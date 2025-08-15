Sholay@50Years: 50 యేళ్ల ‘షోలే’.. భారతీయ చిత్ర పరిశ్రమలో అసలు సిసలు టార్చ్ బేరర్ చిత్రం..

Sholay@50Years: భారతీయ చిత్ర పరిశ్రమలో ఇండస్ట్రీ హిట్ అనే పదానికి అసలు సిసలు నిర్వచనం ‘షోలే’. ఈ సినిమా విడుదలై నేటికి 50 యేళ్లు అవుతున్న ఈ సినిమా సాధించిన కొన్ని రికార్డులు ఇప్పటికే ఏ సినిమా బ్రేక్ చేయలేకపోయాయి. ఇక ఈ సినిమా ఈ రేంజ్ హిట్ అవ్వడానికి కారణాలేంటో చూద్దాం..
Sholay@50Years: షోలే మూవీ జపాన్ చిత్రం సెవన్ సమురాయ్స్ కు సినిమాను ప్రేరణగా తీసుకొని దర్శకుడు రమేష్ సిప్పీ తెరకెక్కించారు. ఒక రకంగా చెప్పాలంటే రామాయణంలోని బాలకాండను ఇన్ స్ప్రేషన్ గా తీసుకొని తెరకెక్కించారు. రామాయణంలో విశ్వామిత్రుడి యజ్ఞాన్ని భంగం చేస్తోన్న మారీచ, సుబాహులనే రాక్షసులను సంహరించి లోక కళ్యాణం చేస్తారు. అలాగే ఓ బందిపోటు ముఠా నుంచి తమ గ్రామాన్ని కాపాడానికి ఆ ఊరికి చెందిన ఠాగూర్.. గతంలో తనను బందిపోటు దొంగల బారిన పడకుండా తను కాపాడిని ఇద్దరు ఖైదీలను తమ ఊరిని కాపాడే బాధ్యతను అప్పగిస్తాడు.
ఆ తర్వాత వారు బందిపోటు ముఠా నాయకుడైన గబ్బర్ సింగ్ ను ఎలా ఎదుర్కొన్నారనేదే ‘షోలే’ మూవీ స్టోరీ. చివరకు బందిపోటు నాయకుడైన గబ్బర్ సింగ్ ను తన కుటుంబ సభ్యులను అత్యంత కిరాటకంగా చంపడంతో పాటు తన రెండు చేతులను నరికివేస్తాడు. అతడిని చివరకు ఎలా చంపి పగ తీర్చుకోవడంతో పాటు ఊరికి బందిపోటులను విముక్తి కల్పించిన ఓ ఊరి పెద్ద ప్రతీకార కథ ఇది. ఈ సినిమాకు సలీమ్ జావెద్ కథను అందించారు. జీపీ సిప్పీ నిర్మాత.
షోలే సినిమాలో ధర్మేంద్ర, సంజీవ్ కుమార్, అమితాబ్ బచ్చన్, అమ్జద్ ఖాన్, హేమామాలిని, జయబాదురి నటించారు. ఇక ధర్మేంద్ర, హేమా మాలిని, అమితాబ్, జయబాదురి నిజ జీవితంలో భార్యభర్తలు కావడం విశేషం. ఈ నలుగురు పార్లమెంట్ సభ్యులుగా పనిచేసిన వారు కావడం విశేషం. ప్రస్తుతం హేమామాలిని మధుర లోక్ సభ సభ్యురాలిగా ఉన్నారు. జయాబచ్చన్ రాజ్యసభ సభ్యురాలిగా ఉంది. ఇక అమితాబ్, ధర్మేంద్ర ఎంపీలు గా గెలిచిన హిస్టరీ ఉంది.
