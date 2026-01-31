English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • Hyderabad: హైదరాబాద్‌లో ఉదయమే షాకింగ్ ఘటన.. సినిమా స్టైల్‌లో కోఠి SBI ATM వద్ద కాల్పులు, భారీ దోపిడీ..!

Hyderabad: హైదరాబాద్‌లో ఉదయమే షాకింగ్ ఘటన.. సినిమా స్టైల్‌లో కోఠి SBI ATM వద్ద కాల్పులు, భారీ దోపిడీ..!

Gun Fire At Koti SBI Bank ATM: హైదరాబాద్‌లో బుధవారం షాకింగ్ ఘటన వెలుగులోకి వచ్చింది. ఎస్‌బీఐ కోటి ప్రధాన కార్యాలయం వద్ద కాల్పుల కలకలం చోటు చేసుకుంది. ఓ వ్యక్తి డబ్బులు డిపాజిట్ చేయడానికి వెళ్లడంతో అతన్ని ఫాలో అయ్యి దుండగులు కాల్పులు జరిపారు. అతని వద్ద నుంచి రూ.6 లక్షల నగదుతో పరారయ్యారు. ఏటీఎంలో డబ్బు డిపాజిట్ చేయడానికి వచ్చిన వ్యక్తి కాలికి బుల్లెట్ గాయం కూడా అయింది. సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు ఘటన స్థలానికి చేరుకొని దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం.
 
1 /5

 హైదరాబాద్‌లో ఉదయం కాల్పుల ఘటన కలకలం రేపుతోంది. రషీద్ అనే వ్యక్తి కోఠిలోని ఎస్‌బీఐ ఏటీఎం వద్దకు వచ్చి డబ్బు డిపాజిట్ చేయడానికి వచ్చాడు. దీంతో అతన్ని దుండగులు గన్‌తో కాల్పులు జరిపి అతని వద్ద నుంచి రూ.6 లక్షల నగదుతో పరారయ్యారు. ఈ ఘటనలో రషీద్ కాలికి బుల్లెట్‌ దిగింది. దీంతో తీవ్ర గాయాలయ్యాయి. పోలీసులు ఆసుపత్రికి తరలించారు. ఘటనపై సుల్తాన్ బజార్ పోలీసులు సీసీటీవీ ఫూటేజీ కూడా పరిశీలిస్తున్నారు.   

2 /5

పోలీసుల ప్రకారం.. శనివారం ఉదయం 7 గంటలకు రషీద్ అనే వ్యక్తి కోఠి ఎస్‌బీఐ ప్రధాన కార్యాలయం ఏటీఎం వద్దకు డబ్బు డిపాజిట్ చేయడానికి వచ్చాడు. అయితే అతని ఎక్కడి నుంచి ఫాలో అవుతున్నారో తెలీదు కానీ దుండగులు వెంబడించి అతనిపై కాల్పులు జరిపారు. దీంతో రషీద్ కాలికి తీవ్ర గాయాలు అయ్యాయి. అతని వద్ద ఉన్న డబ్బును దుండగులు లాక్కెళ్లిపోయారు.   

3 /5

ఈ ఘటనకు సంబంధించి పోలీసులు స్థానికంగా ఉండే సీసీటీవీ ఫుటేజీలను కూడా పరిశీలిస్తున్నారు. శనివారం ఉదయమే ఈ షాకింగ్ ఘటన జరగడంతో నగరం ఉలిక్కిపడింది. గతంలో కూడా ఏటీఎంలో నుంచి నగదు విత్డ్రా ,డిపాజిట్ చేయడానికి వెళ్ళినప్పుడు ఈ చిన్నపాటి దొంగతనాలు చేయడం కూడా గమనించాం, కాస్త అప్రమత్తతో ఉండటం మంచిది.  

4 /5

ఇక గతంలో 2021 జులై నెలలో కూడా గన్ ఫౌండ్రీ వద్ద కాల్పులు కలకలం రేపిన సంగతి తెలిసిందే. హైదరాబాదులోని గన్‌ఫౌండ్రీ ఎస్‌బీఐ బ్యాంకు వద్ద మూడు రౌండ్ల కాల్పులు జరిగాయి. అయితే ఎస్‌బీఐ బ్యాంకు సెక్యూరిటీ గార్డుల మధ్య జరిగిన గొడవే కారణం.  

5 /5

ఒక సెక్యూరిటీ గార్డు కోపం పట్టలేక ఫైరింగ్ ఓపెన్ చేయడంతో మూడు రౌండ్ల బుల్లెట్లు దూసుకొచ్చాయి. దీంతో ఒకరికి తీవ్ర గాయాలు అయ్యాయి. బ్యాంకు ఖాతాదారులు కూడా అక్కడి  నుంచి భయంతో పరుగులు తీశారు. 

Hyderabad Gun Firing Koti SBI ATM robbery Hyderabad ATM shooting SBI ATM loot Hyderabad Hyderabad crime news today

Next Gallery

Today Horoscope Telugu: నేటి రాశిఫలాలు.. శనిత్రయోదశి ప్రత్యేకం ఈ రాశులకు శుభవార్తలు.. ఈ రాశులకు నష్ట సూచనలు!