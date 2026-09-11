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Shriya Net Worth: 44 ఏళ్ల వయసులోనూ 20 ఏళ్ల అమ్మాయిలా.. శ్రియా శరణ్ ఆస్తులు, లైఫ్‌స్టైల్ ఎంతో తెలుసా?

Written ByVishnupriya
Published: Sep 11, 2026, 06:34 PM IST|Updated: Sep 11, 2026, 06:34 PM IST

Shriya Net Worth: తెలుగు ప్రేక్షకులకు శ్రియా శరణ్ గురించి ప్రత్యేకంగా పరిచయం చేయాల్సిన అవసరం లేదు. తన అందం, అభినయం, డ్యాన్స్‌తో ఎన్నో సంవత్సరాలుగా ప్రేక్షకులను అలరిస్తున్న హీరోయిన్ శ్రియా. ఈరోజు ఆమె 44వ పుట్టినరోజును జరుపుకుంటున్నారు. 44 ఏళ్లు వచ్చినా ఇప్పటికీ శ్రియా చాలా యంగ్‌గా కనిపిస్తూ అభిమానులను ఆకట్టుకుంటున్నారు.

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శ్రియా శరణ్

శ్రియా శరణ్ 2001లో ‘ఇష్టం’ సినిమాతో హీరోయిన్‌గా తెలుగు ప్రేక్షకులకు పరిచయమయ్యారు. ఆ తర్వాత ‘సంతోషం’ వంటి సినిమాలతో మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకున్నారు. తెలుగుతో పాటు తమిళం, హిందీ సహా పలు భాషల్లో సినిమాలు చేశారు. సూపర్‌స్టార్ రజనీకాంత్‌తో కలిసి నటించిన ‘శివాజీ: ది బాస్’, అజయ్ దేవగన్‌తో చేసిన ‘దృశ్యం’, రాజమౌళి దర్శకత్వంలో వచ్చిన ‘ఆర్ఆర్ఆర్’ సినిమాలు ఆమె కెరీర్‌లో ప్రత్యేకమైనవిగా నిలిచాయి.  

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శ్రియా శరణ్ ఆస్తులు

సినిమాలతో పాటు శ్రియాకు డ్యాన్స్‌పై కూడా మంచి పట్టు ఉంది. ఆమె కథక్ నృత్యంలో శిక్షణ పొందారు. దేశంలోనే కాకుండా విదేశాల్లో కూడా పలు వేదికలపై తన డ్యాన్స్ ప్రదర్శనలు ఇచ్చారు.  

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రూ.80 కోట్ల ఆస్తులు?

శ్రియా శరణ్ సంపాదన గురించి వస్తున్న నివేదికల ప్రకారం ఆమె మొత్తం నికర ఆస్తుల విలువ సుమారు రూ.80 కోట్ల వరకు ఉంటుందని అంచనా. సినిమాలు, బ్రాండ్ ఎండార్స్‌మెంట్ల ద్వారా ఆమెకు భారీగా ఆదాయం వస్తుందని సమాచారం. ఒక్కో సినిమాకు ఆమె సుమారు రూ.3 నుంచి రూ.4 కోట్ల వరకు పారితోషికం తీసుకుంటారని నివేదికలు చెబుతున్నాయి.  

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శ్రియా శరణ్ లైఫ్‌స్టైల్

ముంబైలో భర్త ఆండ్రీ కోష్చీవ్, కుమార్తె రాధాతో కలిసి శ్రియా నివసిస్తున్నారు. ఆమె ఇంట్లో ఆధునిక సౌకర్యాలతో పాటు భారతీయ సంస్కృతి, ఆధ్యాత్మికతకు సంబంధించిన అలంకరణలు కూడా కనిపిస్తాయి. శ్రియా కార్లంటే కూడా చాలా ఇష్టం. ఆమె వద్ద ఆడి ఏ6, మెర్సిడెస్ బెంజ్ జీఎల్‌ఈ, ఫోర్డ్ ఎకోస్పోర్ట్, బీఎండబ్ల్యూ 7 సిరీస్ వంటి ఖరీదైన కార్లు ఉన్నట్లు సమాచారం.  

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శ్రియా శరణ్ వయసు

ప్రస్తుతం కూడా శ్రియా సినిమాలను చాలా ఆచితూచి ఎంపిక చేసుకుంటున్నారు. వయసు పెరుగుతున్నా అందం, ఫిట్‌నెస్, యాక్టింగ్‌లో మాత్రం ఏమాత్రం తగ్గకుండా ముందుకు సాగుతున్నారు. అందుకే శ్రియాకు ఇప్పటికీ తెలుగు ప్రేక్షకుల్లో ప్రత్యేకమైన అభిమానగణం ఉంది.

TAGS:
Shriya Saran
Shriya Saran Net Worth
Shriya Saran Assets
Shriya Saran Lifestyle
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Shriya Saran birthday

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