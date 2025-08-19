Gajkesari Raj Yog: 64 ఏళ్ల తర్వాత అరుదైన గజకేసరి యోగం.. ఈ రాశులకు భారీ సంపదల వర్షంతో పాటు ఊహించని జాక్ పాట్.!.

Gajkesari raj yog on Amavasya: శ్రావణ మాసం వేళ చివరి శనివారం రోజున అత్యంత అరుదైన గజకేసరి రాజయోగం ఏర్పడబోతుంది. దీని ప్రభావం అనేది పన్నెండు రాశులపై ఉంటుంది. ఈ క్రమంలో ముఖ్యంగా ఈసమయంలో కొన్ని పరిహరాలు పాటించాలని పండితులు చెబుతున్నారు.
ప్రస్తుతం శ్రావణ మాసం ముగింపుకు వచ్చింది. మరోవైపు ఈ శనివారం అంటే ఆగస్టు 23న అమావాస్య తిథి ఉంది. ఆ రోజున అత్యంత శక్తివంతమైన గజకేసరి రాజయోగం ఏర్పడబోతుంది. అమావాస్య మరుసటి రోజు నుంచి భాద్రపదం మొదలౌతుంది.
అయితే.. శనివారం రోజున అత్యంత అరుదైన గజకేసరి రాజయోగం అనేది 64 ఏళ్ల తర్వాత అమావాస్య, శనివారం, ఆశ్లేషలో ఏర్పడబోతుంది. దీన్ని అత్యంత అరుదైన సంయోగంగా పండితులు చెబుతున్నారు. అందుకే దీని ప్రభావం వల్ల ద్వాదశ రాశుల్లో ఊహించని మార్పులు సంభవిస్తాయి. ఈ నేపథ్యంలో కొన్ని రాశులకు అత్యంత శుభయోగాలు కల్గుతాయి. అవేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
సాధారణంగా చాలా మంది అమావాస్య అంటే అది మంచిది కాదని భావిస్తారు.అలాంటిది ఉండదని పండితులు చెబుతున్నారు. గజకేసరి యోగం వల్ల ధనం, ధాన్యం, జీవితంలో ఊహించని లక్, పెళ్లి.. మొదలైన వాటిలో కీలక ముందడుగు వచ్చేలా చేస్తుంది.
గజకేసరి యోగం వల్ల వీరిలో చేస్తున్న ఉద్యోగంలో ప్రమోషన్లు లభిస్తాయి. విదేశాలకు వెళ్లే అవకాశాలు లభిస్తాయి. సంఘంలో గౌరవ మర్యాదలు పెరుగుతాయి. మీరు ఉన్నత విద్యను అభ్యసిస్తారు. రాదనుకున్న డబ్బు మరల మీకు వచ్చి చేరుకుంది.
ఈ రాశుల వారు రియల్ ఎస్టేట్ రంగంలో రాణిస్తారు. రాజకీయాల్లో రాణిస్తారు. సోదరులతో ఏర్పడిన వివాదాలు పరిష్కారమౌతాయి. భార్య తరపు ఆస్తులు మీ సొంతమౌతాయి. కోర్టు కేసుల్లో విజయాల్ని సాధిస్తారు. బంధువులతో ఏర్పడిన సమస్యలకు సొల్యూషన్ దొరుకుతుంది.
ఈరాశుల వారు భూ సంబంధ లావాదేవీల్లో రాణిస్తారు. లాటరీలు తగిలే చాన్స్ లు కన్పిస్తున్నాయి. కోరుకున్న అమ్మాయితో పెళ్లి సంబంధం కుదురుతుంది. జీవితంలో ఊహించని విధంగా మార్పులు సంభవిస్తాయి. జీవితంలో కీలక మార్పులతో ముందుకు వెళ్తారు. సంఘంలో గౌరవ మర్యాదలకు ఏ మాత్రం కొదువ ఉండదు.