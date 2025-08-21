English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Polala Amavasya Pooja: పోలాల అమావాస్య ఎప్పుడు..?.. బైల్ పోలా పండగ వెనుక అసలు రహస్యం ఏంటో తెలుసా..?

Shravana masam bail pola festival: ప్రతి సంవత్సరం శ్రావణ మాసం బహుళ పక్షంలో వచ్చే అమావాస్యను పోలాల అమావాస్య అంటారు. పొలాల అమావాస్య రోజున రైతులు పశువుల్ని అందంగా అలంకరించి ప్రత్యేకంగా గ్రామంలో తిప్పి పూజించుకుంటారు. ఈ విధంగా చేస్తే అఖండ ఐశ్వర్యం లభిస్తుందని పండితులు చెబుతారు.
 
1 /6

హిందూ ధర్మశాస్త్రం ప్రకారం ప్రకారం పోలాల అమావాస్యకు ఎంతో ప్రత్యేకత ఉంది. ముఖ్యంగా సంతానం కోసం పెళ్ళైన మహిళలు సత్సంతానం కోసం ఈ వ్రతాన్ని ఆచరిస్తారు. ముఖ్యంగా ఆడపిల్ల సంతానంగా కావాలనుకునే వారు పోలాల అమావస్య  రోజున శివుడికి ఆయన వాహనమై నందీశ్వరుడిని పూజించుకుంటే తప్పకుండా సంతానం కల్గుతుందని చెబుతారు.   

2 /6

అనాదీగా రైతులు పశువుల్ని తమ సంపదగా భావిస్తారు. పూర్వకాలంలో ధనంను కాకుండా.. ఆవులు, గేదెలు ఉన్న ఇళ్లలోకి తమ ఇంటి బిడ్డను ఇచ్చేవారు.ఈ విధంగా పశుసంపదను గతంలో గొప్పగా భావించేవారు. ఆవులు, గేదెలు తమ రైతు కోసం ఆరు కాలం కష్టపడుతు దున్నడంతో, పంటల కోసం తమ వంతుగా సాయం చేస్తాయి.  

3 /6

అలాంటి పశువుల్నికూడా ఒక రోజున తప్పుకుండా పూజించుకుని, వాటి గొప్పతనంను అందరికి తెలిసిలా ఒక శ్రావణమాసం రోజున అమావాస్య రోజున పశుసంపదను ప్రత్యేకంగా అందంగా అలకరింస్తారు. ఆ రోజున పశువుల్ని ప్రత్యేకంగా పూజించుకుంటారు. పొలం పనులకు తీసుకెళ్లకుండా..గ్రామాంలో తిప్పుతారు. పశువుల్ని అందంగా అలంకరిస్తు, వాటిని ఇష్టమైన పదార్థాల్ని వండి పెడతారు.

4 /6

తమ ఇంటి ముందు పశు సంపద రాగానే.. వాటికి ఆరతులు ఇచ్చి మరీ వాటిని ప్రత్యేకంగా పూజించుకుంటారు.ఈ విధంగా ఆవుల్ని అనాదీగా పూజించుకుంటున్న సంప్రదాయంను పాటిస్తు వస్తున్నారు. మరోవైపు ఈరోజున సంతానం లేని మహిళలు ముఖ్యంగా మట్టితో ఎద్దుల్ని చేసుకుని పూజించుకుంటారు. ప్రత్యేకంగా పిండిపదార్థాల్ని నైవేద్యంగా పెడతారు.

5 /6

ఈ ఏడాది ఆగస్టు 23 వ తేదీ శనివారం రోజు అమావాస్య తిథి సూర్యోదయంతో ఉంది. కాబట్టి అదే రోజున పోలాల అమావాస్య జరుపుకోవాలని పండితులు సూచిస్తున్నారు. అమావాస్య తిథి ముందురోజు శుక్రవారం మధ్యాహ్నం 11:53 నిమిషాలకు మొదలై తర్వాతి రోజు అంటే ఆగస్టు 23వ తేదీ, శనివారం ఉదయం 11:17 నిమిషాల వరకు ఉంది.

6 /6

ఈ నేపథ్యంలో.. సూర్యోదయంతో అమావాస్య ఉన్నప్పుడే పోలాల అమావాస్య పూజ చేయాలి కాబట్టి ఆగస్టు 23 వ తేదీ, శనివారం రోజునే పోలాల అమావాస్య పూజ చేయాలని పండితులు చెబుతున్నారు. ముఖ్యంగా మహారాష్ట్రతో పాటు, ఉత్తరాదిన రాష్ట్రాలు పొలాల అమావాస్యను  ఎంతో భక్తి శ్రద్దలతో జరుపుకుంటారు.

bail pola festival Pola festival bail pola festival bail pola tradition bail pola Utsav bail pola pujan polala Amavasya polala amavasya pooja

Next Gallery

HBD Chiranjeevi: హ్యపీ బర్త్‌ డే చిరంజీవి.. 70 ఏళ్ల మెగాస్టార్‌ ఆస్తులు ఎన్నో తెలుసా?