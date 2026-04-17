Shreyas Iyer Catch Vs MI: ఇండియన్ ప్రీమియర్ లీగ్లో నిన్న రాత్రి జరిగిన మ్యాచ్లో అద్భుతమైన క్యాచ్ ఇప్పుడు క్రికెట్ అభిమానులను ఆకట్టుకుంటోంది. ఫ్యాన్సే కాకుండా మాజీ క్రికెటర్లు, క్రికెటర్లు ఆశ్చర్యానికి లోనవుతున్నారు. అయితే ఇప్పుడితే క్యాచ్పై అందరూ ప్రశంసలు కురిపిస్తున్నారు.
నిన్న ఐపీఎల్ 2026లో ముంబై, పంజాబ్ కింగ్స్తో జరిగిన మ్యాచ్లో పంజాబ్ కింగ్స్ కెప్టెన్ శ్రేయస్ అయ్యర్ పట్టిన అత్యుత్తమ క్యాచ్ సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది.
ఐపీఎల్ 2026లో పంజాబ్ కింగ్స్ అద్భుతమైన ప్రదర్శనకు కెప్టెన్ శ్రేయస్ అయ్యర్ వెన్నెముకగా నిలిచాడు. బ్యాటింగ్, కెప్టెన్సీ రెండింటిలోనూ నిలకడైన ప్రదర్శనలతో అతను జట్టును ప్లే-ఆఫ్స్ వైపు నడిపిస్తున్నాడు. అతని వ్యూహాత్మక నిర్ణయాలు ఈ సీజన్లో పంజాబ్ను హాట్ ఫేవరెట్గా నిలిపాయి.
ఐపీఎల్ 2026 సీజన్లో పంజాబ్ కింగ్స్ కొత్త రికార్డులు సృష్టిస్తోంది. ఈ విజయం వెనుక జట్టు కెప్టెన్ శ్రేయస్ అయ్యర్ అద్భుతమైన నాయకత్వం, నిలకడైన బ్యాటింగ్ కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నాయి. గతంలో ఇబ్బందులు పడిన పంజాబ్ జట్టు, శ్రేయస్ కెప్టెన్సీలో ఆడిన నాలుగు మ్యాచ్లలోనూ విజయం సాధించి ఇప్పుడు అగ్రస్థానంలో నిలిచింది.
ఈ సీజన్లో శ్రేయస్ అయ్యర్ కెప్టెన్గా నిర్ణయాలు తీసుకోవడమే కాకుండా, బ్యాట్స్మన్గా జట్టును ముందుండి నడిపిస్తున్నాడు. క్లిష్ట సమయాల్లో క్రీజులోకి వచ్చి బాధ్యతాయుతమైన ఇన్నింగ్స్లు ఆడుతూ లీగ్ పంజాబ్ కింగ్స్ జట్టును ముందుకు తీసుకెళ్తున్నాడు. జట్టు అవసరాలకు అనుగుణంగా తన దూకుడును మార్చుకుంటూ, మిడిల్ ఆర్డర్లో ఒక స్తంభంలా నిలిచాడు. అతని నిలకడైన ఫామ్ మిగతా ఆటగాళ్లలో కూడా ఆత్మవిశ్వాసాన్ని నింపుతోంది.
శ్రేయస్ అయ్యర్ బౌండరీ లైన్ వద్ద అద్భుతంగా పట్టిన క్యాచ్.. ఈ సీజన్ లో బెస్ట్ క్యాచ్గా అభివర్ణించారు. ఇప్పుడు ముంబై ఇండియన్స్ డగౌట్లో ఉన్న హిట్మ్యాన్ రోహిత్ శర్మ, సూర్యకుమార్ యాదవ్, శ్రేయస్ అయ్యర్ పట్టిన ఆ క్యాచ్ను చూసి అక్షరాలా ఆశ్చర్యపోయారు. ఈ ఇద్దరు ఆటగాళ్ల రియాక్షన్ వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయింది.
మరోవైపు ఐపీఎల్ 2026 సీజన్లో అద్భుతమైన విజయం సాధించిన తర్వాత పంజాబ్ కింగ్స్ జట్టు పాయింట్ల పట్టికలో అగ్రస్థానంలో ఉంది. శ్రేయస్ అయ్యర్ నాయకత్వంలోని పంజాబ్ కింగ్స్ ఈ సీజన్లో అజేయంగా నిలుస్తోంది. పంజాబ్ జట్టు వరుస విజయాలు ఆ జట్టును పాయింట్ల పట్టికలో అగ్రస్థానంలో నిలబెట్టాయి. బ్యాటింగ్, బౌలింగ్ రెండింటిలోనూ రాణిస్తున్న పంజాబ్, ప్లే-ఆఫ్ రేసులో అందరికంటే ముందుంది.