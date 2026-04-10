Shreyas Iyer Sister Troll: కోల్‌కతా టీమ్‌పై క్రికెటర్ సోదరి సెటైర్లు..బండబూతులు తిట్టిన నెటిజన్లు..దెబ్బకి వీడియో డిలీట్!

Shreyas Iyer Sister Troll Video: పంజాబ్ కింగ్స్ కెప్టెన్, భారత వన్డే వైస్ కెప్టెన్ శ్రేయస్ అయ్యర్ సోదరి శ్రేష్ట అయ్యర్‌పై ఇప్పుడు ట్రోల్స్ వెల్లువెత్తుతున్నాయి. ట్రోల్స్‌తో పాటు ఆమెకు బెదిరింపులు కూడా వచ్చాయి. అయితే అందుకు ప్రధాన కారణం ఆమె ఇన్‌స్టాగ్రామ్ అప్‌లోడ్ చేసిన ఓ వీడియో. కోల్‌కతా నైట్‌రైడర్స్ జట్టుపై ఆమె వేసిన సెటైర్లు కారణంగా ఆమెను సోషల్ మీడియాలో తెగ తిడుతున్నారు. 
ఇటీవలే కోల్‌కతా నైట్‌రైడర్స్, పంజాబ్ కింగ్స్ మధ్య జరగాల్సి మ్యాచ్ వర్షం కారణంగా రద్దైన సంగతి తెలిసిందే. ఈ మ్యాచ్ రద్దైన కారణంగా ఇరు జట్లకు చెరో పాయింట్ లభించింది. ఇదే విషయమై పంజాబ్ కెప్టెన్ శ్రేయర్ అయ్యర్ సోదరి శ్రేష్ట అయ్యర్ సెటైరికల్ వీడియో పోస్ట్ చేసింది. 

వైరల్ అయిన వీడియో ప్రకారం.. శ్రేష్ట అయ్యర్ తన వీడియోలో తన సోదరుడు శ్రేయస్ అయ్యర్‌ గురించి ప్రస్తావిస్తూ, తన సోదరుడిది ఎంతో పెద్ద మనసు అని చెప్పింది. తన ప్రత్యర్థులకు (కోల్‌కతా నైట్‌రైడర్స్ జట్టును ఉద్దేశిస్తూ) కూడా ఓ పాయింట్ బహుమతిగా ఇచ్చాడని సరదాగా చేసిన వ్యాఖ్యలు ఇప్పుడు తీవ్ర దుమారం రేపుతున్నాయి. కోల్‌కతా టీమ్ ఫ్యాన్స్ ఇప్పుడు ఆమెపై తెగ ట్రోల్స్ చేస్తున్నారు. 

అయితే ఈ వీడియోపై ట్రోల్స్, వ్యతిరేకత పెరుగుతున్న క్రమంలో శ్రేష్ట అయ్యర్ స్పందించింది. ఆ వీడియో తాను సరదాగా పోస్ట్ చేశానని.. ఇంతలా వ్యతిరేకత వస్తుందని ఊహించలేదని ఆమె చెప్పుకొచ్చింది. అయితే ట్రోల్స్ రావడంతో పాటు బెదిరింపులు పెరుగుతున్న క్రమంలో ఆమె ఇన్‌స్టాగ్రామ్ నుంచి ఆ వీడియోను తొలగించింది. 

తాను ఏదో తప్పు చేశాననే వాదనతో వీడియో డిలీట్ చేయలేదని.. తన సోదరుడు శ్రేయస్ అయ్యర్‌తో పాటు పంజాబ్ టీమ్‌పై ఉన్న గౌరవంతో వీడియో డిలీట్ చేసినట్లు చెప్పుకొచ్చింది. అయితే అది కేవలం సరదాగా కోసం పోస్ట్ చేసిన వీడియో అని ఆమె ట్రోలర్స్‌కు తెలియజేసింది. 

krithi Shetty: నన్ను&#039;ఐరన్ లెగ్&#039;, &#039;బ్యాడ్‌ లక్&#039; అంటున్నారు.. ఇంటర్వ్యూలో ఎమోషనల్ అయిన కృతి శెట్టి