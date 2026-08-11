Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Photos
  • /Shravana Amavasya 2026: ఆగస్టు 12న శ్రావణ అమావాస్య రోజు ఇవి చేస్తే పుణ్యం.. మర్చిపోవద్దు!

Shravana Amavasya 2026: ఆగస్టు 12న శ్రావణ అమావాస్య రోజు ఇవి చేస్తే పుణ్యం.. మర్చిపోవద్దు!

Written ByVishnupriya
Published: Aug 11, 2026, 01:05 PM IST|Updated: Aug 11, 2026, 01:05 PM IST

Shravana Amavasya 2026: శ్రావణ మాసంలోని అమావాస్యకు హిందూ సంప్రదాయాల్లో ప్రత్యేకమైన ప్రాధాన్యత ఉంది. 2026లో శ్రావణ అమావాస్య ఆగస్టు 12, బుధవారం రోజున వస్తోంది. చాలా ప్రాంతాల్లో దీనిని హరియాళీ అమావాస్య అని కూడా పిలుస్తారు. వర్షాకాలంలో ప్రకృతి మొత్తం పచ్చగా మారే సమయంలో ఈ పండుగ రావడంతో చెట్లు, మొక్కలు, ప్రకృతి సంరక్షణకు కూడా ఈ రోజుకు ప్రాధాన్యత ఉంది.

Shravana Amavasya 20261/5

హరియాళీ అమావాస్య

అమావాస్య రోజున చాలామంది పితృదేవతలను స్మరించుకుంటారు. తమ కుటుంబ సంప్రదాయాలను బట్టి పితృ తర్పణం, ప్రార్థనలు వంటి కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తారు. అలాగే శ్రావణ మాసం కావడంతో శివుడిని భక్తితో పూజించడం కూడా చాలామంది చేస్తారు.  

Shravana Amavasya date2/5

శ్రావణ అమావాస్య రోజు ఏం చేయాలి?

ఉదయాన్నే స్నానం చేసి శుభ్రమైన దుస్తులు ధరించి పూజా స్థలాన్ని శుభ్రం చేసుకోవచ్చు. అనంతరం ఇష్టదైవాన్ని ప్రార్థించి పూలు, పండ్లు, నీటిని సమర్పించవచ్చు. శివుడిని పూజించే వారు తమ సంప్రదాయం ప్రకారం అభిషేకం లేదా ప్రత్యేక పూజ చేయవచ్చు.  

Hariyali Amavasya 20263/5

అమావాస్య రోజు గోసేవ

ఈ రోజున పూర్వీకులను గుర్తు చేసుకుని ప్రార్థించడం కూడా ముఖ్యమైన ఆచారంగా భావిస్తారు. పితృ పూజకు సంబంధించిన ప్రత్యేక కార్యక్రమాలు చేయాలనుకునేవారు తమ కుటుంబ సంప్రదాయాన్ని పాటించడం మంచిది.  

August 12 Amavasya4/5

దానం, సేవకు ప్రత్యేక ప్రాధాన్యత

శ్రావణ అమావాస్య రోజున పేదలకు ఆహారం, ధాన్యం, దుస్తులు లేదా అవసరమైన వస్తువులు దానం చేయవచ్చు. తమ శక్తికి తగ్గట్టుగా చేసే చిన్న సహాయం కూడా మంచి పనిగా భావిస్తారు. హరియాళీ అమావాస్య సందర్భంగా మొక్కలు నాటడం కూడా మంచి కార్యక్రమం. మొక్కను నాటడమే కాకుండా దానికి నీరు పోస్తూ సంరక్షించడం మరింత ముఖ్యమైన విషయం.  

Amavasya Puja Vidhi5/5

గోసేవ కూడా చేయవచ్చు

గోవులను సేవించడం ఇష్టపడేవారు ఈ రోజున గోసేవ చేయవచ్చు. గోవులకు ఆహారం ఇవ్వడం, పచ్చి మేత అందించడం, వైద్య చికిత్సకు సహాయం చేయడం లేదా గోశాలకు అవసరమైన వస్తువులు అందించడం వంటి సేవలు చేయవచ్చు.

TAGS:
Shravana Amavasya 2026
Shravana Amavasya date
Hariyali Amavasya 2026
August 12 Amavasya
Amavasya Puja Vidhi

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Maharashtra School: గిరిజన ఆశ్రమ స్కూల్ లో ఘోరం.. పాము కాటుకు ముగ్గురు బాలికలు మృతి!.. అసలు విషయం ఇదే..
2
3
4
5