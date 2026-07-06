/Shriya Saran: శ్రియలో ఆ పార్ట్ బాగుంటుంది అంటూ అసభ్యకరమైన కామెంట్లు... భర్త కౌంటర్ వైరల్!

Shriya Saran:సీనియర్ హీరోయిన్ శ్రియా శరణ్ సోషల్ మీడియాలో చాలా యాక్టివ్గా ఉంటారు. తన సినిమాలకు సంబంధించిన విషయాలతో పాటు కుటుంబానికి సంబంధించిన ఫోటోలు, వీడియోలను కూడా అభిమానులతో పంచుకుంటూ ఉంటారు. అప్పుడప్పుడు ఇన్స్టాగ్రామ్ లైవ్లోకి వచ్చి అభిమానులతో సరదాగా మాట్లాడుతుంటారు. అయితే తాజాగా జరిగిన ఒక లైవ్ సెషన్లో ఊహించని ఘటన చోటుచేసుకుంది.
లైవ్ జరుగుతున్న సమయంలో ఓ నెటిజన్ శ్రియా శరీరంపై అసభ్యకరమైన కామెంట్ చేశాడు. ఆ వ్యాఖ్యతో శ్రియా ఒక్కసారిగా అసహనం వ్యక్తం చేశారు. అలాంటి మాటలు మాట్లాడటం సరికాదని, ఇలాంటి ప్రవర్తనను తాను అస్సలు సమర్థించనని స్పష్టంగా చెప్పారు. సోషల్ మీడియాలో మర్యాదగా వ్యవహరించాలని కూడా సూచించారు.
ఈ లైవ్లో మరో అభిమాని శ్రియా దంపతులకు పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలుపుతూ, ఇద్దరూ ఎప్పుడూ సంతోషంగా ఉండాలని కోరాడు. అలాగే మీ ఇద్దరూ చాలా అందమైన జంట అని కామెంట్ చేయగా, శ్రియా చిరునవ్వుతో ధన్యవాదాలు తెలిపారు. మరికొందరు అభిమానులు కూడా ఆమెకు మద్దతుగా నిలిచి, అసభ్యకరమైన వ్యాఖ్యలు చేసే వారిపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు.
శ్రియా శరణ్ 2001లో వచ్చిన ఇష్టం సినిమాతో తెలుగు ప్రేక్షకులకు పరిచయమయ్యారు. ఆ తర్వాత సంతోషం, నువ్వే నువ్వే, ఠాగూర్, చెన్నకేశవరెడ్డి, ఛత్రపతి వంటి ఎన్నో విజయవంతమైన చిత్రాల్లో నటించి స్టార్ హీరోయిన్గా గుర్తింపు తెచ్చుకున్నారు. తెలుగు మాత్రమే కాకుండా తమిళం, హిందీ, కన్నడ, మలయాళ భాషల్లో కూడా నటించి మంచి పేరు సంపాదించారు.
2018లో రష్యాకు చెందిన ఆండ్రే కొష్చీవ్ను వివాహం చేసుకున్న శ్రియాకు ఒక కుమార్తె ఉంది. వివాహం తర్వాత కూడా ఆమె సినిమాల్లో నటిస్తూ తన కెరీర్ను విజయవంతంగా కొనసాగిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం పలు సినిమాలు, వెబ్ సిరీస్లతో బిజీగా ఉన్న శ్రియా, సోషల్ మీడియాలో కూడా అభిమానులతో నిరంతరం టచ్లో ఉంటున్నారు. అయితే తాజా ఘటన మరోసారి సెలబ్రిటీలపై సోషల్ మీడియాలో వచ్చే అసభ్యకరమైన వ్యాఖ్యల గురించి చర్చకు దారితీసింది.