‘షోలే’ మన దేశంలో నిర్మితమైన తొలి 70 ఎంఎం..స్టీరియో ఫోనిక్ సౌండ్ ఫిల్మ్. రూ. 3 కోట్ల బడ్జెట్ తో తెరకెక్కిన ఈ సినిమా మొత్తంగా రూ. 35 కోట్లకు పైగా రాబట్టి ఎవర్ గ్రీన్ బ్లాక్ బస్టర్ గా నిలిచింది. బ్రిటిష్ ఫిల్మ్ ఇన్ స్టిట్యూట్ టాప్ 10 చిత్రాల జాబితాలో షోలేకు మొదటి స్థానం దక్కించుకున్న సినిమాగా ‘షోలే’ రికార్డు. ఈ సినిమా ముంబైలోని మినర్వా టాకీస్ లో దాదాపు 5 యేళ్లకు పైగా ప్రదర్శితమైంది. 100 పైగా థియేటర్స్ లో 175 పైగా రజతోత్సవం జరుపుకున్న తొలి చిత్రంగా నిలిచింది. వరల్డ్ వైడ్ గా ఈ సినిమా ఫుల్ రన్ లో ఈ సినిమా 25 కోట్లకు పైగా టికెట్లు అమ్ముడై పోయిన ఏకైక చిత్రంగా రికార్డు నెలకొల్పింది.
బందిపోటు పాత్రకు ముందుగా డేనిని తీసుకుందామనుకున్నారు. కానీ అప్పటికే అతను ధర్మాత్మ షూటింగ్ కు డేట్స్ కేటాయించడంతో ఈ పాత్ర అమ్జద్ ఖాన్ కు వరించింది. ఈ సినిమాకు ధర్మేంద్ర .. రూ. 1.5 లక్షల పారితోషికం తీసుకున్నారు.సంజీవ్ కుమార్.. 1.25 లక్షలు... అమితాబ్.. రూ. లక్ష పారితోషకం తీసుకున్నారు. ఈ సినిమా షూటింగ్ పూర్తి చేయడానికి దాదాపు రెండున్నరేళ్లు పట్టింది. ఈ సినిమా మొత్తాన్ని కర్ణాటకలోని రామగరిలో చిత్రీకరించారు. అదో టూరిస్ట్ స్పాట్ గా అభివృద్ది చెందింది. సినిమా సెన్సార్ వాళ్లు కట్ చెప్పడం తగ్గిన హింస.
ఈ సినిమా షూటింగ్ అమితాబ్ చెవి పక్క నుంచి వెళ్లిన తూటా.అప్పటి 70 ఎంఎం రీళ్లు ఇండియాకు తీసుకు రావడానికి అప్పటి గవర్నమెంట్ ఉద్యోగులు చిత్ర నిర్మాతలను ఇబ్బంది పెట్టారు. ఇప్పటికీ ఈ రికార్డును బ్రేక్ చేయడం ఎవరి వల్ల కాదు. ఫిల్మ్ ఆఫ్ ది మిలీనియం ‘స్టార్ వార్స్’ ఆఫ్ బాలీవుడ్ గా ప్రముఖ ఆంగ్ల మీడియా పేర్కొంది. ఈ సినిమా రీ రిలీజ్ లో కూడా రూ. 13 కోట్లకు పైగా వసూళ్లను సాధించిన ఐదో చిత్రంగా నిలిచింది.‘షోలే’ మూవీ ఇన్ స్ప్రేషన్ తో ‘షోలే బుల్లెట్స్ ఆఫ్ జస్టిస్’ ‘షోలే రామ్ ఘర్ ఎక్స్ ప్రెస్’ అనే వీడియో గేమ్స్ కూడా రూపొందించారు.
1995 దూరదర్శన్ లో అప్పటి స్వాతంత్య్ర దినోత్సవం రోజున ప్రసారమైతే.. 76 టీఆర్పీ రేటింగ్ తో సరికొత్త సంచలనం రేపింది. మొదట ఫ్లాప్ టాక్ తో మొదలై.. ఆపై అప్పటి వరకు మన దేశంలో ఎక్కువ మంది చూసిన చిత్రంగా నిలిచింది. ఇప్పటికీ ఇది ఒక రికార్డు. దేశంలో 18 కోట్ల మంది చూసిన సినిమాగా రికార్డు. అప్పట్లో మన దేశంలో అర, రూపాయి మాత్రమే మాగ్జిమమ్ టికెట్ ధరలు ఉండేవి. ఆ రేట్లతో ఈ సినిమా ప్రభంజనం క్రియేట్ చేసింది.