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Shriya Saran: శ్రియలో ఆ పార్ట్ బాగుంటుంది అంటూ అసభ్యకరమైన కామెంట్లు... భర్త కౌంటర్ వైరల్!

Written ByVishnupriya
Published: Jul 06, 2026, 12:38 PM IST|Updated: Jul 06, 2026, 12:38 PM IST

Shriya Saran:సీనియర్ హీరోయిన్ శ్రియా శరణ్ సోషల్ మీడియాలో చాలా యాక్టివ్‌గా ఉంటారు. తన సినిమాలకు సంబంధించిన విషయాలతో పాటు కుటుంబానికి సంబంధించిన ఫోటోలు, వీడియోలను కూడా అభిమానులతో పంచుకుంటూ ఉంటారు. అప్పుడప్పుడు ఇన్‌స్టాగ్రామ్ లైవ్‌లోకి వచ్చి అభిమానులతో సరదాగా మాట్లాడుతుంటారు. అయితే తాజాగా జరిగిన ఒక లైవ్ సెషన్‌లో ఊహించని ఘటన చోటుచేసుకుంది.

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ఆండ్రే కొష్చీవ్

లైవ్ జరుగుతున్న సమయంలో ఓ నెటిజన్ శ్రియా శరీరంపై అసభ్యకరమైన కామెంట్ చేశాడు. ఆ వ్యాఖ్యతో శ్రియా ఒక్కసారిగా అసహనం వ్యక్తం చేశారు. అలాంటి మాటలు మాట్లాడటం సరికాదని, ఇలాంటి ప్రవర్తనను తాను అస్సలు సమర్థించనని స్పష్టంగా చెప్పారు. సోషల్ మీడియాలో మర్యాదగా వ్యవహరించాలని కూడా సూచించారు.  

Shriya viral video2/5

శ్రియా భర్త

అదే సమయంలో ఆమె భర్త ఆండ్రే కొష్చీవ్ మాత్రం పరిస్థితిని సరదాగా మార్చే ప్రయత్నం చేశారు. నెటిజన్ చేసిన వ్యాఖ్యకు నవ్వుతూ ఫన్నీగా స్పందించారు. ఆయన రియాక్షన్ చూసి అక్కడ ఉన్నవారు నవ్వుకున్నా, శ్రియా మాత్రం అలాంటి కామెంట్లను తీవ్రంగా తప్పుబట్టారు. దీంతో ఈ వీడియో సోషల్ మీడియాలో వేగంగా వైరల్ అయింది.  

Shriya Saran husband3/5

శ్రియా వైరల్ వీడియో

ఈ లైవ్‌లో మరో అభిమాని శ్రియా దంపతులకు పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలుపుతూ, ఇద్దరూ ఎప్పుడూ సంతోషంగా ఉండాలని కోరాడు. అలాగే మీ ఇద్దరూ చాలా అందమైన జంట అని కామెంట్ చేయగా, శ్రియా చిరునవ్వుతో ధన్యవాదాలు తెలిపారు. మరికొందరు అభిమానులు కూడా ఆమెకు మద్దతుగా నిలిచి, అసభ్యకరమైన వ్యాఖ్యలు చేసే వారిపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు.  

Andrei Koscheev4/5

ఇన్‌స్టాగ్రామ్ లైవ్

శ్రియా శరణ్ 2001లో వచ్చిన ఇష్టం సినిమాతో తెలుగు ప్రేక్షకులకు పరిచయమయ్యారు. ఆ తర్వాత సంతోషం, నువ్వే నువ్వే, ఠాగూర్, చెన్నకేశవరెడ్డి, ఛత్రపతి వంటి ఎన్నో విజయవంతమైన చిత్రాల్లో నటించి స్టార్ హీరోయిన్‌గా గుర్తింపు తెచ్చుకున్నారు. తెలుగు మాత్రమే కాకుండా తమిళం, హిందీ, కన్నడ, మలయాళ భాషల్లో కూడా నటించి మంచి పేరు సంపాదించారు.  

Shriya Saran Instagram Live5/5

టాలీవుడ్ హీరోయిన్

2018లో రష్యాకు చెందిన ఆండ్రే కొష్చీవ్‌ను వివాహం చేసుకున్న శ్రియాకు ఒక కుమార్తె ఉంది. వివాహం తర్వాత కూడా ఆమె సినిమాల్లో నటిస్తూ తన కెరీర్‌ను విజయవంతంగా కొనసాగిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం పలు సినిమాలు, వెబ్ సిరీస్‌లతో బిజీగా ఉన్న శ్రియా, సోషల్ మీడియాలో కూడా అభిమానులతో నిరంతరం టచ్‌లో ఉంటున్నారు. అయితే తాజా ఘటన మరోసారి సెలబ్రిటీలపై సోషల్ మీడియాలో వచ్చే అసభ్యకరమైన వ్యాఖ్యల గురించి చర్చకు దారితీసింది.

TAGS:
Shriya Saran
Shriya Saran Instagram Live
Andrei Koscheev
Shriya Saran husband
Shriya viral video
Instagram Live controversy

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