Shruthi Haasan Hair Care: శ్రుతి హాసన్ హెయిర్ సీక్రెట్..ఒత్తైన, నల్లటి జుట్టు కోసం ఆమె వాడే 'త్రీ-ఇన్-వన్' ఆయిల్ ఇదే!

స్టార్ హీరోయిన్ శ్రుతి హాసన్ తన అందంతోనే కాకుండా, ఒత్తైన, నల్లటి కురులతోనూ అందరినీ ఆకట్టుకుంటుంది. సాధారణంగా సెలబ్రిటీలు ఖరీదైన హెయిర్ ట్రీట్మెంట్స్ చేయించుకుంటారని మనం అనుకుంటాం, కానీ శృతి మాత్రం తన జుట్టు రహస్యం మన ఇంట్లో దొరికే సాధారణ నూనెలే అని చెబుతోంది.
సినిమా షూటింగ్ల కోసం రకరకాల రసాయనాలు, హీట్ స్టైలింగ్ టూల్స్ వాడటం వల్ల జుట్టు దెబ్బతింటుందని, దానిని తిరిగి ఆరోగ్యంగా మార్చడానికి తాను నూనెపైనే ఆధారపడతానని శ్రుతి వెల్లడించింది.
శ్రుతి హాసన్ తన జుట్టు కోసం ఒక నూనెను మాత్రమే కాకుండా, మూడు రకాల నూనెలను కలిపి ఉపయోగిస్తుందట. నువ్వుల నూనె (Sesame Oil) జుట్టు పెరుగుదలకు మరియు జుట్టు నల్లగా ఉండటానికి సహాయపడుతుంది. కొబ్బరి నూనె (Coconut Oil) జుట్టుకు పోషణను అందించి, మృదువుగా ఉంచుతుంది. బాదం నూనె (Almond Oil)లో ఉండే విటమిన్-ఇ జుట్టును బలోపేతం చేసి, కుదుళ్లకు శక్తిని ఇస్తుంది.
పైన పేర్కొన్న మిశ్రమంతో పాటు, శ్రుతి అప్పుడప్పుడు ఆముదం నూనెను కూడా వాడుతుంది. ఆముదాన్ని నేరుగా కాకుండా కొబ్బరి లేదా బాదం నూనెతో కలిపి రాయడం వల్ల జుట్టు మందం పెరుగుతుందని ఆమె అనుభవం చెబుతోంది.
వారానికి కనీసం 2-3 సార్లు గోరువెచ్చని నూనెతో తలకు మసాజ్ చేయడం వల్ల రక్త ప్రసరణ మెరుగుపడి జుట్టు రాలడం తగ్గుతుంది. తలస్నానం చేసే ముందు రోజు రాత్రే జుట్టుకు బాగా నూనె రాసి, మరుసటి రోజు ఉదయం స్నానం చేయడం వల్ల నూనె జుట్టు లోపలి పొరల వరకు చేరుతుంది. జుట్టును రోజూ కడగడం వల్ల తలలోని సహజమైన నూనెలు పోతాయని, అందుకే రోజూ తలస్నానం చేయనని ఆమె పేర్కొంది.
ఖరీదైన సెలూన్ల చుట్టూ తిరగకుండా, ఇంట్లోనే లభించే ఈ నూనెలను క్రమం తప్పకుండా వాడితే ఎవరైనా ఆరోగ్యకరమైన జుట్టును సొంతం చేసుకోవచ్చు. శ్రుతి హాసన్ చెప్పినట్లుగా, సహజమైన పద్ధతులే జుట్టుకు శ్రీరామరక్ష.
(గమనిక: ఈ సమాచారం సాధారణ చిట్కాలపై ఆధారపడి ఇవ్వబడింది. మీ జుట్టు లేదా చర్మతత్వాన్ని బట్టి ఏదైనా ప్రయత్నించే ముందు నిపుణుల సలహా తీసుకోవడం మంచిది. దీన్ని జీ తెలుగు న్యూస్ ధ్రువీకరించడం లేదు.)