Shriya Saran: తిరుమలలో హీరోయిన్ శ్రియ.. స్వామి చీరలో మెరిసిన ముద్దుగుమ్మ..

Shriya Saran: శ్రియా తిరుమలలో స్వామివారిని దర్శించుకుని భక్తి భావంలో కనిపించింది. కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి ప్రశాంతంగా ప్రార్థనలు చేసింది. ప్రత్యేకంగా స్వామి, అమ్మవారి చిత్రాలతో ఉన్న చీరలో ఆమె సాంప్రదాయ అందంతో ఆకట్టుకుని భక్తుల దృష్టిని తనవైపు తిప్పుకుంది.
తిరుమల శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామిని దర్శించుకోవడానికి ప్రతి రోజూ వేలాది మంది భక్తులు వస్తుంటారు. అందులో భాగంగా సినీ ప్రముఖులు కూడా తరచుగా తిరుమలకి వచ్చి స్వామివారి ఆశీస్సులు తీసుకుంటారు. తాజాగా ప్రముఖ హీరోయిన్ శ్రియా కూడా తిరుమల శ్రీహరిని దర్శించుకుంది.
శ్రియా తన కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి తిరుమలకు వచ్చింది. ఆమెతో పాటు బెంగాలీ హీరో జితేంద్ర మాధవన్ (జిట్) కూడా ఉన్నారు. వీరంతా కలిసి నేడు విఐపీ సమయంలో స్వామివారిని దర్శించుకున్నారు. దర్శనం చాలా ప్రశాంతంగా జరిగింది. స్వామివారి సన్నిధిలో కొంతసేపు ప్రార్థనలు చేసి తమ మొక్కులు చెల్లించుకున్నారు.
దర్శనం అనంతరం దేవస్థానం అధికారులు వారికి స్వామివారి తీర్థప్రసాదాలు అందజేశారు. ఈ సందర్భంగా అక్కడ ఉన్న భక్తులు శ్రియను చూసి చాలా ఆనందించారు. ఆలయం బయట ఆమెతో పలువురు భక్తులు ఫోటోలు దిగారు. శ్రియా కూడా ఎంతో సాదాసీదాగా అందరితో మాట్లాడింది. View this post on Instagram A post shared by Beautiful Tirupathi 2.0 (@beautifultirupathi_2.0)
అయితే ఈ దర్శనంలో అందరి దృష్టిని ఆకర్షించిన విషయం శ్రియా ధరించిన చీర. ఆమె కట్టుకున్న చీరపై స్వామివారి.. అమ్మవారి చిత్రాలు ఉండటం ప్రత్యేకంగా కనిపించింది. ఆ చీర చాలా అందంగా ఉండటంతో అక్కడ ఉన్న భక్తులు, అభిమానులు ఆశ్చర్యపోయారు. చాలా మంది ఆ చీర గురించి మాట్లాడుకుంటూ కనిపించారు.
శ్రియా ఎప్పుడూ సింపుల్గా కనిపించడానికి ఇష్టపడుతుంది. ఈసారి కూడా అదే విధంగా చాలా సంప్రదాయబద్ధంగా తిరుమలకు వచ్చి అందరినీ ఆకట్టుకుంది.