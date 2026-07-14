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Shruti Haasan: శుభకార్యం జరుపుకున్న శృతిహాసన్.. తండ్రి కమల్ హాసన్ దూరం!

Written ByVishnupriya
Published: Jul 14, 2026, 10:06 AM IST|Updated: Jul 14, 2026, 10:06 AM IST

Shruti Haasan: చెన్నైలో కొత్త ఇంటికి గృహప్రవేశం చేసిన శృతి హాసన్ ఫొటోలు వైరల్ అయ్యాయి. అయితే కమల్ హాసన్, సారిక, అక్షర హాసన్ గైర్హాజరు కావడంతో సోషల్ మీడియాలో చర్చ మొదలైంది.

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కమల్ హాసన్ గైర్హాజరు

టాలీవుడ్, కోలీవుడ్ స్టార్ హీరోయిన్ శృతి హాసన్ జీవితంలో మరో కొత్త అధ్యాయం ప్రారంభమైంది. తన కష్టార్జితంతో చెన్నైలో కొత్త విలాసవంతమైన ఇంటిని కొనుగోలు చేసిన శృతి హాసన్, ఇటీవల సంప్రదాయబద్ధంగా గృహప్రవేశ వేడుక నిర్వహించారు. కుటుంబ ఆచారాల ప్రకారం ప్రత్యేక పూజలు చేసిన ఈ వేడుకకు సంబంధించిన ఫొటోలను ప్రముఖ సెలబ్రిటీ ఫొటోగ్రాఫర్ వైరల్ భయానీ సోషల్ మీడియాలో పంచుకోవడంతో అవి వైరల్‌గా మారాయి.  

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కమల్ హాసన్

గృహప్రవేశ వేడుకలో శృతి హాసన్ సంప్రదాయ దుస్తుల్లో కనిపించి ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచారు. భక్తిశ్రద్ధలతో పూజా కార్యక్రమాల్లో పాల్గొన్న ఆమె ఫొటోలకు అభిమానుల నుంచి మంచి స్పందన లభిస్తోంది. కొత్త ఇంటిని స్వయంగా కొనుగోలు చేసిన శృతికి అభిమానులు సోషల్ మీడియా వేదికగా శుభాకాంక్షలు తెలుపుతున్నారు.  

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శృతి హాసన్ గృహప్రవేశం

అయితే ఈ ఫొటోలు మరో చర్చకు కూడా తెరలేపాయి. గతంలో పలు ఇంటర్వ్యూల్లో తాను నాస్తికురాలినని చెప్పిన శృతి హాసన్, ఇప్పుడు సంప్రదాయ పూజలు నిర్వహించడం గురించి కొందరు నెటిజన్లు ప్రశ్నలు లేవనెత్తుతున్నారు. మరోవైపు, వ్యక్తిగత విశ్వాసాలు కాలక్రమేణా మారవచ్చని, ఒకరి వ్యక్తిగత నిర్ణయాలను విమర్శించడం సరైనది కాదని పలువురు సోషల్ మీడియాలో ఆమెకు మద్దతుగా వ్యాఖ్యానిస్తున్నారు.  

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శృతి హాసన్ కొత్త ఇల్లు

మరో ఆసక్తికర అంశం ఏమిటంటే, ఈ గృహప్రవేశ వేడుకలో శృతి తండ్రి కమల్ హాసన్, తల్లి సారిక , సోదరి అక్షర హాసన్ కనిపించకపోవడం. దీంతో సోషల్ మీడియాలో పలు ఊహాగానాలు వినిపిస్తున్నాయి. అయితే కుటుంబ సభ్యులు ఎందుకు హాజరుకాలేదనే విషయంపై ఇప్పటివరకు ఎలాంటి అధికారిక సమాచారం వెలువడలేదు. సెలబ్రిటీల బిజీ షెడ్యూల్స్ కారణంగా కార్యక్రమానికి హాజరు కాలేకపోయి ఉండవచ్చని కొందరు అభిప్రాయపడుతున్నారు.  

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శృతి హాసన్

ఇక శృతి హాసన్ సినిమాల విషయానికి వస్తే, తెలుగు, తమిళం, హిందీ చిత్రాల్లో నటిగా, గాయనిగా తనకంటూ ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్నారు. మరోవైపు కమల్ హాసన్ చిన్న కుమార్తె అక్షర హాసన్  ప్రస్తుతం నటనతో పాటు సినిమా నిర్మాణం, స్క్రిప్ట్ డెవలప్‌మెంట్ వంటి సాంకేతిక విభాగాలపై దృష్టి సారిస్తున్నట్లు సమాచారం.

TAGS:
Shruti Haasan
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Akshara Haasan
Sarika
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