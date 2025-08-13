English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Shreyas Iyer: పొట్టి బట్టలతో ఐటెం సాంగ్‌కి డ్యాన్సులు..క్రికెటర్ సోదరి ఫొటోలు వైరల్!

Shreyas Iyer Sister Shrestha Iyer: టీమ్ఇండియా క్రికెటర్ శ్రేయాస్ అయ్యర్ తన అద్భుతమైన ఆటతీరుతో ఎంతో పాపులర్ అయ్యాడు. అయితే సోషల్ మీడియాలో అతని జీవితం గురించి చాలా తక్కువ ప్రచారం అవుతుంది. అయితే అతనికి ఓ అందమైన చెల్లెలు కూడా ఉంది. ఆమె పేరు శ్రేష్ఠా అయ్యర్. ఆమె గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. 
శ్రేయాస్ అయ్యర్ చెల్లెలు శ్రేష్టా అయ్యర్ కు ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో భారీ ఫ్యాన్ ఫాలోయింగ్ ఉంది. శ్రేయాస్ అయ్యర్ తండ్రి సంతోష్ అయ్యర్ కేరళలోని త్రిస్సూర్ జిల్లాకు చెందినవారు కాగా.. అతని తల్లి రోహిణి అయ్యర్ కర్ణాటకలోని మంగళూరుకు చెందినవారు.

శ్రేయాస్ అయ్యర్ సోదరి శ్రేష్టా అయ్యర్ ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో చాలా ఫేమస్. ఆమెకు 44 వేలకు పైగా ఫాలోవర్లు ఉన్నారు. తన సోదరుడి కెరీర్‌లో ఎల్లప్పుడూ మద్దతు ఇచ్చే శ్రేష్టా అయ్యర్ ఇటీవలి కాలంలో బాలీవుడ్‌లో కూడా సంచలనం సృష్టించింది.

శ్రేయాస్ అయ్యర్ సోదరి శ్రేష్ఠ 'సర్కారి బచ్చా' చిత్రంలోని 'అగ్రిమెంట్ కార్లే' పాటలో తన అద్భుతమైన నృత్య ప్రదర్శనతో ప్రేక్షకుల హృదయాలను గెలుచుకుంది. ఇప్పటికే ప్రఖ్యాత కొరియోగ్రాఫర్ అయిన శ్రేష్ఠ.. ఆన్-స్క్రీన్ ప్రదర్శనలలో కూడా తన ప్రతిభను నిరూపించుకుంది.

శ్రేష్ఠా అయ్యర్ మంత్రముగ్ధులను చేసే నృత్య కదలికలు సోషల్ మీడియాలో సంచలనం సృష్టించాయి. 'అగ్రిమెంట్ కార్లే' పాట అన్ని వేదికలలో ట్రెండింగ్‌లో ఉంది. ఇది 2025లో ఎక్కువగా ట్రెండ్ అయిన బాలీవుడ్ పాటలలో ఒకటి.

రుస్లాన్ ముంతాజ్ తో కలిసి నృత్యం చేస్తూ.. శ్రేష్టా పాటకి కొత్త ప్రాణం పోసింది. వారి ఆన్-స్క్రీన్ కెమిస్ట్రీ పాట యొక్క దృశ్య ఆకర్షణను మరింత పెంచుతుంది.

తన సోదరి బాలీవుడ్ అరంగేట్రం గురించి క్రికెటర్ శ్రేయాస్ అయ్యర్ సోషల్ మీడియాలో చాలా ఉత్సాహంగా ఉన్నారు. ఆయన పోస్ట్ తన సోదరి నటనకు మరింత ఉత్సాహాన్నిచ్చింది. ఆమె అద్భుతమైన నృత్య కదలికల కారణంగా 'సర్కారి బచ్చా' మరింత దృష్టిని ఆకర్షించింది.

