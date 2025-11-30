Shreyas Iyer Mrunal Thakur: నటుడు ధనుష్తో హీరోయిన్ మృణాల్ ఠాకూర్ ప్రేమలో ఉన్నట్లు ఇటీవలే కొన్ని వార్తలు వచ్చాయి. ఇవన్నీ పక్కన పెడితే ఇప్పుడు టీమ్ఇండియా క్రికెటర్తో మృణాల్ ఠాకూర్ ప్రేమాయణంలో ఉన్నట్లు పుకార్లు వస్తున్నాయి. ఈ కొత్త జంటకు సంబంధించిన ఫొటోలు ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారాయి.
నటుడు ధనుష్తో హీరోయిన్ మృణాల్ ఠాకూర్ ప్రేమలో ఉన్నట్లు ఇటీవలే కొన్ని వార్తలు వచ్చాయి. ఇవన్నీ పక్కన పెడితే ఇప్పుడు టీమ్ఇండియా క్రికెటర్తో మృణాల్ ఠాకూర్ ప్రేమాయణంలో ఉన్నట్లు పుకార్లు వస్తున్నాయి. ఈ కొత్త జంటకు సంబంధించిన ఫొటోలు ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారాయి.
టీమ్ఇండియా వైస్ కెప్టెన్ శ్రేయాస్ అయ్యర్, మృణాల్ ఠాకూర్ రహస్యంగా డేటింగ్ చేస్తున్నారని సోషల్ మీడియాలో విపరీతమైన వార్తలు వస్తున్నాయి. అయితే ఈ వార్త నిజమో అబద్ధమో ఇంకా తెలియాల్సి ఉంది.
మృణాల్ ఠాకూర్, క్రికెటర్ శ్రేయాస్ అయ్యర్ గత కొన్ని నెలలుగా డేటింగ్ చేస్తున్నారని.. వారి ప్రేమ ఇటీవలే చిగురించిందని కొన్ని జాతీయ మీడియా సంస్థలు వెల్లడించాయి. అయితే ఈ ప్రేమ వ్యవహారాన్న గోప్యంగా ఉంచుకోవాలని ప్లాన్ చేస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది.
ఇటీవలే ఆస్ట్రేలియాతో జరిగిన వన్డే సిరీస్లో గాయపడిన శ్రేయస్ అయ్యర్.. అర్ధాంతరంగా తప్పుకున్నాడు. ప్రస్తుతం అతను గాయం నుంచి కోలుకుంటున్నాడు. ఈ కారణంగా అతను కొన్ని రోజులుగా టీమ్ఇండియాకు దూరంగా ఉన్నాడు.
ఈ క్రమంలో హీరోయిన్ మృణాల్ ఠాకూర్తో శ్రేయస్ అయ్యర్ ప్రేమలో ఉన్నట్లు సోషల్ మీడియాలో తెగ వైరల్ అవుతోంది.