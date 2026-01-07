English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Shriya Saran: 43 ఏళ్ల వయసులో స్టార్ హీరోయిన్ శ్రియ కొత్త ప్రయోగం.. ఏమిటంటే..!

ఒకప్పుడు తెలుగు ప్రేక్షకులను ఎంతగానో ఆకట్టుకున్న హీరోయిన్ శ్రియ.. ఎన్నో దశాబ్దాల పాట తెలుగు సినిమా ఇండస్ట్రీలో ఆమె స్టార్ హీరోయిన్గా కొనసాగింది. అయితే పెళ్లి తర్వాత సినిమాలకు దూరమైంది ఈ హీరోయిన్. నాలుగు పదుల వయసు వచ్చిన కానీ ఇంకా ఈమె చూడడానికి మాత్రం అలానే ఉంది. ఈ క్రమంలో ఇప్పుడు సినిమాల నుంచి వెబ్ సిరీస్ వైపు మగ్గు చూపుతోంది ఈ నటి..
43 ఏళ్ల వయసులో కూడా స్టార్ హీరోయిన్ శ్రియ.. ఇంకా 25 ఏళ్ల అమ్మాయిలాగా కనిపిస్తుంది. అయితే .. ఒకప్పుడు తెలుగు ఇండస్ట్రీని ఏలిన.. ఈ హీరోయిన్ కి ప్రస్తుతం మాత్రం సినిమాల్లో ఆఫర్లు లేవు. ఈ క్రమంలో ఇప్పుడు ఈ హీరోయిన్ ఒక కొత్త ప్రయోగం చేస్తోంది.

ఓటీటీ ప్రేక్షకులకు.. మరో ఆసక్తికరమైన వెబ్ సిరీస్ రాబోతోంది. ఈ సీరీస్ లో శ్రియ.. కీలక పాత్రలో నటించనుంది. ఈ సిరీస్ పేరు స్పేస్ జెన్ - చంద్రయాన్. ఈ సిరీస్ త్వరలోనే ఓటీటీలో స్ట్రీమింగ్‌కు సిద్ధమవుతోంది. ఇప్పటికే విడుదలైన చిన్న టీజర్ ప్రేక్షకుల్లో మంచి ఆసక్తిని కలిగిస్తోంది.  

ఈ వెబ్ సిరీస్‌ను ప్రముఖ నిర్మాణ సంస్థ The Viral Fever (TVF) నిర్మించింది. భారత అంతరిక్ష పరిశోధన సంస్థ ISRO చేపట్టిన చంద్రయాన్ మిషన్లే ఈ సిరీస్‌కు ప్రధాన నేపథ్యం. భారతదేశం అంతరిక్ష రంగంలో సాధించిన విజయాలను ఈ సిరీస్ ద్వారా సులభంగా చూపించబోతున్నారు.

ఇటీవల విడుదలైన టీజర్‌లో చంద్రయాన్ ప్రయాణానికి సంబంధించిన భావోద్వేగ క్షణాలను చూపించారు. శాస్త్రవేత్తల కష్టాలు,మీ.. వారి నిబద్ధత..ఒత్తిడితో కూడిన పరిస్థితులు టీజర్‌లో స్పష్టంగా కనిపించాయి. ఈ టీజర్ చూస్తే ఇది కేవలం స్పేస్ సిరీస్ మాత్రమే కాకుండా, భావోద్వేగాలతో నిండిన కథగా ఉండబోతుందని అర్థమవుతోంది. ఇందులో శ్రియ శరణ్ పాత్ర కూడా కథకు కీలకంగా ఉంటుందని తెలుస్తోంది.

ఇంతకుముందు కూడా షో టైం అనే హాట్ స్టార్ వెబ్ సిరీస్ లో కనిపించిన శ్రియ ఇప్పుడు ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఉన్న చంద్రయాన్ వెబ్ సిరీస్ లో కనిపిస్తూ ఉండడంతో.. మొత్తానికి శ్రియ కొత్త రూట్ ఫాలో అవుతోంది అని అందరూ కామెంట్లు పెడుతున్నారు.

ఈ సిరీస్‌లో 2008లో జరిగిన చంద్రయాన్-1 మిషన్ నుంచి కథ మొదలవుతుంది. చంద్రుడిపై నీటి జాడను కనుగొన్న ఈ మిషన్ భారత్‌కు అంతర్జాతీయ గుర్తింపును తీసుకొచ్చింది. తర్వాత 2019లో జరిగిన చంద్రయాన్-2 ప్రయోగం కూడా ఇందులో చూపిస్తారు. ల్యాండింగ్ సమయంలో కొన్ని సాంకేతిక సమస్యలు ఎదురైనా, ఇస్రో చూపిన ధైర్యం, పట్టుదల ఈ కథలో ముఖ్యంగా చూపించనున్నారు. స్పేస్ జెన్ – చంద్రయాన్ వెబ్ సిరీస్ జనవరి 23 నుంచి ప్రముఖ ఓటీటీ ప్లాట్‌ఫామ్ JioHotstarలో స్ట్రీమింగ్ కానుంది.

Shriya Saran shriya saran age Shriya Saran new experiment Shriya Saran web series Shriya Saran OTT debut Space Gen Chandrayaan TVF Chandrayaan series

