/Shriya Saran: పిలవకుండా చాలా అవమానించారు.. మానసికంగా కుంగిపోయా.. శ్రియ ఇంట్రెస్టింగ్ వ్యాఖ్యలు..!

Shriya Saran: ఒకప్పుడు సినిమా ఇండస్ట్రీని ఏలిన శ్రియా శరణ్ తన కెరీర్లో ఎదుర్కొన్న ఒక చేదు అనుభవాన్ని తాజాగా గుర్తు చేసుకున్నారు. 2007లో విడుదలైన ‘ఆవారాపన్’ సినిమా అప్పట్లో థియేటర్లలో ఆశించిన స్థాయిలో విజయం సాధించలేదు. అయితే కాలం గడిచే కొద్దీ ఈ సినిమాకు ప్రత్యేకమైన గుర్తింపు వచ్చింది. ఇప్పుడు ఆవారాపన్ 2 విడుదలకు సిద్ధమవుతున్న నేపథ్యంలో శ్రియా ఆనాటి విషయాలను పంచుకున్నారు.
ఆవారాపన్ లో ఇమ్రాన్ హష్మీ, శ్రియా శరణ్, మృణాళిని శర్మ ప్రధాన పాత్రల్లో నటించారు. మోహిత్ సూరి దర్శకత్వం వహించిన ఈ సినిమా యాక్షన్, ఎమోషనల్ కథతో ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చింది. విడుదల సమయంలో సినిమాపై చిత్ర బృందం ఎన్నో ఆశలు పెట్టుకుంది. కానీ బాక్సాఫీస్ వద్ద మాత్రం అనుకున్న ఫలితం రాలేదు.
సినిమాకు అవార్డుల నామినేషన్లు వచ్చినప్పటికీ తనను కొన్ని అవార్డు కార్యక్రమాలకు పిలవలేదని శ్రియా శరణ్ తెలిపారు. ఆ సమయంలో అది తనను చాలా బాధించిందని చెప్పారు. సినిమా మంచి విజయం సాధిస్తుందని, అవార్డుల వేడుకల్లో తమను కూడా గుర్తిస్తారని అనుకున్నానని, కానీ పరిస్థితులు పూర్తిగా భిన్నంగా మారడంతో తాను మానసికంగా చాలా బాధపడ్డానని ఆమె చెప్పుకొచ్చారు.
అయితే ‘ఆవారాపన్’కు వచ్చిన ఆదరణను తాను తర్వాత అర్థం చేసుకున్నానని శ్రియా తెలిపారు. మొదట్లో ప్రేక్షకులు సినిమాలోని పాటలు, ఇమ్రాన్ హష్మీ నటన కోసం సినిమాను ఇష్టపడుతున్నారని అనుకున్నానని చెప్పారు. కానీ తర్వాత కథలో ఉన్న భావోద్వేగం, పాత్రల మధ్య ఉన్న బలమైన అనుబంధం ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకున్నాయని అర్థమైందన్నారు.
ఈ సినిమాలోని ‘తో ఫిర్ ఆఓ’, ‘తేరా మేరా రిష్తా’ వంటి పాటలు ఇప్పటికీ ఎంతో ప్రాచుర్యంలో ఉన్నాయి. సినిమా విడుదలైన చాలా సంవత్సరాల తర్వాత కూడా ఈ పాటలను ప్రేక్షకులు గుర్తు చేసుకుంటున్నారు. దీంతో ‘ఆవారాపన్’కు కల్ట్ క్లాసిక్ అనే పేరు వచ్చింది.
ఇక దాదాపు రెండు దశాబ్దాల తర్వాత ‘ఆవారాపన్ 2’ ప్రేక్షకుల ముందుకు రాబోతోంది. నితిన్ కక్కర్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ఈ సినిమాలో ఇమ్రాన్ హష్మీకి జోడీగా దిశా పటానీ నటించింది. షబానా ఆజ్మీ కీలక పాత్రలో కనిపించనున్నారు. ఆగస్టు 14న ఈ సినిమా థియేటర్లలో విడుదల కానుంది. ఇన్నేళ్ల తర్వాత ‘ఆవారాపన్’ కథకు కొనసాగింపుగా వస్తున్న రెండో భాగంపై బాలీవుడ్ ప్రేక్షకుల్లో ఆసక్తి నెలకొంది. మరి ఈ సీక్వెల్ ఎలాంటి విజయాన్ని అందుకుంటుందో చూడాలి.