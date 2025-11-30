English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Shreyas Mrunal Dating: హీరో ధనుష్‌ కాదు..క్రికెటర్ శ్రేయస్ అయ్యర్‌తో మృణాల్ ఠాకూర్ ప్రేమాయణం..నగ్నసత్యం బయటకొచ్చింది!

Shreyas Mrunal Dating: హీరో ధనుష్‌ కాదు..క్రికెటర్ శ్రేయస్ అయ్యర్‌తో మృణాల్ ఠాకూర్ ప్రేమాయణం..నగ్నసత్యం బయటకొచ్చింది!

Shreyas Iyer Mrunal Thakur: నటుడు ధనుష్‌తో హీరోయిన్ మృణాల్ ఠాకూర్ ప్రేమలో ఉన్నట్లు ఇటీవలే కొన్ని వార్తలు వచ్చాయి. ఇవన్నీ పక్కన పెడితే ఇప్పుడు టీమ్ఇండియా క్రికెటర్‌తో మృణాల్ ఠాకూర్ ప్రేమాయణంలో ఉన్నట్లు పుకార్లు వస్తున్నాయి.  ఈ కొత్త జంటకు సంబంధించిన ఫొటోలు ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్‌గా మారాయి. 
టీమ్ఇండియా వైస్ కెప్టెన్ శ్రేయాస్ అయ్యర్, మృణాల్ ఠాకూర్ రహస్యంగా డేటింగ్ చేస్తున్నారని సోషల్ మీడియాలో విపరీతమైన వార్తలు వస్తున్నాయి. అయితే ఈ వార్త నిజమో అబద్ధమో ఇంకా తెలియాల్సి ఉంది.

మృణాల్ ఠాకూర్, క్రికెటర్ శ్రేయాస్ అయ్యర్ గత కొన్ని నెలలుగా డేటింగ్ చేస్తున్నారని.. వారి ప్రేమ ఇటీవలే చిగురించిందని కొన్ని జాతీయ మీడియా సంస్థలు వెల్లడించాయి. అయితే ఈ ప్రేమ వ్యవహారాన్న గోప్యంగా ఉంచుకోవాలని ప్లాన్ చేస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. 

ఇటీవలే ఆస్ట్రేలియాతో జరిగిన వన్డే సిరీస్‌లో గాయపడిన శ్రేయస్ అయ్యర్.. అర్ధాంతరంగా తప్పుకున్నాడు. ప్రస్తుతం అతను గాయం నుంచి కోలుకుంటున్నాడు. ఈ కారణంగా అతను కొన్ని రోజులుగా టీమ్ఇండియాకు దూరంగా ఉన్నాడు. 

ఈ క్రమంలో హీరోయిన్ మృణాల్ ఠాకూర్‌తో శ్రేయస్ అయ్యర్ ప్రేమలో ఉన్నట్లు సోషల్ మీడియాలో తెగ వైరల్ అవుతోంది. 

