాంకర్‌ రష్మీ గౌతమ్‌ తాజాగా పంచుకున్న ఫొటోలు ఆసక్తికరంగా ఉన్నాయి. మేకప్‌ లేకుండా రష్మిని చూశారా? మేకప్‌ లేకుండా రష్మి ఎలా ఉందో చూసేయండి. ఆమె తాజా ఫొటోలు ఇలా ఉన్నాయి.
1 /6

బుల్లితెరపై యాంకర్‌గా రాణిస్తూ అడపదడపా సినిమాలు చేస్తున్న నటి, యాంకర్‌ రష్మి గౌతమి. సినిమాలు తగ్గి టీవీ వినోదానికి ప్రాధాన్యం ఇస్తున్న రష్మి నిత్యం సోషల్‌ మీడియాలో తన అప్‌డేట్‌లు ఇస్తుంటుంది. తాజాగా కొన్ని ఫొటోలు పంచుకుంది.

2 /6

పొద్దుపొద్దున్నే ఓ చెరువు వద్ద పడవలో రష్మి ప్రత్యక్షమైంది. అయితే మేకప్‌ లేకుండా రష్మి కనిపించడం గమనార్హం. తెప్పలో కూర్చొని కొన్ని ఫొటోలకు ఫోజులిచ్చింది. పడవలో కూర్చుని ఉండగా అప్పుడే ఉదయిస్తున్న సూర్యుడి ఎర్రటి రంగులో చూడముచ్చటగా కనిపించాడు.

3 /6

తెప్పలో కూర్చున్న రష్మికి ముందు ఎవరో ఒకరు ఉన్నారు. అతడికి కమలం పువ్వు ఇస్తూ సిగ్గుపడుతూ రష్మి కనిపించింది. అప్పుడే తెలవారుతుండగా చెరువులో కమలం పువ్వులా రష్మి మెరిసింది. కొంటె కొంటె ఫొజులు ఇస్తూ సందడి చేసింది.

4 /6

యాంకర్‌ రష్మికి ట్రెక్కింగ్‌.. పర్యాటక ప్రాంతాలు సందర్శించాలంటే ఇష్టం. ఏమాత్రం ఖాళీ సమయం దొరికిన ఎక్కడో ఒక కొండ ఎక్కుతూ.. ఏదో ఒక ప్రాంతం తిరుగుతుంటుంది. ప్రస్తుతం టీవీ షోలు చేస్తూ రష్మి బిజీగా ఉంది.

5 /6

ఇప్పటికే రెండు, మూడు సినిమాలు చేసిన రష్మి ప్రస్తుతానికి పెద్ద సినిమాలు లేవు. కొన్ని ప్రాజెక్టులు ఉన్నాయి కానీ అవి ఇంకా విడుదలకు సిద్ధం కాలేదు. ఒడిశాకు చెందిన రష్మి తెలుగు వినోద రంగంలో హవా కొనసాగిస్తున్నారు.

6 /6

37 ఏళ్ల రష్మి గౌతమి ఇంకా వివాహం చేసుకోలేదు. సుడిగాలి సుధీర్‌తో ప్రేమాయణం ఉందని పుకార్లు ఉన్నా కూడా వారిద్దరూ ఏనాడూ బహిర్గతం చేయలేదు. వినోదం కోసం తప్ప వారి మధ్య ఎలాంటి అనుబంధం లేదని కొందరు చెబుతున్నారు. ప్రస్తుతానికి సుధీర్‌, రష్మి జంటగా కనిపించడం లేదు.

Rashmi Gautam Makeup Jabardasth Show Sudigali Sudheer Anchor Rashmi Gautam

