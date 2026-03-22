Shreyas Iyer: ఏడు కిలోలు తగ్గిన క్రికెటర్ శ్రేయస్‌ అయ్యర్‌.. ఎలానో తెలుసా?

Shreyas Iyer Weight Loss Journey: ఇండియన్‌ ప్రీమియర్‌ లీగ్‌ (ఐపీఎల్‌)లో స్టార్‌ ఆటగాడు శ్రేయస్‌ అయ్యర్‌ అనూహ్యంగా బరువు తగ్గాడు. బరువు తగ్గుదల ఎలా సాధ్యమైందో తెలుసా? ఐపీఎల్‌ ముందు శ్రేయస్‌ అయ్యర్‌ బరువు తగ్గుదల ఎలానో తెలుసుకుందాం.
భారత జట్టులో స్టార్‌ ఆటగాడిగా ఉన్న శ్రేయస్‌ అయ్యర్‌ ఐపీఎల్‌లో అదరగొడుతున్నాడు. ఐపీఎల్‌లో పేలవ ప్రదర్శన కనబరుస్తున్న పంజాబ్ జట్టును ఫైనల్‌కు చేర్చిన శ్రేయస్ అయ్యర్ రానున్న సీజన్‌లో పంజాబ్‌ కింగ్స్‌కు టైటిల్‌ లక్ష్యంగా రఫ్పాడించేందుకు సన్నద్ధమవుతున్నాడు. వరుస గాయాల కారణంగా అతను ఏడాది పాటు భారత జట్టుకు దూరమైన శ్రేయస్‌ అయ్యర్‌ భారీగా బరువు తగ్గాడు.

గాయం కారణంగా చికిత్స పొందడంతోపాటు క్రికెట్‌పరంగా ప్రత్యేక కసరత్తు చేశాడు. టీ20 ప్రపంచకప్‌ ముగియడంతో ఐపీఎల్‌ 2026 సీజన్‌లో ఆడేందుకు శ్రేయస్‌ సిద్ధమయ్యాడు. అయితే గాయం కారణంగా విశ్రాంతి పొందుతున్న సమయంలో 7 కేజీల బరువు తగ్గినట్లు శ్రేయస్‌ చెప్పాడు. 

తన బరువు తగ్గుదలకు సంబంధించిన కారణాలు శ్రేయస్‌ వివరించాడు. 'నేను టీ20 ప్రపంచ కప్‌కు దూరమయ్యా. ఒకదాని తర్వాత ఒకటిగా వస్తున్న నొప్పులతో చాలా ఇబ్బంది పడ్డా' అని వాపోయాడు. '2025 ఐపీఎల్‌లో పంజాబ్ కింగ్స్‌ను ఫైనల్‌కు తీసుకెళ్లినప్పటికీ ట్రోఫీని గెలవలేకపోయాం. నా కల నెరవేరలేదు. నేను ఆశించినది సాధించలేకపోయా' అని శ్రేయస్ అయ్యర్ బాధపడ్డాడు. 'అంతా బాగానే సాగుతున్నప్పుడు నాకు గాయమైంది. ఆస్ట్రేలియాతో జరిగిన మ్యాచ్‌లో నేను తీవ్రంగా గాయపడడంతో టీ20 ప్రపంచకప్‌కు కూడా దూరమయ్యా' అని శ్రేయస్‌ తెలిపాడు.

ఆస్ట్రేలియాతో జరిగిన వన్డేలో తీవ్రమైన గాయం కావడంతో చాలా కాలం పాటు క్రికెట్‌కు దూరంగా ఉండాల్సి వచ్చిందని శ్రేయస్‌ వెల్లడించాడు. ఈ తీవ్రమైన గాయంతోనే తాను 7 కిలోల బరువు తగ్గినట్లు శ్రేయస్‌ చెప్పాడు. రెండు నెలల చికిత్స తర్వాత అతను తిరిగి ఫిట్‌గా అయ్యాడు.

'నేను కోల్పోయిన 7 కేజీల బరువును తిరిగి పొందడానికి చాలా కష్టపడాల్సి వచ్చింది. నా ఫిట్‌నెస్‌ను కూడా కాపాడుకున్నా. కష్టాలను ఎదుర్కొని నేను ఏమిటో నిరూపించుకున్నా' అని పంజాబ్ కింగ్స్ కెప్టెన్ శ్రేయస్‌ అయ్యర్‌ చెప్పుకొచ్చాడు.

ఇప్పుడు ఐపీఎల్ తిరిగి ప్రారంభం కావడంతో అన్ని విధాలుగా సన్నాహాలు చేస్తున్నామని పంజాబ్‌ కింగ్స్‌ సారథి శ్రేయస్‌ తెలిపాడు. 'ఈసారి కూడా ఐపీఎల్‌ ట్రోఫీపై కన్నేశాం. పంజాబ్ కింగ్స్‌ను మరోసారి ఫైనల్స్‌కు తీసుకెళ్లేందుకు మా వంతు కృషి చేస్తున్నాం' అని తన లక్ష్యాన్ని వివరించాడు. గత ఐపీఎల్ సీజన్‌ ఫైనల్‌లో ఆర్‌సీబీ చేతిలో పంజాబ్ కింగ్స్ తీవ్ర నిరాశకు గురి చేయగా.. ఆ మ్యాచ్‌లో ఒక పరుగుకే ఔటవడం శ్రేయస్‌ అయ్యర్‌కు చేదు జ్ఞాపకంగా మిగిలింది.

Shreyas Iyer Punjab Kings weight loss cricket sports Shreyas Iyer twitter Shreyas Iyer wife Shreyas Iyer GF Shreyas Iyer sister

