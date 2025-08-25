English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Bitter Gourd Side Effects: షుగర్ తగ్గాలని రోజు కాకరకాయ రసం తాగుతున్నారా.. అయితే ఈ భయంకరమైన నిజం తెలుసుకోండి…!

Bitter Gourd 
చాలామంది కాకరకాయ డయాబెటిక్ వారికి ఎంతో మంచి చేస్తుంది అనుకుంటారు. అంతే కాదు రోజు కాకరకాయ రసం తాగడం వల్ల షుగర్ కంట్రోల్ లో ఉంటుంది అనేది కూడా ఎంతోమంది నమ్మకం. కానీ ఇలా రోజు కాకరకాయ రసం తాగడం వల్ల ఏమవుతుందో తెలుసా..
 
కాకరకాయ డయాబెటిక్ పేషెంట్స్ కి చాలా మంచిది. నిజంగానే ఈ రసం తాగడం వల్ల లేకపోతే కాకరకాయ తినడం వల్ల షుగర్ లెవెల్స్ కంట్రోల్ లో ఉంటాయి.   

కానీ చాలామంది షుగర్ రాకుండా ఉండడానికి కూడా రోజు కాకరకాయ రసం తాగుతూ ఉంటారు.. ఇక షుగర్ ఉన్నవాళ్లు .. ఎలా పడితే అలా తినేసి కాకరకాయ రసం తాగితే షుగర్ తగ్గిపోతుంది కదా అంటూ.. రోజుకు ఒక గ్లాస్ పైన కూడా తాగుతూ ఉంటారు. 

అయితే ఇలాంటి వాళ్ళ కోసమే సర్వేలో ఒక భయంకరమైన నిజం బయటపడింది. అదేమిటి అంటే కాకరకాయ రసం అధికంగా తీసుకోవడం వల్ల కిడ్నీలు చెడిపోటయంట.   

ఏదైనా మితంగా తింటేనే అమృతం లేదంటే విషం అనే సామెత దీనికి కూడా వర్తిస్తుంది. వారానికి ఐదు రోజులు ఒక చిన్న గ్లాస్ కాకరకాయ రసం తాగితే చాలు. లేకపోతే వారానికి రెండు లేదా మూడు రోజులు కాకరకాయ తింటే సరిపోతుంది. 

అంతకుమించి కాకరకాయ రోజు ఇష్టం వచ్చినట్టు తినడం వల్ల కూడా నష్టాలు తప్పవు అని చెబుతున్నారు వైద్య నిపుణులు.

