Shriya Video: శ్రియ గొప్పతనానికి ఫ్యాన్స్ ఫిదా.. అంత పెద్ద హీరోయిన్ అయి ఉండి కూడా మరో హీరోయిన్ కాళ్ళ దగ్గర..!

Shriya Saran 
ఒకప్పుడు తెలుగులో స్టార్ హీరోయిన్స్ లో శ్రియ ప్రథమ స్థానంలో కొనసాగుతూ ఉండేది. శ్రియా నటించని స్టార్ హీరో తెలుగులో లేరు అంటే అతిశయోక్తి లేదు. అంతేకాకుండా తెలుగు నుంచి ఇంగ్లీష్ వరకు అన్ని భాషలలోనూ సినిమాలు చేసింది ఈ హీరోయిన్. 
 
అసలు విషయానికి వస్తే ఈ మధ్య మిరాయి సినిమా ప్రమోషన్స్ జరగక.. ఆ ప్రమోషన్స్ కి హీరో, హీరోయిన్ తో పాటు శ్రియ కూడా అటెండ్ అయ్యింది.

ఒకప్పుడు స్టార్ హీరోలతో అందరితోనూ నటించి.‌. తనకంటూ ఎంతో ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్న హీరోయిన్ శ్రియ. ఎన్నో సంవత్సరాల పాటు తెలుగు సినిమా ఇండస్ట్రీలో స్టార్ హీరోయిన్గా కొనసాగింది. 

ఇక చివరిగా రాజమౌళి దర్శకత్వంలో వచ్చిన ఆర్.ఆర్.ఆర్ సినిమాలో ఒక చిన్న పాత్రలో కనిపించి మెప్పించింది. ఇక త్వరలోనే మీరాయి చిత్రంలో శ్రియ కనిపించనుంది. 

ఈ క్రమంలో తాజాగా శ్రియాకి సంబంధించిన ఒక వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతూ.. అందరి దగ్గర నుంచి ప్రశంసలు అందుకుంటుంది. 

ఈ సినిమాలో హీరోయిన్ ఫోటో తీసుకుంటూ ఉండగా ఆమె చీర.. ఆమె కాళ్ళ కింద కొద్దిగా తగులుకున్నట్టు అయింది. వెంటనే శ్రియ వచ్చి ఆమె కాళ్ళ దగ్గర ఉన్న చీరలు సద్ది మరి ఆ హీరోయిన్ ఫోటోకి రెడీ చేసింది. ఎంతో స్టార్ హీరోయిన్ అయిన శ్రియ.. ఇలా ఒక చిన్న హీరోయిన్ కి హెల్ప్ చేయడంతో అందరూ ఆ వీడియోని కాస్త సోషల్ మీడియాలో వైరల్ చేస్తూ.. శ్రీయ గొప్పతనాన్ని పొగుడుతున్నాడు.

